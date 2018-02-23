Những món ngon chế biến từ giò lụa dư ngày Tết cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua

Nấu gì hôm nay 23/02/2018 11:45

Nếu bạn đang loay hoay không biết phải làm gì với phần giò lụa dư ngày Tết thì hãy thử áp dụng những công thức cực đơn giản dưới đây để chế biến thành nhiều món ngon nhé!

Những ngày trước Tết, hầu hết các chị em nội trợ đều mua và dự trữ nhiều loại thực phẩm để dùng dần. Chính vì vậy, nhiều gia đình thường gặp phải tình trạng dư thừa thực phẩm sau Tết như giò lụa, bánh chưng…

Tuy nhiên, chỉ từ phần giò lụa dư ngày Tết bạn có thể biến tấu thành nhiều món ngon cực đơn giản thay vì phải bảo quản trong tủ lạnh. Hãy “bỏ túi” ngay những công thức chế biến món ăn từ giò lụa dưới đây để chiêu đãi cả gia đình nhé!

Những món ngon chế biến từ giò lụa dư ngày Tết cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 1
Bạn có thể tận dụng giò lụa dư ngày Tết để làm thành nhiều món ngon - Ảnh: Internet

Những món ngon chế biến từ giò lụa

Giò lụa rim nước mắm

Nguyên liệu:

- 250g giò lụa

- Gừng, hành tím, tỏi

- Nước màu

- Gia vị thông thường: nước mắm, đường, tiêu, hạt nêm…

Cách làm:

Gừng cạo sạch vỏ thái sợi, hành tím và tỏi đem băm nhỏ. Giò lụa thái thành từng miếng vừa ăn. Bắc chảo lên bếp, đợi dầu nóng thì cho giò lụa vào chiên sơ đến khi hơi vàng là được.

Những món ngon chế biến từ giò lụa dư ngày Tết cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 2
Món giò lụa rim nước mắm là sự lựa chọn hoàn hảo để dùng với cơm nóng - Ảnh: Internet

Chuẩn bị nước dùng, bạn cho 2 thìa canh nước mắm, 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê nước màu, một chút tiêu và hành tỏi băm nhỏ vào tô trộn đều. Nếu ăn cay, bạn có thể thêm vào ớt thái nhỏ.

Cho giò lụa vào nồi, đổ hỗn hợp nước dùng vừa chuẩn bị vào đun với lửa nhỏ đến khi gần cạn hết nước là được, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Đây sẽ là món ăn hoàn hảo để dùng với cơm nóng, rau luộc.

Miến xào giò lụa

Nguyên liệu:

- 300g giò lụa

- 2 bó miến dong

- 1 củ cà rốt, tau ngò, hành tím, gừng, tiêu

- Gia vị: nước mắm, muối…

Cách làm:

Giò lụa và cà rốt đem thái sợi, hành tím thái lát mỏng, rau ngò rửa sạch cắt nhỏ, gừng cạo vỏ đập dập. Miến dong cho vào tô nước ngâm khoảng 5 phút cho mềm rồi cắt khúc vừa ăn.

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào phi thơm với hành tím rồi thêm cà rốt vào xào đến khi săn lại. Sau đó cho phần giò lụa vào, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn.

Những món ngon chế biến từ giò lụa dư ngày Tết cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 3
Hãy thử thay đổi khẩu bị cho cả gia đình với món miến xào giò lụa nhé! - Ảnh: Internet

Tiếp đến, bạn bắc nồi nước lên bếp, cho thêm 1 thìa cà phê hạt nêm và 1 tép gừng đập dập vào, đợi nước sôi thì cho miến vào luộc sơ rồi vớt ra để ráo nước.

Cuối cùng bạn cho miến và các nguyên liệu đã xào vào tô lớn, trộn đều lại với nhau, rắc chút hạt tiêu và rau ngò lên trên là có thể thưởng thức ngay.

Không nên xào chung miến với nhân để tránh miến bị dai và bết lại mất ngon.

Giò lụa kho trứng cút

Nguyên liệu:

- 20 trứng cút

- 300g giò lụa

- 500ml nước dừa tươi

- Hành băm, nước mắm, hạt nêm, 1 thìa cà phê đường.

Cách làm:

Giò lụa cắt miếng vuông sao cho vừa ăn rồi ướp với một chút tiêu, đường, hạt nêm và hành băm nhỏ.

Những món ngon chế biến từ giò lụa dư ngày Tết cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 4
Cách làm món ăn này rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay - Ảnh: Internet

Trứng cút cho vào nồi luộc chín, đợi nguội rồi bóc vỏ. Sau đó bắc nồi lên bếp, đổ nước dừa vào nồi, đun sôi rồi thả giò lụa và trứng vào kho đến khi nước dừa gần cạn, chuyển sang màu vàng nhạt thì nêm nếm thêm gia vị rồi tắt bếp.

Trên đây là những món ngon từ giò lụa bạn có thể chế biến tại nhà để cả gia đình cùng thưởng thức.

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