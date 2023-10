Cách làm tôm nướng muối ớt ngon hết chỗ chê ngay tại nhà

- Một số loại rau ăn kèm: Rau răm, dưa leo, xà lách, tiêu xanh

- Gia vị: muối hạt to, tỏi băm nhuyễn, bột ngọt, dầu ăn, tiêu bột, tương ớt, ớt bột, đường, nước mắm, muối hạt

- Dụng cụ nướng tôm: bếp nương, xiên que nhỏ, than hoa, lò nướng, tô, đĩa, bát...

1.2 Cách chọn mua tôm để nướng muối ớt ngon

- Khi mua tôm, bạn nên chọn những con còn tươi, vỏ tôm bóng, trơn, sáng màu, thịt căng chắc, nên chọn tôm còn sống. Không nên mua tôm đã chết hoặc ươn vì khi nướng sẽ có mùi tanh khó chịu.

Nên chọn những con còn tươi, vỏ tôm bóng, trơn, sáng màu, thịt căng chắc

- Để phân biệt tôm sạch và tôm đã bị “tiêm hóa chất”, bạn cầm phần đầu và phần đuôi tôm để kéo thẳng tôm ra. Nếu bạn thấy các khớp nối giữa các đốt tôm khít thì là tôm mới, còn nếu các khớp này rộng ra tức là tôm đã bị hỏng do để đông lạnh quá lâu.

II. Các bước làm tôm nướng muối ớt

2.1 Sơ chế nguyên liệu

- Tôm sú mua về, bạn cắt bỏ phần rau, bỏ phần chỉ đen ở sống lưng tôm, nặn phần chất bẩn màu đen phần đầu tôm. Sau đó, rửa sạch tôm và ráo nước.

- Chuẩn bị nguyên liệu ướp bằng cách bóc tỏi, ớt sừng và ớt chỉ thiên cắt nhỏ rồi băm nhuyễn, bạn có thể thêm bớt lượng ớt cho phù hợp với khẩu vị. Ngoài ra, bạn nên dùng máy xay để tiết kiệm thời gian sơ chế nguyên liệu.

- Vắt chanh để lấy phần nước cốt

- Nhặt sạch các loại rau răm, xà lách và rửa sạch, để ráo nước. Dưa leo rửa sạch và thái lát tròn vừa ăn.

- Xiên tre ngâm trong nước lạnh khoảng 10 phút để khi nướng không bị cháy.

2.2 Làm muối ướp tôm nướng

- Cho tỏi và ớt băm hoặc xay nhuyễn vào chén rồi trộn đều, tiếp đến bạn thêm 1 muỗng cà phê muối hạt, ½ muỗng cà phê đường, ½ muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng cà phê dầu ăn vào trộn đều. Cuối cùng, cho 1 muỗng cà phê nước cốt chanh vào hỗn hợp muối, trộn đều hỗn hợp trên để các gia vị hòa quyện vào nhau.

2.3 Ướp tôm nướng muối ớt

- Dùng tô để cho ướp tôm cùng hỗn hợp muối ớt đã chuẩn bị. Trước khi ướp, bạn nên đeo bao tay nilong rồi dùng tay chà xát hỗn hợp muối ớt để gia vị thấm đều hơn. Thời gian ướp khuyên dùng trong khoảng 30 phút.

Bạn nên đeo bao tay nilong rồi dùng tay chà xát hỗn hợp muối ớt để gia vị thấm đều hơn

- Sau 30 phút, bạn dùng xiên tre đã được ngâm vào nước đá, xiên lần lượt từng con tôm từ đuôi lên đến đầu để khi nướng xong tôm sẽ thẳng đẹp. Bạn có thể bỏ quả bước xiên tôm nếu nướng tôm bằng lò nướng.

2.4 Nướng tôm

- Có rất nhiều sự lựa chọn để thực hiện công đoạn nướng tôm muối ớt, bạn có thể nướng bằng bếp (bếp than hay bếp điện) hoặc lò nướng, tuy nhiên tôm được nướng bằng bếp sẽ mang lại mùi vị ngon nhất.

- Cách nướng tôm bằng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu. Khi sử dụng lò nướng, bạn không cần phải xiên tôm mà xếp tôm trực tiếp lên vĩ (khay) có lót sẵn giấy nướng. Thời gian nướng khuyên dùng trong khoảng 10 – 15 phút ở nhiệt độ 180 độ C cho đến khi tôm chín đều và đỏ là được.

Tôm có thể nướng bằng bếp điện, bếp lò hoặc nồi chiên không dầu

Cách nước tôm bằng bếp điện. Bạn xếp các xiên tôm đều lên vỉ nướng khi bếp đã sẵn sàng. Trong quá trình nướng, cần liên tục trở đều cho tôm chín và không bị cháy. Ngoài ra, bạn có thể phết một lớp bơ trộn dầu ăn lên thân tôm để tôm bóng và thơm ngon hơn. Nướng cho đến khi tôm chín đỏ và vàng đều các mặt là được.

Lưu ý: Nướng tôm quá lâu trên bếp hoặc lò điện sẽ làm tôm mất vị ngọt, khô và dễ dẫn đến cháy. Bọc giấy bạc sau khi nướng tôm để giữ độ nóng và thơm ngon của món ăn.

2.5 Làm nước chấm cho món tôm nướng muối ướt

Cho 2 quả ớt sừng và 2 muỗng cà phê muối hạt, ½ muỗng cà phê bột ngọt. Khi ăn, bạn rót nước chấm ra từng đĩa nước chấm nhỏ cho từng người, tiếp tục nặn một thìa cà phê nước cốt chanh và khuấy đều là bạn đã có đĩa nước chấm cực ngon cho món tôm nướng muối ướt.

2.6 Hoàn thành món ăn và thưởng thức

Để món ăn trở nên hoàn thiện hơn, bạn cần cho các loại rau đã chuẩn bị gồm: Dưa leo, rau răm, xà lách trang trí lên đĩa và cho tôm nướng muối ớt kèm nước chấm sao cho nhìn thẩm mỹ và hài hòa là được

Nên thưởng thức tôm nướng muối ớt khi tôm còn nóng để cảm nhận đủ hương vị ngọt từ tôm và cay nồng từ ướt .

III. Một số bí quyết để làm món tôm nướng muối ớt thơm ngon, hấp dẫn hơn

Mách bạn một số mẹo nhỏ để chế biến tôm nướng muối ớt ngon hơn

- Khâu chọn tôm sẽ rất quan trọng vì quyết định sự thành công món nướng của bạn. Do đó, muốn chọn tôm ngon thì bạn hãy chọn tôm còn sống, có kích thước vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ để thịt tôm khi nướng được thấm đều gia vị một cách đậm đà hơn.

- Trong công đoạn làm hỗn hợp muối ớt, hãy chú ý đến độ đậm đà bởi khi đủ vị cay thì món tôm nướng mới có hương vị hấp dẫn. Để làm muối ớt ướp tôm nướng ngon thì bạn nên chuẩn bị loại muối biển hạt to để ướp tôm, nếu dùng muối iot sẽ rất nhanh tan, khi ướp muối sẽ tan hết thành nước

- Bạn cần thận trọng trong canh thời gian ướp tôm, 30 phút là khoảng thời gian vừa đủ để cho lượng muối ớt được thấm vào bên trong thịt tôm. Trong khi ướp, không nên nhúng tôm vào hỗn hợp ướt mà cần xiên lần lượt những con tôm tươi đã rửa sạch vào các que nhọn rồi phết hỗn hợp muối ớt lên trên.

- Đối với dụng cụ nướng, bạn có thể chọn bếp điện, lò nướng, chảo chiên không dầu. Tuy nhiên, với tôm nướng muối ớt, bếp nướng than hoa sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất vì giữ được vị thơm ngon truyền thống từ những món nướng, bếp than lại thêm rất an toàn và sạch sẽ nữa.

- Để món tôm nướng muối ớt chín đều, giữ được hương cay và mùi vị ngọt của tôm, bạn trở đều hai mặt khi nướng. Tránh việc nướng quá lâu sẽ khiến tôm bị khô, cháy… ăn sẽ mất ngon. Khi nướng tôm thì bạn nên nướng tôm ở lửa vừa để tránh làm tôm bị cháy đen mà bên trong thịt tôm vẫn chưa chín.

- Khi thưởng thức tôm nướng muối ớt, nếu bạn muốn ăn cả vỏ thì trước khi nướng bạn hãy vuốt sạch muối trên tôm để vỏ tôm không bị quá mặn, nếu dùng tôm vỏ cứng, chỉ muốn ăn phần thịt thì cứ để muối bám trên vỏ rồi nướng bình thường.

Là món ăn rất được lòng nhiều người nhờ hương vị cuốn hút, hãy chọn tôm nướng muối ớt làm món “đinh” để đãi bạn bè và người thân trong những bữa ăn gia đình hoặc để nhâm nhi trong những dịp tụ họp, sum vầy. Chúc bạn vào bếp thành công và ghi điểm với công thức làm món tôm nướng muối ớt tại nhà đơn giản này nhé!