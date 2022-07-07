Xôi hoa đậu biếc - thêm topping gà chiên mắm vàng giòn, óng ánh thịt đậm đà

Món ngon mỗi ngày 07/07/2022 16:00

Cánh gà chiên vàng giòn, áo lớp xốt nước mắm ngọt ngọt mặn mặn, chan lên xôi ăn siêu đã.

Gà chiên nước mắm - Xôi hoa đậu biếc

Xôi hoa đậu biếc - thêm topping gà chiên mắm vàng giòn, óng ánh thịt đậm đà - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr nếp 
  • 3-5 cái cánh gà 
  • Nước cốt dừa
  • Hoa đậu biếc
  • Mè trắng
  • Đồ chua ăn kèm

Cách làm:

- Hoa đậu biếc 5-8 hoa khô/ tươi. Cho ít nước ấm vào ngâm cho ra màu.

- Nếp chọn nếp ngon, vo sạch ngâm 2-4 tiếng. Cho ít nước hoa đậu biếc vào ngâm cùng.

- Dừa khô vắt lấy 1 chén nước cốt.

- Nếp sau khi ngâm 2-4 tiếng. Đổ bỏ hết phần nước. Cho vào nồi hấp. Khoảng 15 phút ta cho ít nước cốt dừa vào, làm khoảng 2-3 lần như vậy. Chừa lại 1 ít cốt dừa cho thêm ít đường và muối. Nếp chín mềm thì cho phần cốt dừa còn lại hấp thêm ít phút nữa là được.

- Cánh gà rửa sạch với muối. Để ráo nước. Cánh gà sau khi để ráo, cho 1-2 muỗng canh bột chiên giòn vào xóc đều, giúp cánh gà khi chiên được giòn và không bị khô.

- Chuẩn bị chảo dầu nóng, cho cánh gà vào chiên. Chiên vàng giòn thì vớt ra để ráo

- Chuẩn bị chén mắm: 1 muỗng canh đường, hơn 1 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh tương ớt, ít bột ngọt, ít tiêu xay, ớt băm, ít mè trắng. Trộn đều.

- Cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Cho chén mắm đường vào nấu với lửa nhỏ cho sôi và hơi sệt lại. Cho cánh gà vào, trộn đều cho thấm gia vị.

- Trình bày ra dĩa, thêm xôi và cánh gà. Ăn kèm đồ chua nếu thích

 

Xôi hoa đậu biếc - thêm topping gà chiên mắm vàng giòn, óng ánh thịt đậm đà - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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