Bí quyết nấu canh cá ngon: Liệu có nên rán cá trước để khử mùi tanh?

Nếu cá vừa đánh bắt xong, bạn làm sạch rồi đem nấu ngay cùng các loại gia vị, nguyên liệu thì thường không có mùi tanh. Cách này thường thấy ở những nơi chuyên về đánh bắt hải sản. Ở đó, nguồn cá tươi ngon, vừa đánh bắt lên là đã được chế biến rồi. Canh cá nấu theo kiểu này trong, ngọt, cá mềm tự nhiên rất ngon.

Mùi tanh của cá là do một loại axit amin có trong thịt cá gây ra. Cá đánh bắt để càng lâu thì mùi tanh sẽ lại càng nhiều hơn. Do đó, mùi tanh của cá sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc có rán trước cá hay không. Chúng được quyết định chủ yếu bởi thời gian nấu cá.

Ở miền Bắc, khi nấu canh cá nước ngọt, mọi người thường có thói quen rán cá . Không thể phủ nhận được tác dụng hạn chế mùi tanh cũng như tránh làm nát cá của phương pháp này. Tuy nhiên, nhược điểm là canh ngậy, nhiều dầu mỡ và không được trong. Do đó, canh cá được ưu tiên nấu cùng các loại quả, gia vị có vị chua để đỡ ngấy hơn.

Ở Nam Bộ, khi nấu canh cá , người ta cũng thường không rán. Ở đây, chỉ cần xào sơ hoặc cho cá vào nấu trực tiếp. Mùi tanh của cá được át bởi các loại nguyên liệu nấu cùng.

Vậy câu trả lời chính xác cho câu hỏi có nên rán cá trước khi nấu canh không là tùy theo sở thích, thói quen nấu ăn của vùng. Bạn có thể rán hoặc không rán cá rồi mới nấu, tùy thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt chiêu nấu canh cá ngon, không tanh

Loại bỏ các bộ phận tanh trong cá trước khi nấu

Để giảm bớt mùi tanh của cá khi nấu canh, trước hết bạn cần loại bỏ các bộ phận tạo mùi tanh ở cá như mang, vây, vẩy cá, gân, ruột, các chất nhớt nhầy xung quanh thân…

Nếu không giỏi làm cá, khi mua cá bạn nên nhờ người bán làm cá giúp, cắt khúc nhỏ vừa ăn. Khi mang cá về nhà, bạn chỉ cần rửa thêm 2 – 3 lượt là có thể chế biến ngay.

Rửa kỹ phần huyết cá

Nhiều người cảm thấy tiếc phần huyết cá, vì vậy chỉ rửa cá sơ sơ để giữ lại một phần huyết này. Tuy nhiên, bạn có biết rằng huyết cá chính là nguyên nhân quan trọng khiến nước canh cá bị đục, đen màu và dậy mùi tanh. Do vậy, nếu muốn nước canh trong và loại sạch mùi tanh, nguyên tắc đầu tiên là bạn cần làm là rửa sạch cá, nhất là phần huyết cá.

Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi tanh của cá

- Có rất nhiều nguyên liệu giúp khử mùi tanh của cá hiệu quả, bạn có thể ngâm và rửa cá với rượu và gừng, cá sẽ nhanh hết mùi tanh, thịt cá thơm ngon hơn.

- Vì gừng có mùi nồng, bạn nên dùng lượng nhỏ, không nên dùng quá nhiều để tránh làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

- Ngâm cá trong nước vo gạo hay sữa tươi khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch cũng giúp khử mùi tanh.

- Lấy muối hột chà lên thân cá hoặc ngâm cá trong nước muối sau đó rửa sạch cá với nước thì mùi tanh ở cá cũng sẽ giảm.

Ướp gia vị

- Cá ướp gia vị trước khi chế biến sẽ có vị ngon đậm đà và giảm mùi tanh. Bạn có thể ướp cá với các loại gia vị như hành, tỏi, tiêu, ớt, rau răm…

- Nếu người nội trợ muốn ướp cá với gừng thì không cho gừng sống vào ướp với cá sống vì khi chế biến, cá bị nóng lên, protein có trong cá sẽ chảy ra ngoài và cản tác dụng khử mùi của gừng.

- Vì thế, nếu muốn ướp cá với gừng thì bạn nên cho cá vào nồi, làm nóng cá để protein ngưng kết lại rồi bạn mới cho gừng vào ướp.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ nấu cá, không nấu cả phần nước ướp cá

Cá sau khi rửa sạch, bạn nên để ráo để hạn chế cá ra nước trong quá trình ướp. Sau đó, bạn cho muối, bột ngọt, hành khô thái lát, tiêu vào ướp cá. Đảo đều để gia vị ngấm và ướp ít nhất trong khoảng 15 phút trước khi nấu.

Khi nấu cá, bạn dùng đũa gắp các miếng cá vào chảo rán, hoặc gắp vào nồi nước canh đang sôi. Tuyệt đối không sử dụng nước và các nguyên liệu đã ướp cá vào nấu cùng. Nước cá được tiết ra chứa phần huyết và nhớt, mang mùi tanh rất khó khó khử. Ngoài ra chúng còn khiến nước canh bị đục, làm mất thẩm mỹ của món ăn. Bạn không nên tiếc rẻ mạ tận dụng chúng, sẽ làm hỏng hương vị của món canh.

Không cho cá vào nồi nước chưa sôi

- Nếu nấu cá với nước chưa sôi, máu và các chất nhầy còn sót lại trong cá sẽ hòa vào nước, làm nước canh tanh hôi, rất khó ăn.

- Cho nên, khi nước canh sôi, bạn mới cho cá vào nấu.

Cho rau thơm vào canh cá sau khi nấu

Thêm các loại rau thơm như hành lá, ngò, thì là..., ớt sau khi nấu xong canh cá, canh sẽ có mùi thơm hấp dẫn và không còn mùi tanh cá nữa nhé.