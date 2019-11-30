Vợ bỏ cả quả chuối vào nồi cơm khiến chồng khó hiểu, đến lúc ăn mới biết vì sao

Mẹo vặt trong bếp 30/11/2019 17:31

Không chỉ chồng, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải thích thú với kết quả bất ngờ mà bí quyết nấu cơm ngon này mang đến.

Chỉ với bí quyết nấu cơm ngon này bạn sẽ giúp nồi cơm trở nên thơm ngon, hấp dẫn vạn phần. Dám chắc, chồng kén ăn đến mấy cũng xung phong vét nồi.

bi quyet nau com ngon 1

Chỉ cần vo gạo, cho nước và đặt lên bếp thì bạn đã có ngay món cơm cho bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng, mẹo nấu cơm ngon, hạt cơm mềm mượt, dẻo thơm và có hương vị tươi mát của hoa quả thì không phải ai cũng biết.

Dám chắc, chỉ với bí quyết nấu ăn dưới đây, chị em nội trợ sẽ được chồng khen không ngớt vì sự đảm đang, khéo léo và sáng tạo của mình.

Cách nấu cơm có vị chuối rất đơn giản, chị em hãy cùng bắt tay vào thực hiện ngay nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Gạo tẻ.

- 1 quả chuối tiêu chín.

- Vài thìa dầu ăn.

Các bước thực hiện món ngon mỗi ngày này:

bi quyet nau com ngon 2

-Vo sạch gạo với 2 lần nước. Đừng chà xát quá mạnh kẻo mất đi lớp cám bên ngoài, khiến hạt gạo bị “chai” lại mất chất, cơm nấu bị khô.

-Đổ nước ngập gạo, ngâm trong 20 phút. Đây chính là công đoạn giúp hạt gạo “uống” nước, căng mẩy và tăng mùi vị cũng như độ dẻo cho cơm.

bi quyet nau com ngon 3

-Chắt sạch nước, cho gạo vào nồi cơm điện, thêm lượng nước phù hợp.

-Chuối bóc vỏ, cho vào nồi, thêm vài thìa café dầu ăn vào cùng rồi đậy vung nấu như bình thường.

bi quyet nau com ngon 4

Thành phẩm:

Chỉ với bí quyết nấu ăn này bạn sẽ có nồi cơm mềm, hạt cơm bóng và mùi chuối thơm lừng cực kích thích vị giác. Chắc chắn ai cũng sẽ thích thú với kết quả bất ngờ này. 

Ngoài mẹo nấu cơm ngon với chuối, chị em nội trợ cũng có thể dùng nước trà, nước dừa để thay thế cũng rất ngon.

Chúc các bạn thành công!

*(Ảnh: Internet).

6 mẹo hay giúp bạn làm bếp oách như đầu bếp chuyên nghiệp!

6 mẹo hay giúp bạn làm bếp oách như đầu bếp chuyên nghiệp!

Bổ sung ngay những mẹo hay này để tiết kiệm thời gian hơn trong việc nấu bếp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết nấu ăn mẹo nấu cơm ngon mẹo nấu ăn hay

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 45 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?