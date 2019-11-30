Vợ bỏ cả quả chuối vào nồi cơm khiến chồng khó hiểu, đến lúc ăn mới biết vì sao

Không chỉ chồng, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải thích thú với kết quả bất ngờ mà bí quyết nấu cơm ngon này mang đến.

Chỉ với bí quyết nấu cơm ngon này bạn sẽ giúp nồi cơm trở nên thơm ngon, hấp dẫn vạn phần. Dám chắc, chồng kén ăn đến mấy cũng xung phong vét nồi.

Chỉ cần vo gạo, cho nước và đặt lên bếp thì bạn đã có ngay món cơm cho bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng, mẹo nấu cơm ngon, hạt cơm mềm mượt, dẻo thơm và có hương vị tươi mát của hoa quả thì không phải ai cũng biết.

Dám chắc, chỉ với bí quyết nấu ăn dưới đây, chị em nội trợ sẽ được chồng khen không ngớt vì sự đảm đang, khéo léo và sáng tạo của mình.

Cách nấu cơm có vị chuối rất đơn giản, chị em hãy cùng bắt tay vào thực hiện ngay nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Gạo tẻ.

- 1 quả chuối tiêu chín.

- Vài thìa dầu ăn.

Các bước thực hiện món ngon mỗi ngày này:

-Vo sạch gạo với 2 lần nước. Đừng chà xát quá mạnh kẻo mất đi lớp cám bên ngoài, khiến hạt gạo bị “chai” lại mất chất, cơm nấu bị khô.

-Đổ nước ngập gạo, ngâm trong 20 phút. Đây chính là công đoạn giúp hạt gạo “uống” nước, căng mẩy và tăng mùi vị cũng như độ dẻo cho cơm.

-Chắt sạch nước, cho gạo vào nồi cơm điện, thêm lượng nước phù hợp.

-Chuối bóc vỏ, cho vào nồi, thêm vài thìa café dầu ăn vào cùng rồi đậy vung nấu như bình thường.

Thành phẩm:

Chỉ với bí quyết nấu ăn này bạn sẽ có nồi cơm mềm, hạt cơm bóng và mùi chuối thơm lừng cực kích thích vị giác. Chắc chắn ai cũng sẽ thích thú với kết quả bất ngờ này.

Ngoài mẹo nấu cơm ngon với chuối, chị em nội trợ cũng có thể dùng nước trà, nước dừa để thay thế cũng rất ngon.

Chúc các bạn thành công!

*(Ảnh: Internet).

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