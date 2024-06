Sử dụng điều hòa xuyên đêm chỉ tốn 4.000 đồng, chỉ cần nhấn nhẹ ngay nút này, bạn đã biết chưa?

Bước 3: Bật chế độ ECO (tiết kiệm điện). Với một số loại điều hòa khác, có thể sử dụng nút Energy saving nếu không có nút ECO.

Chế độ ECO/ Energy saving có thực sự tiết kiệm điện năng?

Cả hai chế độ này đều là các cài đặt tiết kiệm điện năng. Khi kích hoạt chế độ ECO, điều hòa chỉ hoạt động với khoảng 70% công suất của máy nén. Khi đạt được nhiệt độ mong muốn, nó sẽ tạm ngừng hoạt động. Nếu nhiệt độ phòng tăng lên 1 - 2 độ C, điều hòa sẽ tự động làm mát lại để duy trì nhiệt độ mục tiêu, giúp tiết kiệm đến 50% năng lượng.

Khi sử dụng chế độ ECO, người dùng cần lưu ý không nên đặt nhiệt độ dưới 24 độ C. Nếu bạn điều chỉnh nhiệt độ quá thấp, điều hòa sẽ tự động tắt chế độ ECO. Hơn nữa, chế độ này chỉ hoạt động liên tục trong 8 giờ và yêu cầu người dùng phải cài đặt lại. Nếu không điều chỉnh lại, điều hòa sẽ tự động chuyển sang chế độ làm mát thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Để tắt chế độ ECO, bạn có thể nhấn nút ECO một lần nữa. Hoặc khi điều hòa đang hoạt động ở chế độ ECO, nếu bạn chuyển sang chức năng khác, thiết bị sẽ tự động hủy chế độ ECO.

Chế độ Energy saving cũng hoạt động tương tự. Khi được kích hoạt, nếu nhiệt độ giảm xuống dưới mức được cài đặt, máy nén và quạt sẽ tắt đi để tiết kiệm điện năng. Trong thời gian này, các quạt trong điều hòa sẽ tự động hoạt động bật/tắt mỗi 2 – 3 phút để kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ xung quanh. Nếu nhiệt độ cao hơn mức cài đặt, máy nén và quạt sẽ được kích hoạt để làm mát lại.

Để sử dụng điều hòa tiết kiệm điện trong mùa hè, ngoài việc bấm các nút tiết kiệm điện có sẵn trên máy, bạn có thể áp dụng những lời khuyên sau để tối ưu hiệu quả tiết kiệm điện:

Bảo dưỡng định kỳ

Giống như nhiều thiết bị điện khác, điều hòa cần được bảo dưỡng định kỳ để hoạt động hiệu quả. Các gia đình nên làm sạch bộ lọc không khí định kỳ, ít nhất mỗi tháng một lần, và kiểm tra các linh kiện khác của máy. Việc này không chỉ giúp máy lạnh hoạt động tốt hơn mà còn kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Chọn nhiệt độ phù hợp

Đặt nhiệt độ điều hòa vào khoảng 25-27 độ C là lý tưởng. Khoảng nhiệt độ này không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp tiết kiệm điện. Theo đại diện của EVN, nếu chúng ta đặt nhiệt độ ở chế độ khoảng 26-27 độ C trở lên thì sẽ tiết kiệm điện hơn, nếu chúng ta để nhiệt độ ở 18-20 độ C thì lượng tiêu thụ điện sẽ tăng cao. Và nếu giảm đi 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ có thể tăng từ 7-10%.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng chế độ hẹn giờ

Bạn có thể tận dụng tính năng hẹn giờ của điều hòa để tắt máy tự động sau khi bạn đã ngủ. Cách này không những giúp bạn có giấc ngủ ngon mà còn tiết kiệm điện khi bạn không cần thiết phải làm mát liên tục suốt đêm.

Chọn điều hòa Inverter

Các dòng điều hòa Inverter tiết kiệm năng lượng do khả năng điều chỉnh công suất làm lạnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng. Lựa chọn này có thể giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ so với các loại điều hòa thông thường.

Áp dụng những mẹo trên không chỉ giúp bạn giảm bớt gánh nặng hóa đơn tiền điện mỗi tháng mà còn góp phần vào việc giảm thiểu tác động đến môi trường. Mỗi hành động tiết kiệm năng lượng dù nhỏ cũng mang lại lợi ích lớn cho cả bạn và hành tinh của chúng ta.