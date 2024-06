Đặt nhiệt độ điều hòa 25 đến 27 độ C là phù hợp nhất

Cách mở máy lạnh tiết kiệm điện là điều chỉnh nhiệt độ từ 25 - 27 độ C. Đây là mức nhiệt thích hợp vừa giúp gia đình bạn giảm thiểu chi phí tiêu thụ điện, vừa giúp cơ thể dễ dàng thích nghi, tránh được tình trạng “sốc nhiệt”. Nếu đặt nhiệt độ thấp hơn 25 độ C, máy sẽ phải hoạt động liên tục để duy trì mức nhiệt độ đã cài đặt, tuổi thọ của thiết bị giảm và tiêu tốn điện năng gấp mấy lần thông thường.

Chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời không được quá lớn, thường khoảng 8 – 10 độ C. Nếu nhiệt độ 35 độ C thì nhiệt độ vào mùa hè khoảng 25 đến 27 độ C là hợp lý nhất để tránh mắc bệnh. Đồng thời, khi nhiệt độ chênh lệch không quá nhiều, điều hòa cũng tiết kiệm điện hơn.