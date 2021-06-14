Mùa sen về, cô gái làng Tây Hồ chia sẻ bí quyết làm trà sen 'đúng điệu', thơm mát, uống tới đâu 'mát rười rượi' tới đó

Mẹo vặt trong bếp 14/06/2021 21:20

Tận dụng mùa sen đang nở rộ, bắt tay làm ngay vài túi trà sen thơm ngon, "thấm giọng" để thưởng thức cùng gia đình và bạn bè.

Với truyền thống lâu năm làm trà sen, chị Minh Ngọc mới đây đã chia sẻ công thức cũng như kinh nghiệm để làm loại trà này cho các bạn yêu thích "uống trà đàm đạo". Chị cho biết mình là một người con gái của làng sen Tây Hồ nên cứ mỗi mùa sen về, ở làng chị, mọi người lại hối hả cùng nhau ướp trà, gói những bông trà sen thơm mát tặng người thân, bạn bè. 

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Bông sen hái vào buổi sáng sẽ hơi hé miệng sáo và cúp lại khi về bờ - Ảnh: FBNV

Mỗi năm, đến hẹn lại lên, chị đều hướng dẫn cho cả nhà Yêu bếp cách ướp trà bông sen Tây Hồ thơm ngon, đúng điệu. Năm nay, có một chút đổi mới trong cách làm trà nên chị quyết định chia sẻ thêm cho mọi người trong hội cùng làm. Chị cho biết, cách mới này sẽ làm cho trà và hoa hoà quyện hơn, mang đến hương vị thơm ngon hơn. 

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Để ướp trà nên chọn những bông sen có búp to, cánh dày, cứng cáp sẽ mang đến chất lượng nhất - Ảnh: FBNV

Trước khi làm, chúng ta nên chuẩn bị sẵn các nguyên liệu để không phải lúng túng trong lúc làm nhé! Để làm 50 bông trà sen thì cần:

1. 50 bông sen bách diệp Hồ Tây (lưu ý: Nên chọn những bông hoa hé miệng sáo, cuộng to, bông to, nhiều gạo, bạn nên đến đầm mua vào buổi sáng sớm để mua được những bông hoa tươi)

2. 20 bông sen dùng để lấy gạo và liên tu (sợi màu vàng trong bông sen)

2. Trà bát tiên (đây là loại trà đặc biệt thơm ngon)

3. Gạo sen (tước những hạt gạo trắng ở nhụy sen)

4. Lá sen bánh tẻ (nên phơi một chút ngoài nắng để lá sen mềm, dễ gói)

5. Dây chun hoặc lạt dùng để buộc

 

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Liên tu là phần vàng như sợi tơ và gạo sen là những hạt nhỏ trắng như hạt gạo - Ảnh: FBNV

Sau khi có đầy đủ nguyên liệu thì hãy bắt tay vào làm từng gói sen:

Bước 1: Dùng 20 bông sen tước phần liên tu và gạo, bỏ cánh hoa sen đi.

Bước 2: Trộn liên tu, gạo và trà bát tiên trong 1 chiếc lá sen, lấy vải phủ lên và để qua đêm (bạn có thể dùng túi zip để ủ trà). Ủ trà qua 1 đêm bạn hãy bỏ trà đã ướp ra 1 chiếc lá và bắt đầu công việc gói trà sen.

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 Trộn liên tu, gạo sen và trà bát tiên trong 1 chiếc lá sen - Ảnh: FBNV

Bước 3: Hãy nhẹ nhàng mở miệng bông hoa sen và cho 1 chén đựng trà, gấp từng góc của bông hoa sen vào. Lấy dây chun hoặc lạt buộc cố định cho hoa và trà chặt lại với nhau.

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Gói những bông sen thành như thế này cho hoa và trà chặt lại với nhau - Ảnh: FBNV

Bước 4: Sau đó, lá sen cắt làm 4, lấy 1 phần quấn ngoài và dùng chun buộc cố định lại.

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Cắt lá làm 4 phần để quấn bên ngoài bông sen đã gói trà thành như hình là được - Ảnh: FBNV

Bước 5: Cắm cành hoa vào chum hoặc lọ ngập 1/2 thân sen để qua đêm cho hương thơm của hoa sen quện vào trà. Sau 18 tiếng bạn bỏ ra và lấy kéo cắt bỏ phần cuống hoa.

Bước 6: Cất sen vào ngăn tủ đá để trong 1 tuần rồi mới thưởng thức. Lưu ý: Để tránh việc sen mất hương thơm, bạn không để chung sen với mít hay sầu riêng. 

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Sau 1 đêm cắm nước, lấy bông sen ra và cắt bỏ phần cuống - Ảnh: FBNV

Sau 1 tuần ủ trà trong ngăn đá, thành phẩm sẽ là những chén trà xanh thơm mát, vị thanh, chát nhẹ khi mới uống và ngọt hậu về sau. Hương trà hòa quyện mùi hương lan tỏa tinh túy của hoa sen sẽ kích thích các giác quan của người thưởng thức. Không chỉ giải khát, đậm tính nghệ thuật, chè sen còn có tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe.

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Thành phẩm sau khi thực hiện thành công trà sen - Ảnh: FBNV

Trên đây là cách làm trà sen đúng điệu nhất, các bạn hãy thử trải nghiệm xem thành phẩm có vượt xa mong đợi không nha! Ngoài để thưởng thức trong gia đình, bạn cũng có thể làm quà biếu cho người thân và bạn bè. Bên cạnh đó, cũng nhớ chia sẻ kết quả của bạn sau khi thực hiện thành công để các bà nội trợ khác cùng rút kinh nghiệm. 

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