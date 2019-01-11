Cách pha trà sữa bằng trà đen thơm ngon chuẩn vị như ngoài tiệm

Tùy theo mỗi loại trà mà thời gian ủ và nhiệt độ của nước cũng khác nhau. Ví dụ như trà xanh, thời gian ủ trà thường ngắn chỉ khoảng 5-7 phút với nhiệt độ khoảng 60 – 70 độ C để đảm bảo không làm mất màu sắc và độ chát nhẹ đặc trưng của trà.

Cách làm trà sữa bằng trà đen (hồng trà) tưởng chừng đơn giản nhưng để tạo được hương vị thơm ngon đặc trưng như ngoài tiệm cần lưu ý rất nhiều trong kỹ năng ủ trà, pha trà. Tỷ lệ trà ra sao và ủ trà sao cho thơm mùi trà và trà sữa không bị quá đắng hoặc quá nhạt vị cũng là một kỹ thuật khó cần phải tuân thủ đúng theo công thức.

Đối với trà ô long, thời gian ủ trà khoảng 10 phút ở nhiệt độ 80 – 90 độ C. Và cuối cùng là trà đen (hồng trà) có thời gian ủ lâu nhất khoảng 15 – 20 phút ở nhiệt độ 100 độ C để đảm bảo trà tiết ra đủ vị và dậy mùi thơm.

Trà đen (hồng trà) mang lại cho trà sữa hương vị trà đậm đà và thơm đặc trưng

Cách pha trà sữa bằng trà đen đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm:

- Trà đen (hồng trà): 20g

- Sữa tươi không đường: 100ml

- Kem béo: 1 thìa cà phê

- Nước sôi: 100ml

- Bình lắc pha chế hoặc máy xay sinh tố

- Đá viên, đường kính, có thể chuẩn bị thêm trân châu hoặc các nguyên liệu làm thạch rau câu

Cách pha trà sữa bằng trà đen tại nhà:

Trụng qua trà đen (hồng trà) với nước sôi, sau đó đậy bình thật kín, ủ trà trong khoảng 15 -20 phút

Đợi cho trà nguội hẳn thì lọc bã, bỏ trà vào bình pha chế, lắc đều với đá viên khoảng 1 phút, sau đó thêm sữa và đường tùy theo khẩu vị vào bình, lắc thêm 1 phút nữa cho trà và sữa tan đều. Công đoạn này giúp cho trà và sữa hòa quyện lại, đồng thời tạo độ bông xốp cho trà sữa khi uống, tạo hương vị thơm ngon đặc trưng như ngoài quán.

Nên lắc trà và sữa thật đều với đá để trà sữa khi uống thơm ngon hơn

Nếu không có bình lắc, có thể cho trà đã nguội và sữa, đường vào máy xay sinh tố để xay khoảng 30 giây cho tất cả quyện đều vào nhau.

Sau cùng, đổ trà sữa ra cốc, cho thêm kem béo vào khuấy đều lên, thêm trân châu, thạch và đá viên tùy thích là có thể thưởng thức.

Lưu ý, nếu có trân châu hoặc thạch, nên chuẩn bị luộc trân châu và làm thạch trước khi pha trà để cho trân châu kịp ngấm đường và thạch có thời gian đông. Trân châu sau khi luộc nên vớt ra bát nước đá cho nguội rồi chắt hết nước, trộn với đường để trân châu có vị ngọt và độ dẻo dai, thơm ngon.

Những lưu ý cần thiết khi pha trà sữa bằng trà đen

Để trà sữa cân bằng hương vị và có mùi thơm của trà, nên chú ý đúng thời gian ủ trà. Khi muốn tăng độ đậm của vị trà, nên ủ thêm trà, không nên kéo dài thời gian ủ trà vì có thể làm mất đi mùi vị thơm ngon tự nhiên, thậm chí còn khiến trà có vị đắng khó uống.

Ủ trà đúng công thức và thời gian giúp cho trà sữa giữ được sự cân bằng giữa trà và sữa

Nhiệt độ hợp lý nhất để pha trà sữa là đợi cho trà nguội hoàn toàn mới thêm sữa để đảm bảo trà vẫn giữ được vị ngon tự nhiên mà không làm mất đi vị ngọt béo của sữa. Do đó, nếu trà còn hơi ấm thì việc cho thêm đá và lắc đều trong bình pha chế là điều cần thiết giúp trà sữa khi pha có vị thơm ngon hoàn hảo.

Nếu lỡ tay cho quá nhiều trà khiến trà sữa có vị đắng, thay vì cho đường thì nên pha thêm 1 – 2 thìa mật ong nguyên chất để giảm đi vị đắng của trà mà không gây cảm giác quá ngọt khi uống.

Tự pha trà sữa bằng trà đen tại nhà là một cách tiết kiệm chi phí với số tiền không nhỏ khi mua trà sữa ngoài tiệm. Ngoài ra, đây cũng là một cách giúp các “tín đồ trà sữa” thoải mái uống trà sữa mà không lo ngại vấn đề vệ sinh thực phẩm, giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân.