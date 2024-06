Mẹo chọn rau muống sạch, giòn ngon, an toàn không nhiễm hóa chất

Rau muống phun nhiều thuốc trừ sâu có thân to, lá to và rất dài, tới phần gốc vẫn rất non. Lá rau màu xanh đậm vì rau hấp thụ nhiều kim loại nặng và khi rửa thì nổi rất nhiều bọt. Rau muống phun nhiều chất kích thích để tăng trưởng thì thân lá non búng, dễ nát, khi bẻ đôi thì ít nhựa, để từ sáng tới chiều thì bị héo hoặc thối rũ không ăn được.

Khi ăn rau muống thấy có vị chát và mùi hắc là do rau muống nhiễm chì, trong khi đó rau muống sạch thường có vị ngọt tự nhiên và giòn hơn.

Khi bạn vắt chanh vào nước rau muống sau khi luộc, nếu nước không chuyển màu thì đây là rau muống có hoá chất, còn nếu nước chuyển dần sang màu đỏ hoặc vàng nhạt là rau muống sạch. Nguyên nhân là do trong rau muống có chứa kiềm sẽ phản ứng với axit có trong chanh gây đổi màu.

Khi đi chợ mua rau muống, bạn nên lựa rau muống có thân không quá to, lá xanh tự nhiên và trên lá có vài lỗ thủng do có sâu đục. Bạn có thể bẻ đôi thân rau muống nếu có chất nhờn và không quá giòn thì đây là rau sạch.

Bạn đừng mua rau muống đã được tước ra sẵn và ngâm nước, vì nước này là nước pha hoá chất làm cho cứng hơn, tươi hơn mà không bị héo.

Ngoài ra, khi mua bất kể loại rau gì chúng ta đều muốn chọn bó rau xanh non mơn mởn. Khi chọn mua rau muống chị em nhớ không nên chọn rau có lá màu xanh đậm. Những mớ rau có lá màu xanh đậm rất có thể là do hấp thụ quá nhiều kim loại nặng, trong đó có chì.

Nếu rau muống nhiễm chì chúng thường có thân hình to hơn bình thường và khi rửa nổi nhiều bong bóng.