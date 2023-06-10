Máy lọc nước và nước đóng chai, cái nào tốt hơn?

Mẹo vặt trong bếp 10/06/2023 13:08

Nước rất quan trọng và là yếu tố cần thiết hàng ngày đối với cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết nên lựa chọn nước qua máy lọc hay nước đóng chai để sử dụng.

Nước chiếm đến tỉ lệ 70-80% trọng lượng cơ thể. Nước có khả năng cung cấp nguồn khoáng chất, vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy cần thiết cho các tế bào, nuôi dưỡng tế bào trong mọi hoạt động của cơ thể. Nước sạch có chứa nhiều chất khoáng có lợi cho sức khỏe.

Nước trong cơ thể có tác dụng điều hoà thân nhiệt cân bằng ở ngưỡng 370C, thân nhiệt của chúng ta sẽ tự động điều chỉnh khi thời tiết thay đổi nóng lạnh nhờ có nước.

Nước chuyển đổi thức ăn thành năng lượng, giúp đào thải các độc tố, các chất cặn bã cơ thể không thể hấp thu được thông qua đường nước tiểu và phân.

Nước còn làm trơn các khớp xương, giúp xương khớp hoạt động nhịp nhàng, trơn tru và tránh tổn thương.

Việc thiếu nước gây các rối loạn chuyển hoá và kém hấp thu, biểu hiện khô miệng, dẫn đến ăn không ngon, khó nuốt, chán ăn, trẻ em thì ăn không tiêu, thường nôn trớ, táo bón, biếng ăn. Đối với tuổi dậy thì dễ mắc bệnh ngoài ra, viêm lỗ chân lông,… Ngoài ra thiếu nước ở người lớn có thể dẫn đến sỏi bàng quang, sỏi thận.

Ưu và nhược điểm khi sử dụng nước qua máy lọc

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Máy lọc nước ngày càng được ưa chuộng vì nhiều lợi ích, ưu điểm của nó.

Ưu điểm

Đảm bảo an toàn: Nước lọc bằng hệ thống lọc sẽ không có mùi, loại bỏ được các tạp chất, bụi bẩn, chất rắn, thậm chí bạn có thể uống trực tiếp ngay tại vòi, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và sinh hoạt. Nguồn nước tự nhiên luôn có những khoáng chất có lợi, hệ thống lọc có thể sẽ vẫn giữ lại những khoáng chất này, giúp bạn luôn sử dụng nguồn nước tự nhiên và lành mạnh nhất. Ngoài lọc bỏ các tạp chất, máy còn cân bằng độ pH, tăng độ ngọt tự nhiên, diệt khuẩn, khử mùi, bổ sung khoáng chất cho nước tốt cho sức khỏe người dùng hơn. Một vài máy lọc nước không chỉ cung cấp nước lọc thông thường, còn cung cấp nước nóng lạnh để người dùng sử dụng linh hoạt, tiện lợi.

Tiết kiệm ngân sách: Chi phí cho một bộ lọc nước khá cao, nhưng đây là một khoản đầu tư cho lâu dài, giúp bạn tiết kiệm tiền nước uống hiệu quả. Tuy nhiên bạn vẫn cần phải tốn chi phí bảo trì và thay thế bộ lọc sau một khoảng thời gian nhất định.

Nhược điểm

Chi phí mua máy lần đầu sử dụng cao hơn nước đóng bình (nước đóng chai)

Thiết kế có kích cỡ lớn, khó di chuyển trong quá trình sử dụng.

Nước lọc bằng hệ thống lọc luôn có sự tiềm ẩn ô nhiễm nước, chủ yếu đến từ những lõi lọc. Vì vậy, cần thay thế lõi lọc nước định kỳ để quá trình lọc nước hiệu quả. 

Ưu và nhược điểm của nước uống đóng chai

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Nước đóng chai phù hợp với việc phải di chuyển, ra ngoài.

Ưu điểm

Thiết kế gọn nhẹ, tiện di chuyển, dễ mang theo bên mình

Giá mỗi bình (chai) nước rẻ hơn máy lọc nước, tùy theo dung tích, thương hiệu 

Không cần thay thế lõi lọc như máy lọc nước

Vị ngon hơn nước lọc do đã được loại bỏ hoàn toàn clo và các tạp chất gây mùi khác. Nước lọc dù chất lượng có đảm bảo an toàn nhưng vẫn không hoàn toàn loại bỏ toàn bộ các tạp chất có trong nước, thậm chí có nguy cơ nhiễm độc từ chính lõi lọc, do đó có hương vị nước không ổn định.

Nhược điểm

Lượng nước hạn chế trong mỗi bình (chai), không cung cấp đủ nước cho nhu cầu sử dụng hằng ngày của mọi người.

Khi nước hết, người dùng phải bỏ thêm tiền để mua nước.

Một số sản phẩm nước đóng bình (đóng chai) không có nhãn hiệu trôi nổi trên thị trường không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dùng. Thậm chí nhiều hãng nước nổi tiếng cũng bị làm giả, chính vì vậy bạn cần cẩn thận khi chọn nước uống cho gia đình.

Nên mua máy lọc nước hay nước đóng bình?

Cả máy lọc nước và nước đóng bình, đóng chai đều có ưu và nhược điểm riêng, tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh sử dụng mà người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Bạn có thể lựa chọn sử dùng một trong hai loại nước này trong các trường hợp sau đây:

Nên mua nước đóng bình khi có nhu cầu sử dụng lượng nước hạn chế, cần mang theo bên mình khi đi ra ngoài, du lịch, công tác,… Với các trường hợp này, sử dụng nước đóng bình (nước đóng chai) sẽ gọn nhẹ và tiết kiệm hơn.

Tuy nhiên, bạn nên chọn mua ở những cửa hàng uy tín để đảm bảo sản phẩm chất lượng và an toàn cho sức khỏe của mình.

Nên mua máy lọc nước khi muốn sử dụng nước sạch lâu dài, cần đáp ứng nhu cầu nước cho số lượng lớn người dùng và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Mua máy lọc nước trong các trường hợp này sẽ giúp tiết kiệm và an toàn hơn. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn một số bình đựng nước để tiện lấy nước khi có nhu cầu uống nước ở ngoài.

 

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