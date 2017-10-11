Mách chị em mẹo vệ sinh tủ lạnh siêu nhanh, sạch bong kin kít và hết mùi hôi khó chịu

Tủ lạnh là một trong những thiết bị gia dụng phổ biến nhất của mọi gia đình. Do đặc tính phải tiếp xúc thường xuyên với nhiều loại thực phẩm khác nhau nên tủ lạnh rất dễ bẩn và biến thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình chị em hãy tham khảo các phương pháp làm sạch tủ lạnh đơn giản dưới đây nhé.

Baking soda là một nguyên liệu có tính tẩy rửa mạnh và kháng khuẩn nên rất thích hợp để làm sạch tủ lạnh. Đây cũng là một nguyên liệu được dùng trong lĩnh vực thực phẩm nên rất an toàn cho sức khỏe cả gia đình.

Chuẩn bị

Baking soda: 30g

Nước ấm: 500ml

Miếng bọt biển sạch

Miếng vải sạch

Thực hiện

Khuấy tan baking soda trong nước ấm cho tan.

Nhúng miếng bọt biển vào hỗn hợp baking soda rồi lau khắp các ngăn và cửa tủ lạnh. Nếu miếng bọt biển bị bẩn thì hãy giặt sạch, vắt khô rồi tiếp tục lau toàn bộ tủ.

Để nguyên trong khoảng 5 phút rồi lấy vải sạch lau lại.

Nước cốt chanh

Nước chanh không chỉ giúp làm sạch vi khuẩn, bụi bẩn mà còn khử mùi hiệu quả. Vệ sinh tủ lạnh bằng nước chanh sẽ giúp tủ lạnh thơm tho và sáng bóng.

Chuẩn bị

Nước cốt của ba quả chanh

Nước ấm: 500ml

Bình xịt

Khăn sạch

Thực hiện

Cho nước cốt chanh và và nước ấm vào bình xịt. Lắc đều cho hỗn hợp hòa quyện.

Xịt hỗn hợp đều khắp bên trong tủ lạnh. Để nguyên trong 5 phút rồi dùng khăn sạch lau qua một lượt.

Sau đó, giặt sạch khăn, vắt ráo nước rồi lau qua tủ lạnh thêm một lần nữa.

Dầu oliu và chanh

Hỗn hợp dầu oliu và nước cốt chanh sẽ mang đến công dụng làm sạch các vết bẩn vô cùng vượt trội mà không gây hại cho chất liệu của tủ lạnh.

Chuẩn bị

Dầu oliu: 5 thìa cà phê

Nước cốt chanh: 2 thìa canh

Miếng vải sạch

Thực hiện

Hòa chung hỗn hợp nước cốt chanh và dầu oliu.

Nhúng miếng vải vào hỗn hợp rồi lau khắp bề mặt tủ lạnh. Chà nhẹ để làm sạch tối đa những vết bẩn cứng đầu.

Để nguyên trong 10 phút rồi lau lại 1 lần bằng khăn sạch.

Bạn có thể dùng một chút kem đánh răng cho vào khăn ẩm và chùi khắp bề mặt tủ lạnh để làm sạch lớp dầu oliu còn sót lại.

Tinh dầu tràm trà

Tinh dầu tràm trà được biết đến nhiều vì công dụng khử trùng hiệu quả. Dùng nguyên liệu này vệ sinh tủ lạnh sẽ giúp tủ lạnh luôn sạch khuẩn và không bị ám mùi hôi khó chịu..

Chuẩn bị

Tinh dầu tràm trà: 2 thìa cà phê

Nước ấm: 250 ml

Bình xịt

Khăn sạch

Thực hiện

Pha tinh dầu tràm trà vào nước ấm, sau đó đổ vào bình xịt.

Lắc đều hỗn hợp và sau đó xịt vào bề mặt của tủ lạnh.

Lau toàn bộ tủ lạnh bằng khăn sạch.