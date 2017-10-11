Mách chị em mẹo vệ sinh tủ lạnh siêu nhanh, sạch bong kin kít và hết mùi hôi khó chịu

Mẹo vặt trong bếp 11/10/2017 19:18

Dưới đây là các phương pháp giúp chị em vệ sinh tủ lạnh tại nhà thật đơn giản nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân.

Tủ lạnh là một trong những thiết bị gia dụng phổ biến nhất của mọi gia đình. Do đặc tính phải tiếp xúc thường xuyên với nhiều loại thực phẩm khác nhau nên tủ lạnh rất dễ bẩn và biến thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình chị em hãy tham khảo các phương pháp làm sạch tủ lạnh đơn giản dưới đây nhé.

Baking soda

Mách chị em mẹo vệ sinh tủ lạnh siêu nhanh, sạch bong kin kít và hết mùi hôi khó chịu - Ảnh 1
Baking soda giúp làm sạch vết bẩn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Baking soda là một nguyên liệu có tính tẩy rửa mạnh và kháng khuẩn nên rất thích hợp để làm sạch tủ lạnh. Đây cũng là một nguyên liệu được dùng trong lĩnh vực thực phẩm nên rất an toàn cho sức khỏe cả gia đình.

Chuẩn bị

Baking soda: 30g

Nước ấm: 500ml

Miếng bọt biển sạch

Miếng vải sạch

Thực hiện

Khuấy tan baking soda trong nước ấm cho tan.

Nhúng miếng bọt biển vào hỗn hợp baking soda rồi lau khắp các ngăn và cửa tủ lạnh. Nếu miếng bọt biển bị bẩn thì hãy giặt sạch, vắt khô rồi tiếp tục lau toàn bộ tủ.

Để nguyên trong khoảng 5 phút rồi lấy vải sạch lau lại.

Nước cốt chanh

Mách chị em mẹo vệ sinh tủ lạnh siêu nhanh, sạch bong kin kít và hết mùi hôi khó chịu - Ảnh 2
Nước cốt chanh có tác dụng làm sạch và khử mùi - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh không chỉ giúp làm sạch vi khuẩn, bụi bẩn mà còn khử mùi hiệu quả. Vệ sinh tủ lạnh bằng nước chanh sẽ giúp tủ lạnh thơm tho và sáng bóng.

Chuẩn bị

Nước cốt của ba quả chanh

Nước ấm: 500ml

Bình xịt

Khăn sạch

Thực hiện

Cho nước cốt chanh và và nước ấm vào bình xịt. Lắc đều cho hỗn hợp hòa quyện.

Xịt hỗn hợp đều khắp bên trong tủ lạnh. Để nguyên trong 5 phút rồi dùng khăn sạch lau qua một lượt.

Sau đó, giặt sạch khăn, vắt ráo nước rồi lau qua tủ lạnh thêm một lần nữa.

Dầu oliu và chanh

Mách chị em mẹo vệ sinh tủ lạnh siêu nhanh, sạch bong kin kít và hết mùi hôi khó chịu - Ảnh 3
Dầu oliu có công dụng làm sạch vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp dầu oliu và nước cốt chanh sẽ mang đến công dụng làm sạch các vết bẩn vô cùng vượt trội mà không gây hại cho chất liệu của tủ lạnh.

Chuẩn bị

Dầu oliu: 5 thìa cà phê

Nước cốt chanh: 2 thìa canh

Miếng vải sạch

Thực hiện

Hòa chung hỗn hợp nước cốt chanh và dầu oliu.

Nhúng miếng vải vào hỗn hợp rồi lau khắp bề mặt tủ lạnh. Chà nhẹ để làm sạch tối đa những vết bẩn cứng đầu.

Để nguyên trong 10 phút rồi lau lại 1 lần bằng khăn sạch.

Bạn có thể dùng một chút kem đánh răng cho vào khăn ẩm và chùi khắp bề mặt tủ lạnh để làm sạch lớp dầu oliu còn sót lại.

Tinh dầu tràm trà

Mách chị em mẹo vệ sinh tủ lạnh siêu nhanh, sạch bong kin kít và hết mùi hôi khó chịu - Ảnh 4
Tinh dầu tràm trà giúp tủ lạnh luôn sạch và thơm - Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu tràm trà được biết đến nhiều vì công dụng khử trùng hiệu quả. Dùng nguyên liệu này vệ sinh tủ lạnh sẽ giúp tủ lạnh luôn sạch khuẩn và không bị ám mùi hôi khó chịu..

Chuẩn bị

Tinh dầu tràm trà: 2 thìa cà phê

Nước ấm: 250 ml

Bình xịt

Khăn sạch

Thực hiện

Pha tinh dầu tràm trà vào nước ấm, sau đó đổ vào bình xịt.

Lắc đều hỗn hợp và sau đó xịt vào bề mặt của tủ lạnh.

Lau toàn bộ tủ lạnh bằng khăn sạch.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   vệ sinh tủ lạnh vệ sinh tủ lạnh đúng cách khử trùng cho tủ lạnh khử mùi tủ lạnh

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 58 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?