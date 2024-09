Đây là 5 món đồ không nên cho tặng người khác, tặng rồi thì tiền mất tật mang. Bạn đã biết chưa?

Ảnh minh họa: Internet

Ví cũng đại diện cho tài vận của một người, nếu ví được làm quà tặng cho người khác, nó được coi là đem tài vận tặng người.

Không nên cho tặng gối nằm

Người xưa có câu “gối cao ấm lòng”, đại ý khi lo âu chỉ cần được nằm trên một cái gối tốt thì sẽ giúp xua tan mọi muộn phiền, có được bình yên. Nên khi bạn tặng gối của chính mình cho người khác, đồng nghĩa với việc bạn đang cho đi sự bình yên của bản thân.

Một lý giải khác nữa là, chiếc gối không chỉ tượng trưng cho điềm lành mà còn là vật gắn liền với vợ chồng. Nên thời xưa, những người yêu nhau thường sẽ tặng gối khi họ có quyết định muốn kết hôn. Còn gối nằm, nếu đối phương không phải vợ chồng, tình nhân thì đừng tặng, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị hiểu lầm.

Không nên tặng bể cá

Cá là biểu tượng của sự tốt lành là một lựa chọn quà tặng phổ biến khi tặng quà, thì việc tặng cá cùng bể là điều cấm kỵ. Cổ nhân vốn trọng phong thủy, họ cho rằng bể cá tượng trưng cho sự giàu sang và may mắn. Giống như “Thần Tài”, bể cá là đồ không thể tùy ý đem tặng. Ngay cả khi bạn muốn cho người khác, họ có thể ngại nhận nó, bởi vì bạn đang mang đi may mắn của gia đình mình bằng cách cho người khác.

Không nên tặng nến

Nến, trong thời cổ đại, ngoài việc được sử dụng để chiếu sáng hàng ngày, cũng được sử dụng để thờ cúng người quá cố và các vị thần, do đó trong việc tặng quà, để tránh hiểu lầm, mọi người sẽ không tặng nến. Và bây giờ tác dụng chiếu sáng của nến đã được thay thế, số lượng lớn nến được sử dụng để thờ cúng, thì càng không thể tặng nến.

Không nên tặng giày

Giày là một thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, giày không chỉ mang đến cho chúng ta sự tiện lợi khi đi lại mà còn thường xuyên trở thành sự phản ánh thời trang và cá tính. Trong văn hóa tặng quà, có một số điều cấm kỵ mà chúng ta cần lưu ý khi tặng giày.

Trước hết, việc tặng giày thường gắn liền với việc “tiễn đi” trong dân gian, có thể bị hiểu lầm là mong người kia rời đi hoặc không bao giờ gặp lại nhau. Do đó, người già cho rằng việc tặng giày có thể là điều không may mắn, điềm gở. Do đó, khi chọn quà, chúng ta nên cố gắng tránh chọn giày để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!