Dấu hiệu thịt bị 'bơm nước' thường thấy, vì sao thịt bò thường treo còn thịt heo đặt dưới mặt bàn: Đây là câu trả lời

Ngoài ra khi đem luộc, nước sẽ trong, xuất hiện váng mỡ to và không bị bọt nhiều.

Cách lựa chọn thịt ngon. Ảnh: Internet

khi mua hàng, bạn hãy dùng ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra.

Lúc này khi quan sát, nếu thấy các thớ thịt đều, săn chắc, không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt thì chính là thịt ngon. Thông thường, thịt lợn ngon sẽ có lớp mỡ dày khoảng 1,5 – 2cm. Trong đó, lớp mỡ và phần thịt nạc dính chặt với nhau. Theo một số người, nếu lớp mỡ và bì càng dày thì chứng tỏ đó là lợn không bị nuôi tăng trọng.

Lí do thịt bò treo lên cao còn thịt lợn đặt dưới mặt bàn?

Chất lượng thịt là yếu tố quan trọng khi mua, đặc biệt thịt bò hay bị nguy cơ làm giả hoặc bị bơm nước nên người mua càng đắn đo. Nếu thịt bị bơm nước thì người bán sẽ không dám treo bởi khi treo lên chúng sẽ rỉ nước xuống. Còn khi đặt trên bàn thì khó phát hiện hơn. Do đó nhiều người bán sẽ treo thịt bò lên để khoe chất lượng thịt của mình ngon. Hơn nữa thịt bò treo lên để khách hàng đi từ xa cũng đã thấy được nên hấp dẫn câu khách hơn. Bởi thế khi mua thịt ngoài chợ bạn hãy quan sát xem người bán có dám treo thịt lên không, có thường lấy khăn lau nước trên bề mặt thịt không nhé.

Lí do thịt bò treo cao. Ảnh: Internet

Người bán hàng bày hàng ngoài chợ để thu hút khách hàng. Nhưng thịt lợn có đặc trưng nhiều mỡ và bì nên nếu treo lên có thể sẽ khiến người mua chỉ nhìn thấy mỡ và bì trông không hấp dẫn. Còn thịt bò khi treo lên sẽ thấy toàn là nạc đỏ au trông rất hấp dẫn. Hơn nữa nhu cầu thịt lợn thường cao hơn thịt bò. Hầu hết người mua thịt lợn đông hơn, mua cũng nhiều hơn nên nếu treo thịt lợn lên sẽ mất thời gian. Hơn nữa người bán cần để cả tảng thịt lợn trên bàn cho dễ cắt, treo lên rất nặng tay khó treo.

Bày bán ở chợ khiến thịt phải tiếp xúc với không khí và môi trường nhiều hơn nên có thể nhanh bị ôi thiu hơn do vi khuẩn xâm nhập. Hành động treo thịt lên giúp chúng tránh tiếp xúc với nước ẩm trên mặt bàn nên thịt bò để được lâu. Tốc độ bán thịt bò thường bán chậm hơn thịt lợn nên thời gian bày bán dài hơn vì vậy treo lên giúp ăn thịt hơn nên giữ được lâu hơn.

Những lưu ý khi ăn thịt bò

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, mỗi người không nên ăn quá ba phần thịt bò mỗi tuần (khoảng 510 g). Thực phẩm này là một nguồn protein, vitamin và khoáng chất tốt trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều thịt bò có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và mức cholesterol trong máu.

Ăn nhiều thịt chế biến sẵn như thịt xông khói và thịt nguội có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày và đại trực tràng. Các loại thịt đỏ đã qua chế biến cũng có hàm lượng natri và chất bảo quản cao hơn.

Những lưu ý khi ăn thịt bò. Ảnh: Internet

Làm nóng thịt ở nhiệt độ cao có thể dẫn đến việc sản xuất các hợp chất gây ung thư. Khi nướng thịt trên than ở nhiệt độ 500-600 độ C, những giọt mỡ chảy xuống than hồng hình thành các phân tử hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), là những chất gây ung thư. Trong lò, ở nhiệt độ 80-100 độ C, chất creatin trong thịt sẽ trở thành amin thơm dị vòng. Chất này khi vào tới gan sẽ biến thành chất độc, tạo ra nguy cơ gây bệnh.

Các nghiên cứu cho thấy thịt bò ăn cỏ tốt cho sức khỏe hơn thịt bò nuôi theo cách thông thường vì nó chứa nhiều omega-3, ít mỡ, một số loại vitamin nhất định.