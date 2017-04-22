5 mẹo rửa bát nhanh giúp mẹ tiết kiệm 10 phút mỗi ngày

Chuyên gia Jolie Kerr từ Deadspin và tác giả của cuốn sách "My Boyfriend Barfed In My Handbag ... And Other Things You Can't Ask Martha" cũng như tiến sĩ Kelly Reynolds, một giáo sư tại Đại học Arizona về sức khỏe cộng đồng, đặc biệt am hiểu trong mảng an toàn thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm. Họ đã đưa ra những lời khuyên giúp rửa bát đĩa cực nhanh mà lại sạch.

Ở Việt Nam, hầu hết mọi nhà đều không có máy rửa bát và vẫn hàng ngày hai - ba lượt rửa bát đĩa bằng tay. Chỉ riêng công việc này cũng chiếm đến 30-45 phút mỗi ngày mà lại rất tẻ nhạt. Vậy có mẹo nào để rút ngắn thời gian dọn rửa?

Hãy tìm loại xà phòng kháng khuẩn với axit lactic, trong đó có cung cấp các hoạt chất kháng khuẩn mà lại có thể rửa sạch nhanh chóng. Xà phòng có oxit lauramine lại tẩy sạch dầu mỡ.

2. Hãy kiên nhẫn ngâm bát đĩa

Bát đĩa sứ dính bết thực phẩm có thể rửa ngay lập tức nhưng xoong nồi, chảo rán cần ngâm trong nước ấm một lúc để phần thức ăn cháy bám ở đáy nồi, chảo rã dần ra. "Một vài phút ngâm nước ấm sẽ rút ngắn một chặng đường dài kì cọ", Kerr chia sẻ. "Nó sẽ phân ra bớt thực ăn và giúp đôi bàn tay của bạn khỏi mỏi mệt khi phải chà cọ quá nhiệu. Đối với nồi có vết cháy quá nặng ở đáy cần ngâm với nước muối lạnh qua đêm, sau đó đun sôi nước để vệ sinh dễ dàng hơn".

3. Sử dụng nước lạnh để rửa cốc đựng sữa và tinh bột.

Rửa cốc đựng kem hoặc bơ bằng nước nóng có thể tạo ra hỗn hợp bết dính như kẹo cao su, chuyên gia Martha Stewart giải thích trên blog của cô. Tráng qua bát đĩa đựng đồ ăn chứa sữa, tinh bột bằng nước lạnh trước khi rửa bát bằng nước ấm trong mùa đông.

4. Baking soda là nguyên liệu tẩy sạch dầu mỡ tốt nhất

Cho vào chiếc chảo đầy dầu mỡ của gia đình một thìa baking soda và một bát nước. Đun sôi nước trong vài phút và sau đó việc rửa sạch chỉ tốn hơn kém 1 phút đồng hồ.

5. Đừng xếp bát đĩa bẩn vào bồn rửa chén.

Rất nhiều chị em có thói quen vứt luôn bát đĩa bẩn vào bồn rửa. Thế nhưng đúng ra bạn chỉ cần xếp gọn trên kệ bếp cạnh bồn rửa. Một bồn rửa chén đầy bát đĩa dính dầu mỡ thì sau đó bạn không thể rửa thực phẩm được nữa. Nếu muốn rửa thêm rau, thịt cá,...bạn lại phải tốn thời gian xếp bát đĩa trên trên kệ.