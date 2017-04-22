5 mẹo rửa bát nhanh giúp mẹ tiết kiệm 10 phút mỗi ngày

Mẹo vặt trong bếp 22/04/2017 01:53

Mỗi bước rửa bát tiết kiệm 1-2 phút đồng hồ tuy không nhiều nhưng cả ngày mẹ có thể dành được thêm 10 phút chơi với bé.

Ở Việt Nam, hầu hết mọi nhà đều không có máy rửa bát và vẫn hàng ngày hai - ba lượt rửa bát đĩa bằng tay. Chỉ riêng công việc này cũng chiếm đến 30-45 phút mỗi ngày mà lại rất tẻ nhạt. Vậy có mẹo nào để rút ngắn thời gian dọn rửa?

Chuyên gia Jolie Kerr từ Deadspin và tác giả của cuốn sách "My Boyfriend Barfed In My Handbag ... And Other Things You Can't Ask Martha" cũng như tiến sĩ Kelly Reynolds, một giáo sư tại Đại học Arizona về sức khỏe cộng đồng, đặc biệt am hiểu trong mảng an toàn thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm. Họ đã đưa ra những lời khuyên giúp rửa bát đĩa cực nhanh mà lại sạch.

1. Sử dụng đúng loại nước rửa bát

Hãy tìm loại xà phòng kháng khuẩn với axit lactic, trong đó có cung cấp các hoạt chất kháng khuẩn mà lại có thể rửa sạch nhanh chóng. Xà phòng có oxit lauramine lại tẩy sạch dầu mỡ.

5 mẹo rửa bát nhanh giúp mẹ tiết kiệm 10 phút mỗi ngày - Ảnh 1

2. Hãy kiên nhẫn ngâm bát đĩa

Bát đĩa sứ dính bết thực phẩm có thể rửa ngay lập tức nhưng xoong nồi, chảo rán cần ngâm trong nước ấm một lúc để phần thức ăn cháy bám ở đáy nồi, chảo rã dần ra. "Một vài phút ngâm nước ấm sẽ rút ngắn một chặng đường dài kì cọ", Kerr chia sẻ. "Nó sẽ phân ra bớt thực ăn và giúp đôi bàn tay của bạn khỏi mỏi mệt khi phải chà cọ quá nhiệu. Đối với nồi có vết cháy quá nặng ở đáy cần ngâm với nước muối lạnh qua đêm, sau đó đun sôi nước để vệ sinh dễ dàng hơn".

3. Sử dụng nước lạnh để rửa cốc đựng sữa và tinh bột.

Rửa cốc đựng kem hoặc bơ bằng nước nóng có thể tạo ra hỗn hợp bết dính như kẹo cao su, chuyên gia Martha Stewart giải thích trên blog của cô. Tráng qua bát đĩa đựng đồ ăn chứa sữa, tinh bột bằng nước lạnh trước khi rửa bát bằng nước ấm trong mùa đông.

4. Baking soda là nguyên liệu tẩy sạch dầu mỡ tốt nhất

Cho vào chiếc chảo đầy dầu mỡ của gia đình một thìa baking soda và một bát nước. Đun sôi nước trong vài phút và sau đó việc rửa sạch chỉ tốn hơn kém 1 phút đồng hồ.

5. Đừng xếp bát đĩa bẩn vào bồn rửa chén.

Rất nhiều chị em có thói quen vứt luôn bát đĩa bẩn vào bồn rửa. Thế nhưng đúng ra bạn chỉ cần xếp gọn trên kệ bếp cạnh bồn rửa. Một bồn rửa chén đầy bát đĩa dính dầu mỡ thì sau đó bạn không thể rửa thực phẩm được nữa. Nếu muốn rửa thêm rau, thịt cá,...bạn lại phải tốn thời gian xếp bát đĩa trên trên kệ.

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo rửa bát mẹo rửa bát nhanh mẹo rửa chén nhanh và sạch

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 13 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 13 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?