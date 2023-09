5 mẹo rửa bát nhanh giúp mẹ tiết kiệm 10 phút mỗi ngày

Ở Việt Nam, hầu hết mọi nhà đều không có máy rửa bát và vẫn hàng ngày hai - ba lượt rửa bát đĩa bằng tay. Chỉ riêng công việc này cũng chiếm đến 30-45 phút mỗi ngày mà lại rất tẻ nhạt. Vậy có mẹo nào để rút ngắn thời gian dọn rửa?

Chuyên gia Jolie Kerr từ Deadspin và tác giả của cuốn sách "My Boyfriend Barfed In My Handbag ... And Other Things You Can't Ask Martha" cũng như tiến sĩ Kelly Reynolds, một giáo sư tại Đại học Arizona về sức khỏe cộng đồng, đặc biệt am hiểu trong mảng an toàn thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm. Họ đã đưa ra những lời khuyên giúp rửa bát đĩa cực nhanh mà lại sạch.