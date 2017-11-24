4 cách bày hoa quả đẹp ra đĩa dành cho chị em “khéo tay, hay làm”

Mẹo vặt trong bếp 24/11/2017 09:00

Biết cách bày hoa quả đẹp ra đĩa sẽ càng khiến chị em muốn tìm hiểu thêm nhiều cách hơn để trổ tài trang trí cùng gia đình.

Dùng thời gian rảnh tìm hiểu các cách bày hoa quả đẹp ra đĩa cũng là một thú vui. Hoạt động này vừa giúp thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, vừa giúp chị em phát triển năng khiếu của mình và rèn luyện đôi tay khéo léo. Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng cách khám phá những cách bày hoa quả trên đĩa đặc biệt ấn tượng dưới đây chị em nhé.

4 cách bày hoa quả đẹp ra đĩa khiến cả nhà thích mê

Bày hoa quả trên đĩa bằng cách lựa chọn những nguyên liệu quen thuộc và công thức đơn giản là bước đầu tiên giúp chị em hình thành cảm hứng. Thực tế, trang trí một đĩa hoa quả không nhất thiết chị em phải khéo tay hay phải nắm được kỹ thuật gì đó ghê gớm. Đơn giản là biết cách chọn loại quả ngon, tròn trịa, nguyên liệu phù hợp và hiểu rõ các bước cần làm là được.

Cách bày hoa quả đẹp trên đĩa

Cách bày hoa quả đẹp trên đĩa
Cách bày hoa quả đẹp trên đĩa. Nguồn: Internet.

Chẳng hạn như cách bày hoa quả trên đĩa này thực sự không quá phức tạp. Tất cả những gì chị em cần làm là rửa sạch, gọt vỏ hoa quả, cắt thành miếng nhỏ, mỏng vừa phải. Tiếp theo, dùng một quả dứa, chia làm 3 phần rồi cắt 1/3 quả ở phía đầu. Đối với phần dứa còn lại, chị em loại bỏ lõi cứng bên trong tạo thành một chiếc cốc xinh xắn (có thể gọt bỏ gai bên ngoài để làm cho chiếc cốc trông đẹp hơn). Sau đó, cho các loại quả như nho hay cherry vào. Chỉ vài phút thôi là chị em đã có ngay một đĩa hoa quả đẹp mời cả nhà rồi đấy. Cách làm này không hề khó đúng không nào?

Cách bày hoa quả trên đĩa hình chú bướm

Cách bày hoa quả trên đĩa hình chú bướm
Cách bày hoa quả trên đĩa hình chú bướm. Nguồn: Internet.

Đối với các chị em thích mày mò, tập tành trang trí đĩa hoa quả hình các con vật thì cách bày hoa quả đẹp ra đĩa hình chú bướm dưới đây là lựa chọn quá tuyệt vời. Sau khi đã gọt hoa quả, chị em sắp xếp chúng theo hình con bướm mình thích. Đối với râu bướm, có thể cắt sợi vỏ táo, lê, bưởi hoặc một loại quả tương tự để tạo hình.

Cách bày hoa quả đẹp trên đĩa đơn giản nhất

Cách bày hoa quả đẹp trên đĩa đơn giản nhất
Cách bày hoa quả đẹp trên đĩa đơn giản nhất. Nguồn: Internet.

Đây có lẽ là lựa chọn trang trí đĩa hoa quả đơn giản nhất bởi vì thực tế không hề có một quy tắc nào cả. Cách này cho chị em sự tự do trong việc bài trí trái cây lên đĩa. Tuy nhiên, để trông bắt mắt nhất, chị em nên sử dụng nhiều loại quả có màu sắc khác nhau, đồng thời xếp xen kẽ chúng nhằm làm cho đĩa trái cây có sự hài hòa. Tránh nhiều quả cùng màu xếp cùng một chỗ hoặc ngược lại.

Cách bày hoa quả đẹp trên đĩa hấp dẫn

Cách bày hoa quả đẹp trên đĩa hấp dẫn
Cách bày hoa quả đẹp trên đĩa hấp dẫn. Nguồn: Makoodle.com.

Khác với cách thứ 3, cách bày hoa quả này có sự cân đối, gọn gàng hơn nhờ các loại quả được phân chia rõ ràng trên đĩa. Quả nào quả nấy được xếp vào một chỗ mang đến cảm giác tươi mát và rất kích thích vị giác của người nhìn.

Để có một đĩa hoa quả đẹp bày theo cách này, chị em có thể lựa chọn các loại quả cùng một màu, khác màu hoặc sắp xếp so le đều được.

Một lời khuyên cuối cùng dành cho chị em đó là mới lần đầu áp dụng các cách bày hoa quả trên đĩa, có thể sản phẩm thu được không như ý muốn. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chị em vội bỏ cuộc nhé. Hãy kiên trì luyện tập và rồi một ngày, chị em sẽ thấy bày hoa quả không hề khó lắm đâu. Khéo léo là một phần nhưng sự chăm chỉ và quyết tâm rèn luyện đôi tay của mình mới là điều quan trọng.

Trên đây là những cách bày hoa quả lên đĩa đẹp để chị em tham khảo. Nếu chị em có cách nào khác hay thì đừng ngần ngại chia sẻ cùng Phụ nữ Sức khỏe nhé. Chúc chị em thành công.

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