Cách trị rạn da sau sinh cực hiệu quả với nguyên liệu có ngay trong bếp

- Vitamin E: Loại vitamin này có thể khắc phục được gần như tất cả các vấn đề về da. Vitamin E có nhiều trong đậu phộng, bắp rang, hạnh nhân, mayonnaise, dầu hướng dương... Nhớ kết hợp thêm bôi viên vitamin E và massage 15 phút lên vùng bị rạn hàng ngày nhé.

- Vitamin A và C có trong cà rốt, rau quả có màu đỏ, sữa, khoai tây, xoài... giúp củng cố các mô da và cải thiện da từ sâu trong tế bào lận. - Dầu castor (hay còn gọi là dầu hải ly, dầu thầu dầu): Bôi lên da rồi áp 1 miếng nilon, sau đó dùng khăn chườm ấm lên để dầu phát huy tác dụng. Làm trong 15-20 phút.

- Bơ ca cao: massage vùng da bị rạn ít nhất 1 lần/ngày với bơ cacao.



- Bơ hạt mỡ (shea butter) là bơ được chiết xuất từ 1 loại quả, không có tác dụng phụ và quá nổi tiếng vì hiệu quả làm mềm, hàn gắn các mô da khô, nứt như chai chân, da sần vỏ cam và đặc biệt là rạn da.

- Nha đam: Gel nha đam có tác dụng làm da đàn hồi và căng mịn, làm giảm các vết rạn. Hoặc thay cho gel nha đam, các mẹ có thể dùng hỗn hợp quả bơ, vitamin E và dầu olive cũng được.

- Kẽm: chất này giúp ích rất nhiều trong việc hình thành các mô da mới. Kẽm có trong các loại thực phẩm như: hàu, sò, mầm lúa mì, ngũ cốc.

- Nước: Ngoài việc bổ sung các vitamin cần thiết trên thì việc uống đủ nước mỗi ngày là rất quan trọng, giúp da đủ nước, đủ độ ẩm, mịn mướt và hạn chế rạn da.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp chi tiết những cách giúp trị rạn da sau sinh hiệu quả và đơn giản tại nhà. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!