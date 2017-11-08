Tìm hiểu Hội chứng buồng trứng đa nang và cách điều trị

Hội chứng buồng trứng đa nang là một loạt các hội chứng gây ra bởi có quá nhiều androgen (một loại hormone nam giới) trong cơ thể phụ nữ. 'Polycystic' có nghĩa là nhiều u nang (đa nang). Phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang thường phát triển nhiều u nang trong buồng trứng. Tuy nhiên, không phải tất cả phụ nữ bị PCOS đều phát triển u nang.

Hội chứng buồng trứng đa nang (tiếng Anh: Polycystic ovary syndrome) viết tắt là PCOS, là một bệnh khá nghiêm trọng ở phụ nữ do sự mất cân bằng hormone gây ra. Ước tính có tới 10 triệu phụ nữ bị mắc bệnh này mỗi năm. Bệnh tiến triển trong âm thầm và chỉ xuất hiện những triệu chứng khi đã ở giai đoạn sau của bệnh. Các triệu chứng sớm thường rất mơ hồ nên thường bị bỏ qua. Chính việc không được chuẩn đoán chính xác và điều trị sớm sẽ gây ra tình trạng bệnh nặng khi ở giai đoạn sau. Bài viết sau sẽ cùng tìm hiểu về hội chứng buồng trứng đa nang và cách điều trị nhé.

Bệnh này gây ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe bệnh nhân, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt hội chứng buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nữ giới. Ngoài ra bệnh sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe về mặt da liễu (da sẽ có rất nhiều mụn trứng cá), rối loạn tâm lý,… và rất nhiều bệnh kèm theo trong đó có cả ung thư.

2. Nguyên nhân gây ra hội chứng buồng trứng đa nang

Hiện tại việc xác định nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Yếu tố di truyền chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác như:

Tính kháng insulin trong máu sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh PCOS

Việc viêm buồng trứng có thể gây ra PCOS do cơ thể người cần sản sinh androgen để chống viêm

Mất cân bằng hormone như tăng lượng testosterone, LH, luteinising,…

Phụ nữ hút thuốc có lượng androgen cao hơn so với người bình thường và nguy cơ bị PCOS cũng cao hơn người bình thường.

3. Các triệu chứng của hội chứng buồng trứng đa nang

Hội chứng buồng trứng đa nang ở giai đoạn đầu chỉ có những triệu chứng khá mờ nhạt. Bệnh càng tiến triển thì các triệu chứng càng trở nên rõ rệt. Dưới đây là những triệu chứng điển hình nhất của PCOS. Nếu bạn đã trải qua bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy nên đi khám sớm nhất có thể:

Không thường xuyên hoặc mất hẳn chu kì kinh nguyệt. Hoặc tới chu kì thì kinh nguyệt nhiều bất thường, thậm chí là xuất huyết nặng.

Tóc rụng nhiều hơn bình thường

Lông mày, lông mao, lông trên cơ thể lại tăng trưởng quá nhanh và nhiều, đặc biệt là vùng mặt, ngực, lưng và bụng.

Da rất nhờn và mụn trứng cá rất nhiều (Mặc dù trước kia không bị hoặc ít bị)

Trầm cảm hoặc tâm lý thay đổi, thường kèm theo lo lắng.

Béo phì

Khó khăn khi mang thai hoặc bị sẩy thai bất thường

Bị tiểu đường thai kì.

4. Hội chứng buồng trứng đa nang và cách điều trị

Việc điều trị buồng trứng đa nang chủ yếu tập trung vào việc điều trị các triệu chứng của bệnh và đi kèm với nó là việc giảm lượng hormone androgen trong cơ thể. Việc điều trị hội chứng buồng trứng sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề: vô sinh, mụn trứng cá, rậm lông, béo phì và tiểu đường.

Nội dung cụ thể của cách điều trị hội chứng buồng trứng đa nang như sau:

Điều chỉnh lối sống: Sống lành mạnh, làm việc, luyện tập thể dục thường xuyên. Giảm chế độ ăn ít tinh bột, đặc biệt với những người bị tiểu đường. Với những bệnh nhân bị béo phì và cả tiểu đường thì việc kháng insulin là rất thường gặp. Kê đơn insulin là được cho phép trong trường hợp này để phòng ngừa và điều trị hiệu quả hội chứng buồng trứng đa nang.

Điều hòa kinh nguyệt và chủ động dùng thuốc kích thích rụng trứng: Với những bệnh nhân chưa cần cố gắng để có thai, bác sĩ có thể kê toa liều thấp thuốc tránh thai có chứa estrogen và progesterone. Hai loại hormone này sẽ làm giảm sự tiết androgen và bổ sung cho buồng trứng lượng estrogen vừa phải, giảm hẳn việc xuất hiện và phát triển các u nang mới, điều trị hội chứng buồng trứng đa nang hiệu quả. Việc này cũng làm giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung và tránh việc xuất huyết quá nhiều khi có chu kì kinh nguyệt.

Để có thể chủ động kích thích rụng trứng, bác sĩ có thể kê toa metformin (biệt dược là Glucophage hoặc Glucophage XR). Đây là một loại thuốc dành cho bệnh tiểu đường tuýp 2 làm giảm nồng độ insulin. Thuốc này cũng có tác dụng cải thiện sự rụng trứng và cũng giúp điều hòa kinh nguyệt. Điều này cũng rất tốt vì phần lớn bệnh nhân PCOS đều rất dễ bị béo phì và tiểu đường.

Phẫu thuật: Nếu lượng u nang phát triển quá mạnh thì phẫu thuật là giải pháp hàng đầu để điều trị hội chứng u nang buống trứng này. Việc phẫu thuật nội soi sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe làm việc của bệnh nhân. Một khi giải quyết được u nang, tỉ lệ mang thai ở bệnh nhân PCOS cũng tăng lên đáng kể.

Giảm lượng lông tóc trên cơ thể: Việc điều trị này chỉ là phụ trợ và hoàn toàn đơn giản. Việc cạo, waxing, hay dùng các thuốc làm rụng lông, tóc là được phép và không có tác dụng phụ. Nên nhớ, đây chỉ là cách điều trị triệu chứng, cần phải kết hợp với các phương pháp khác để có kết quả điều trị hội chứng buồng trứng đa nang tốt nhất.