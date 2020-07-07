Thai phụ nên ăn gì để nhanh có tim thai?

Nhịp tim trung bình ở một người bình thường ở khoảng 75 nhịp mỗi phút, còn đối với thai nhi thường là gấp đôi. Tim thai trong thời gian này sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc cung cấp máu cho sự hình thành và phát triển các cơ quan, bộ phận trên cơ thể bào thai.

Nên ăn gì để nhanh có tim thai và không nên ăn gì để dưỡng thai là điều băn khoăn của nhiều mẹ bầu . Nhịp tim thai nhi là một trong những dấu hiệu để thai phụ biết được con mình có đang phát triển khỏe mạnh hay không. Tỷ lệ sảy thai càng cao khi tim thai càng yếu. Hãy cùng tìm hiểu thế nào là tim thai yếu và chế độ dinh dưỡng ra sao để nhanh có tim thai ổn định.

Ở cuối tuần thứ 5 trong thai kỳ, tim thai sẽ xuất hiện với nhịp tim dao động trung bình từ 120 – 160 nhịp/phút. Qua từng tuần tuổi, nhịp tim của thai sẽ có sự thay đổi, giữa thai kỳ sẽ tăng cao nhất và dần ổn định những tháng sắp sinh.

- Thai ở tuần tuổi thứ 14: tim thai đập trung bình 150 nhịp/phút.

- Thai 20 tuần tuổi dần hạ thấp xuống còn 140 nhịp/phút.

- Vào những tuần cuối thai kỳ, nhịp tim trung bình thường rơi vào khoảng 130 nhịp mỗi phút, sau đó sẽ giảm xuống còn 75 nhịp/phút khi trẻ được sinh ra.

Qua từng tuần tuổi, nhịp tim của thai sẽ có sự thay đổi

Khi nào thì tim thai bị coi là yếu?

- Tim thai sẽ xuất hiện trễ hơn bình thường hoặc đập không rõ nhịp.

- Căn cứ theo từng giai đoạn thai kỳ mà số lần tim đập thường thấp hơn so với mức trung bình.

- Phôi thai chậm phát triển, kích thước thai nhỏ hơn bình thường

Tim thai yếu thật sự là vấn đề rất đáng quan tâm, vì nó không chỉ đe dọa trực tiếp tính mạng thai nhi mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tinh thần của thai phụ.

Tim thai yếu là biểu hiện của hoạt động lưu thông máu từ cơ thể người mẹ đi đến thai nhi diễn ra kém. Khi đó, tim không thể cung cấp đủ lượng oxy và dinh dưỡng cần thiết giúp thúc quá trình hình thành các cơ quan và bộ phận trong cơ thể. Nguy hiểm hơn, điều này còn có thể gây dị tật bẩm sinh, dị tật tim, dị tật thần kinh ở trẻ.

Tim thai yếu không chỉ đe dọa trực tiếp tính mạng thai nhi mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tinh thần của thai phụ

Bên cạnh đó, tình trạng tim thai yếu còn dẫn đến những bất thường ở nhau thai, thậm chí gây vỡ tử cung, làm cho thai phụ thường xuyên tụt huyết áp, nguy cơ sảy thai bất cứ lúc nào là rất cao.

2. Nên ăn gì cho nhanh có tim thai?

Để dưỡng thai khi tim thai yếu thì thai phụ cần phải xây dựng cho bản thân mình một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chế độ ăn uống ra sao sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe mẹ bầu cũng như sự phát triển của thai nhi so với tuổi thai.

+ Bổ sung chất đạm

Thai nhi bị yếu hoặc chậm có tim thai chính là lời nhắc nhở các mẹ bầu nên tăng cường chế độ ăn uống bổ sung nhiều thực phẩm chứa đạm như: thịt, cá, sữa, trứng, các loại đậu,...

Tăng cường chế độ ăn uống bổ sung nhiều thực phẩm chứa đạm như: thịt, cá, sữa, trứng, các loại đậu,...

Chất đạm có bản chất là protein - một dưỡng chất chính giúp cấu tạo nên các cơ quan và bộ phận trong cơ thể, bao gồm lông, tóc và móng. Khi mang thai, người mẹ cần bổ sung chất đạm đầy đủ để giúp thai nhi phát triển toàn diện.

+ Bổ sung chất béo

- Các loại chất béo không bão hòa thường sẽ có nhiều trong các loại cá như: cá hồi, cá trích, cá mòi, cá thu, cá ngừ, hàu tươi sống,...

- Các loại rau củ bổ sung omega-3 và omega-6 như: cải bó xôi, bắp cải, cải xanh, súp lơ, cải xoăn, rau bina,...

- Các loại hạt chứa nhiều chất béo tốt như: hạt lanh, hạt óc chó, hạt oliu, hạt ngũ cốc, hạt bí ngô, hạt đậu nành,...

Với các trường hợp tim thai yếu hoặc không thấy tim thai, việc bổ sung chất béo omega-3 và omega-6 là vô cùng quan trọng, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ miễn dịch khỏe mạnh cho bé.

Việc bổ sung chất béo omega-3 và omega-6 là vô cùng quan trọng

+ Bổ sung chất sắt

Để cải thiện tình trạng tim thai yếu, mẹ bầu nên tăng cường các loại thực phẩm giàu sắt như: thịt bò, gan động vật, ngũ cốc nguyên hạt, các loại rau xanh,...

Chất sắt được xem là một dưỡng chất quan trọng và đóng góp to lớn cho cơ thể mẹ bầu và thai nhi. Sắt giúp cầu tạo nên hồng trong máu, là một dưỡng chất không thể thiếu cho sức khỏe tim mạch.

Để cải thiện tình trạng tim thai yếu, mẹ bầu nên tăng cường các loại thực phẩm giàu sắt

+ Bổ sung tinh bột

Tinh bột có nhiều trong bữa ăn hằng ngày thông qua các thực phẩm như: cơm, bún, bánh mì, miến, phô mai, các loại khoai,... Chúng đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng không thể thiếu giúp duy trì hoạt động của cơ thể mẹ bầu và thai nhi.

Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng không thể thiếu giúp duy trì hoạt động của cơ thể mẹ bầu và thai nhi

+ Vitamin và khoáng chất

Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ bầu và thai nhi, trong khi đó vitamin D giúp hệ xương phát triển rắn chắc. Mẹ bầu có thể tắm nắng mỗi ngày khoảng 10 phút để giúp thai nhi dễ dàng hấp thu vitamin D.

Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ bầu và thai nhi

Axit folic và Canxi là hai loại khoáng chất thiết yếu không thể thiếu trong giai đoạn thai kỳ. Trong khi Canxi giúp hệ xương răng khỏe mạnh, giúp thai nhi phát triển chiều cao thì Axit folic là thành phần quan trọng hình thành tế bào máu.

Khi mang thai, việc duy trì một chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý là vô cùng quan trọng, mẹ bầu cần thực hiện một cách khoa học và nghiêm ngặt. Muốn xác định tim thai khỏe hay yếu, thai phụ cần đến thăm khám, siêu âm, xét nghiệm tại địa chỉ y tế chuyên khoa uy tín.

3. Tim thai yếu không nên ăn gì?

Mẹ bầu cũng cần hạn chế một số món không tốt cho sức khỏe thai kỳ, đặc biệt là những loại thực phẩm có thể gây động thai như:

- Các loại củ đã mọc mầm.

- Thức ăn để qua đêm.

- Thực phẩm gây co bóp tử cung.

- Các loại đồ uống có cồn như rượu, bia, các đồ uống có chất kích thích như cà phê, đồ uống có gas, các loại thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ.

- Mẹ bầu không nên uống các loại thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc hạ huyết áp mà không có ý kiến bác sĩ trong thai kỳ.

Mẹ bầu không nên dùng thực phẩm gây co bóp tử cung

4. Làm thế nào để nhanh có tim thai và phương pháp giúp phòng ngừa tim thai yếu

Làm thế nào để nhanh có tim thai và phương pháp phòng ngừa tim thai yếu là việc các mẹ bầu nên biết để tốt cho thai nhi và cũng cho chính mình.

- Phụ nữ mang thai nên được bổ sung đầy đủ axit folic qua thực phẩm. Nên tăng cường bổ sung axit folic ở giai đoạn đầu mang thai nhằm giúp ngăn ngừa 70% nguy cơ dị tật bẩm sinh liên quan đến não và tủy sống.

- Nên tiêm phòng trước khi mang thai để ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm ảnh hưởng tới thai nhi.

- Tập các bài thể dục nhẹ nhàng suốt thai kỳ.

Không sử dụng bừa bãi các loại thuốc. Nếu muốn dùng bất kỳ loại tân dược nào khi mang thai, kể cả vitamin, mẹ bầu đều nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Làm thế nào để nhanh có tim thai và phương pháp phòng ngừa tim thai yếu là việc các mẹ bầu nên biết

Hy vọng chúng tôi đã giải đáp được thắc mắc thai phụ nên ăn gì để nhanh có tim thai cho độc giả. Muốn con bạn chào đời khỏe mạnh, các mẹ cần nắm rõ tim thai yếu nên ăn gì, không nên ăn gì cũng như cần thăm khám thai đúng thời gian quy định.