Phải làm gì khi vết khâu tầng sinh môn bị sưng?

1. Vết khâu tầng sinh môn bị sưng đỏ có đáng lo ngại?

Vết khâu tầng sinh môn bị sưng đỏ là điều không ai mong muốn và mang lại nhiều phiền toái cho các chị em trong quá trình vệ sinh cá nhân cũng như chăm sóc con cái. Mức độ trầm trọng của vết khâu tầng sinh môn sẽ cho biết tình trạng sức khỏe của bạn có đáng lo ngại hay không?

Mức độ trầm trọng của vết khâu tầng sinh môn sẽ cho biết được tình trạng sức khỏe

Thủ thuật khâu tầng sinh môn thường dành cho các chị em được chỉ định sinh thường, việc làm này giúp em bé được sinh ra dễ dàng và an toàn hơn. Nhiều chị em muốn cải thiện tình trạng “cô bé” bị giãn rộng do tuổi tác hoặc do sinh nở nhiều lần hoặc muốn tái tạo lại niêm mạc giữa biểu bì da và âm đạo.