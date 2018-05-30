Một số món ăn từ quả bí ngòi cho bà bầu nhiều dưỡng chất trong thai kỳ

Mẹ bầu 30/05/2018 18:13

Đặc trưng với màu xanh thẫm bắt mắt, bí ngòi là loại rau quả cực kỳ lành tính và bổ dưỡng cho bà bầu. Chị em có thể nấu canh, xào, nấu súp bí ngòi và chế biến nhiều món ăn khác nhau trong các bữa ăn hàng ngày.

Bí ngòi (hay bí ngồi, bí Nhật) có màu xanh thẫm bắt mắt nổi tiếng là thực phẩm tốt cho sức khỏe mọi người, kể cả phụ nữ có thai. Thành phần bí ngòi chứa nhiều folate, acid béo omega 3, kali và các vitamin quan trọng cần thiết cho cho cơ thể mẹ bầu và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Bà bầu có thể chế biến rất nhiều món ăn khác nhau từ bí ngòi với cách làm nhanh gọn, đơn giản.

Một số món ăn từ quả bí ngòi cho bà bầu nhiều dưỡng chất trong thai kỳ - Ảnh 1
Bà bầu nên ăn nhiều bí ngòi trong suốt thời kỳ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn từ quả bí ngòi cho bà bầu

Bí ngòi xào tôm

Một số món ăn từ quả bí ngòi cho bà bầu nhiều dưỡng chất trong thai kỳ - Ảnh 2
Vị thơm ngọt của bí ngòi và tôm sẽ giúp mẹ bầu ăn ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bí ngòi: 1 quả vừa

- Tôm bóc vỏ: 200g

- Tỏi, dầu ăn

- Gia vị

Thực hiện:

Bước 1: Tôm bóc vỏ, rửa sạch, bỏ phần chỉ trên lưng, chần sơ qua nước sôi rồi để ráo nước. Bí ngòi rửa sạch, chẻ đôi, thái miếng mỏng vừa ăn.

Bước 2: Phi hành thơm trên chảo, cho tôm vào xào sơ trước, sau đó cho bí vào xào chung. Đến khi bí và tôm chín, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Bí ngòi nấu cua đồng

Một số món ăn từ quả bí ngòi cho bà bầu nhiều dưỡng chất trong thai kỳ - Ảnh 3
Một chén canh bí ngòi nấu cua đồng ngày hè sẽ giải nhiệt hiệu quả cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bí ngòi: 400g

- Cua đồng xay nhuyễn: 200g

- Hạt nêm: 2 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Bí ngòi rửa sạch, ngâm sơ nước muối, thái khoanh  tròn vừa ăn.

Bước 2: Mẹ bầu cho cua đồng ra rổ, đổ nước sôi để nguội vào lọc lấy nước cốt, bỏ bã. Cho nước cua lên bếp, thêm một muỗng cà phê hạt nêm rồi nấu sôi. Đến khi thấy thịt cua nổi trên mặt thì vớt ra.

Bước 3: Tiếp tục đun sôi 600ml nước rồi cho bí ngòi vào nấu chín vừa, thêm thịt cua vào nấu khoảng 3 phút đến khi sôi thì nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Mì bí ngòi sốt cà chua bò bằm

Một số món ăn từ quả bí ngòi cho bà bầu nhiều dưỡng chất trong thai kỳ - Ảnh 4
Bí ngòi sốt cà chua bò bằm là món yêu thích của nhiều chị em khi bầu bí - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bí ngòi: 1 trái

- Cà chua: 3 trái

- Thịt bò bằm: 100g

- Gia vị

Thực hiện:

Bước 1: Bí ngòi rửa sạch, ngâm nước muối loãng, sau đó bào thành từng lớp rồi cắt sợi.

Bước 2: Cà chua cắt nhỏ hình hạt lựu.

Bước 3: Thịt bò bằm mẹ bầu đem ướp với ½ muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê tiêu.

Bước 4: Bắc chảo trên bếp đun nóng, thêm nước vào chảo đến khi sôi thì cho bí ngòi đảo sơ qua khoảng 3 phút rồi với ra.

Bước 5: Tiếp tục cho thêm ít nước thay dầu ăn rồi cho cà chua vào xào chín mềm. Sau khi nước cạn, bà bầu cho bò bằm đã vo viên vào rồi đảo nhanh tay đến khi bò chín, cà chua sệt lại. Cuối cùng, cho bí ngòi ra dĩa, sau đó cho phần cà chua xào bò bằm vừa nấu lên trên.

Toàn bộ phần dinh dưỡng của bí ngòi chủ yếu tập trung ở vỏ nên mẹ bầu không nên gọt vỏ khi nấu. Chúc chị em thành công với các món ăn chế biến từ bí ngòi cho bà bầu!

 

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