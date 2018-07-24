Lưu lại ngay mẹo chữa đau dạ con sau sinh từ dân gian vô cùng hiệu ngiệm

Cơn đau do co dạ con sau sinh sẽ kéo dài một vài ngày sau sinh. Thậm chí phải đến khi sản dịch được tống hết và dạ con trở về trạng thái ban đầu mới hết đau. Nguyên nhân bởi khi em bé ra đời, tử cung vẫn phải tiếp tục thực hiện hoạt động co bóp, gò để đẩy sản dịch ra ngoài và trở về trạng thái ban đầu.

Những cơn đau đẻ chẳng ai còn lạ gì "Đau như đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen" nên các mẹ thường rất quan tâm tìm hiểu kĩ càng các mẹo giảm đau sau khi sinh. Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng không kém mà các mẹ đều quên chuẩn bị đó là cách chữa đau dạ con sau sinh .

Mẹ sẽ phải chiến đấu với cơn đau tử cung co đến “tê tái”. Hơn nữa, mỗi khi mẹ cho bé bú, việc bé mút ti mẹ sẽ tạo phản ứng kích thích khiến hoạt động co bóp của tử cung sẽ diễn ra nhiều hơn nên cơn đau kéo đến càng dữ dội hơn nữa.

Bên cạnh đó, ở thời điểm này, mẹ đã phải vắt kiệt sức để đẩy bé ra ngoài nên cơ thể yếu đi và sức chịu đựng rất kém.

Do đó, mẹ khó có thể nghỉ ngơi “yên ổn” trong suốt những tuần đầu sau sinh.

Dưới đây là một số mẹo dân gian khá hiệu nghiệm giúp các mẹ sẽ không phải chịu “tra tấn” bởi cơn đau dạ con sau sinh nữa.

2. Ăn gà xào nghệ chữa đau dạ con

Nghệ có vô số công dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp hiệu quả. Đối với phụ nữ sau sinh, nghệ được xem là “thần dược” giúp phục hồi, bảo vệ sức khỏe của mẹ.

Nghệ giúp kháng viêm,và tăng cường miễn dịch, giảm đau sau sinh cực kì hiệu nghiệm. Do đó, bất cứ bà bầu nào cũng thủ sẵn cho mình một bình rượu gừng nghệ hoặc học cách làm trà nghệ, uống tinh bột nghệ,…

Mẹo chữa đau dạ con sau sinh với nghệ rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy một nhánh nghệ tươi thái lát, xào chung với thịt gà ăn mỗi ngày. Đây là cách để cơn đau dạ con sẽ không còn “hành hạ” mẹ nữa.

Thịt gà trống chưa gáy đem xào với nghệ là cách giảm đau dạ con rất tốt

Một bí quyết được dân gian lưu truyền giúp đạt hiệu quả cao nhất là sử dụng thịt gà trống nhỏ, chưa gáy xào cùng nghệ. Tuy nhiên, loại gà này rất khó kiếm nên mẹ có thể dùng thịt gà thường cũng rất tốt.

3. Ăn gân bò hầm đu đủ

Bên cạnh cách ăn gà xào nghệ, dùng món gân bò hầm đu đủ xanh cũng là bí quyết để giảm đau dạ con và giúp có nhiều sữa hơn sau sinh.

Ăn gân bò hầm thật kĩ với đu đủ xanh vừa giúp me lợi sữa vừa giảm đau dạ con

Bạn lưu ý chọn đu đủ quả non để giúp gân bò nhanh nhừ hơn. Còn phần gân bò nên chọn loại to, màu vàng (không phải gân lọc từ thịt). Sau đó mang hầm thật nhừ cùng đu đủ xanh.

Đây là món ăn cực kỳ hiệu nghiệm. Thực tế, nhiều mẹ chỉ sau khi ăn món này 1 lần là đã không còn cảm giác đau.

4. Ăn mề gà nướng trị đau dạ con sau sinh

Ăn mề gà nướng là kinh nghiệm giảm đau dạ con lưu truyền của rất nhiều các bà, các mẹ.Theo đó, mẹ chọn hai con gà còn tơ lấy mề, cạo rửa sạch sẽ. Lưu ý để nguyên phần màng màu vàng trong mề.

Mề gà nướng

Sau đó, đem ướp với muối và nướng cho chín thật kĩ. Hiệu quả giảm đau sẽ cực hiệu nghiệm khi ăn ngay sau sinh. Tuy nhiên điểm trừ của món này là khá cứng nên nhiều sản phụ bị ê răng khi dùng.

5. Tập luyện khi còn đang nằm ngủ

Mẹ nên tập cử động vùng khung chậu và các cơ bắp thành bụng để các cơ không bị co cứng lại và sản dịch ra nhanh hơn.

Bên cạnh đó, mẹ nên nằm ngủ nghiêng với một chiếc gối kê bên thành bụng hoặc lưng sau để thấy thoải mái nhất và không ngăn cản hoạt động của dạ con.

6. Massage bụng

Massage vùng bụng là cách đơn giản nhất để mẹ có thể tự dễ chịu hơn trước cơn đau dạ con sau sinh mổ.

Đây là cách hỗ trợ sản dịch ra nhanh hơn. Sinh xong, mẹ hãy chụm đầu ngón tay lại và ấn vào vùng bụng dưới, thực hiện xoa bóp theo chiều kim đồng hồ để kích thích tử cung cho đến khi thấy mềm dần sẽ hết đau.

Lưu ý tránh massage vào cùng vết mổ sau sinh nhé.

7. Cho bé bú

Cảm giác đau sẽ dữ dội nhất khi mẹ cho bé bú. Tuy nhiên, mẹ sẽ đau 1 lần thay vì đau ẩm ỉ đến tím tái mặt mày. Số lần mẹ cho bé bú càng nhiều thì dạ con sẽ càng được kích thích và co bóp nhiều hơn khiến các tế bào dư thừa và sản dịch thoát ra ngoài.

Mẹ cho bé bú càng nhiều càng tốt vì giúp bé cưng vừa được no sữa mà mẹ sẽ hết đau nhanh hơn

Theo lời khuyên của các bác sĩ, mẹ cho con bú càng nhiều càng tốt vì đây là cách để bé cưng vừa được no sữa mà mẹ sẽ hết đau nhanh hơn.

8. Đi tiểu đúng lúc

Sauk hi sinh mổ, mẹ nên uống nước nhiều và đi tiểu thường xuyên để tình trạng đau dạ con cải thiện hơn. Đây là cách giúp tống khứ lượng sản dịch ra khỏi cơ thể mẹ nhanh chóng hơn.

Mẹ tránh nhịn tiểu khi đau bụng dễ khiến dẫn đến tình trạng xuất huyết sau sinh hoặc viêm bàng quang.

Một số lưu ý đối với cách chữa đau dạ con sau sinh

Không chườm nóng, chườm nước ấm để giảm đau vì sẽ gây cản trở quá trình co lại để trở về kích thước ban đầu của tử cung.

Chỉ được uống thuốc giảm đau khi được sự tư vấn của bác sĩ.

Đau dạ con sau sinh không còn đáng sợ nếu bạn biết mẹo chữa đau dạ con sau sinh từ dân gian trên. Với một số kinh nghiệm nhỏ vừa được chia sẻ, hi vọng sẽ giúp mẹ nhanh chóng phục hồi cả về tinh thần lẫn thể chất. Trong thời gian này, mẹ cần ưu tiên quan tâm chăm sóc hơn cả cho cơ thể mình nhé! Khi thấy có biểu hiện bất thường về sức khỏe đều phải thông qua bác sĩ để nhận được sự hướng dẫn phù hợp.

Chúc mẹ khỏe và nuôi con không lớn!