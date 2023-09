Lưu lại ngay mẹo chữa đau dạ con sau sinh từ dân gian vô cùng hiệu ngiệm

1. Bao lâu thì hết đau dạ con sau sinh mổ?

Những cơn đau đẻ chẳng ai còn lạ gì "Đau như đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen" nên các mẹ thường rất quan tâm tìm hiểu kĩ càng các mẹo giảm đau sau khi sinh. Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng không kém mà các mẹ đều quên chuẩn bị đó là cách chữa đau dạ con sau sinh.

Đau dạ con là cơn đau thứ 2 khiến chị em "tím tái" người, đáng sợ hơn cả đau đẻ

Cơn đau do co dạ con sau sinh sẽ kéo dài một vài ngày sau sinh. Thậm chí phải đến khi sản dịch được tống hết và dạ con trở về trạng thái ban đầu mới hết đau. Nguyên nhân bởi khi em bé ra đời, tử cung vẫn phải tiếp tục thực hiện hoạt động co bóp, gò để đẩy sản dịch ra ngoài và trở về trạng thái ban đầu.