NÓNG: Danh tính người đàn ông giật tiền của bé gái bán mắm ở TPHCM

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Thanh Hải.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, sáng 13/7, Công an phường Thới An tiếp nhận tin báo của bà V.T.H. (SN 1993, ngụ địa phương) về việc con gái bà bị cướp giật tài sản.

Nguyễn Thanh Hải bị điều tra về hành vi cướp giật tài sản - Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, tối 2 hôm trước, vợ chồng bà H. đi công việc và để cửa hàng bán mắm cho con gái tên là Đ.K.N. (SN 2014) trông coi. Thời điểm này, Nguyễn Thanh Hải đã đến giả vờ mua hàng và cướp giật số tiền gần 500.000 đồng của bé gái.

Khẩn trương truy xét, đến 20h30 ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an Phường Thới An đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hải.

Camera ghi lại người đàn ông dàn cảnh mua đồ, lấy tiền bé gái bỏ chạy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, ngày 12/7, trên mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dàn cảnh mua đồ, lừa bé gái ở TP.HCM lấy tiền gây bức xúc dư luận. Khoảng 21 giờ ngày 11/7, vợ chồng anh T. (ba của bé gái) có việc nên ra ngoài và nói con gái 11 tuổi trông chừng nhà, hàng quán trên đường TX21, phường Thới An.

Lúc này, có một người đàn ông, đeo khẩu trang, chạy xe máy đến mua đồ. Người này lấy một món hàng trên tủ trưng bày, đi vào bên trong nhà và cầm tờ tiền mệnh giá lớn (chưa đưa tiền cho bé gái) và nói con anh T. thối lại tiền thừa.

Trong lúc bé gái kéo hộc tủ ra lấy tiền thối lại thì người này lấy thêm món hàng khác bỏ vào túi ni lông và kêu tính tiền.

