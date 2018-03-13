Học hot mom Minh Trang kinh nghiệm hút và trữ sữa mẹ hiệu quả, tiện lợi

Mẹ bầu 13/03/2018 11:06

Trên trang Facebook cá nhân, MC Nguyễn Minh Trang - bà mẹ 3 con nổi tiếng trên mạng xã hội đã chia sẻ với chị em cách hút và trữ sữa mẹ cực kỳ an toàn, tiện lợi và hiệu quả bằng những bí kíp dưới đây.

Chị Nguyễn Minh Trang cho biết, việc hút sữa mẹ tuy tiện lợi nhưng tốn thời gian gấp 3 lần so với cho con bú trực tiếp. Quá trình này gồm 3 công đoạn: Hút sữa, vệ sinh dụng cụ hút và bình, cho con bú. Nếu không biết cách hút sữa sẽ khiến sữa bị nhiễm khuẩn. Đây là điểm hạn chế của việc hút sữa so với việc cho con bú trực tiếp. Từ lý do này, nữ MC đã mách chị em một số điều cần lưu ý khi hút và trữ sữa mẹ như sau:

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MC Minh Trang nuôi 3 con gái hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời - Ảnh: FBNV
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Với lần sinh con thứ 3, chị đã có rất nhiều kinh nghiệm hút và trữ sữa - Ảnh: FBNV

Kinh nghiệm hút và trữ sữa mẹ

Cách hút sữa mẹ

Trước khi bắt đầu hút sữa mẹ, chị em cần vệ sinh sạch sẽ máy hút sữa và bình trữ sữa theo 2 bước:

- Dùng loại nước rửa chuyên dụng và an toàn cho bé để rửa.

- Tiệt trùng bằng máy tiệt trùng chuyên dụng, túi tiệt trùng dùng cho lò vi sóng hoặc đơn giản nhất là luộc nước sôi.

Nhiều chị em có thói quen chỉ tráng bình sữa bằng nước sôi. Các bác sĩ cảnh báo điều này sẽ không đảm bảo diệt khuẩn, tạo môi trường nóng ẩm cho vi khuẩn sinh sôi. Bên cạnh đó chị em nhớ rửa tay bằng xà phòng trước khi hút sữa.

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Công đoạn hút sữa mẹ cần thực hiện đúng cách để chất lượng sữa vẫn được giữ nguyên - Ảnh minh họa: Internet

Đối với các chị em công sở, khi hút sữa nhiều hơn 1 cữ cho con, bạn nên để một bộ cọ bình và chai nước rửa bình sữa tại nơi làm việc. Trường hợp công việc của nhiều mẹ phải di chuyển liên tục thì có 2 cách:

- Cách 1: Mua nhiều bộ phụ kiện hút sữa cho vào túi ziplock sạch mang theo. Các mẹ cần hút bao nhiêu cữ thì lấy bấy nhiêu bộ ra dùng. Sau đó về nhà rửa toàn bộ.

- Cách 2: Chị em mang theo một cuộn màng nilon bọc thực phẩm. Khi hút sữa xong bọc kín miệng phễu bỏ tủ lạnh, cữ sau mang ra hút tiếp. 

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Đối với cách 2, MC Minh Trang chỉ làm 1 lần, hút được 2 cữ sữa - Ảnh: FBNV

Cách trữ sữa mẹ

Sữa vừa hút ra còn ấm mẹ không nên trộn ngay cùng sữa đã để lạnh hoặc trữ đông. Nếu muốn trộn chị em phải để lạnh cùng nhiệt độ rồi mới trộn vào với nhau.

Mẹ nên chủ động trước kế hoạch: Nếu sữa hút ra cho bé dùng trong 1 – 2 ngày tới thì cho vào ngăn mát, nếu để trữ lâu hơn nên cho vào ngăn đông tủ lạnh.

Không nên để sữa chung với các thực phẩm khác trong tủ lạnh. Nhiều chị em sẽ chọn lựa giải pháp mua tủ đông hoặc mua tủ lạnh to hơn, có ngăn đông to hơn. Nếu mẹ nào không có điều kiện mua tủ đông riêng mà vẫn muốn để sữa riêng trong ngăn đông thì nên cho các túi sữa vào trong 1 túi ziplock to và ghi chú khoảng thời gian chỗ sữa được hút ra.

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Mẹ nên trữ sữa đông riêng biệt, không để chung với thực phẩm khác - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp tủ lạnh bị mất điện thời gian ngắn, mẹ nên đóng kín cửa để sữa không bị rã đông đồng thời tận dụng đá viên dồn vào ngăn trữ sữa. Trường hợp mất điện trong thời gian dài nên đem số sữa này trữ nhờ nhà người thân.

Nếu sữa đã rã đông hết, mẹ cần cho con dùng trong vòng 24 – 48 giờ. Khi không dùng hết mẹ nên tận dụng làm sữa chua, phô mai, tuyệt đối không cho trẻ bú.

Chúc chị em thành công với kinh nghiệm hút và trữ sữa mẹ hiệu quả như hot mom Minh Trang!

Học hot mom Minh Trang cách duy trì nguồn sữa cho bé khi đi làm trở lại

Học hot mom Minh Trang cách duy trì nguồn sữa cho bé khi đi làm trở lại

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ MC Minh Trang đã có những chia sẻ thiết thực về cách duy trì nguồn sữa cho bé khi đi làm trở lại thu hút nhiều sự quan tâm của các bà mẹ bỉm sữa.

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