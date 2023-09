Học hot mom Minh Trang kinh nghiệm hút và trữ sữa mẹ hiệu quả, tiện lợi

Chị Nguyễn Minh Trang cho biết, việc hút sữa mẹ tuy tiện lợi nhưng tốn thời gian gấp 3 lần so với cho con bú trực tiếp. Quá trình này gồm 3 công đoạn: Hút sữa, vệ sinh dụng cụ hút và bình, cho con bú. Nếu không biết cách hút sữa sẽ khiến sữa bị nhiễm khuẩn. Đây là điểm hạn chế của việc hút sữa so với việc cho con bú trực tiếp. Từ lý do này, nữ MC đã mách chị em một số điều cần lưu ý khi hút và trữ sữa mẹ như sau:

MC Minh Trang nuôi 3 con gái hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời - Ảnh: FBNV

Với lần sinh con thứ 3, chị đã có rất nhiều kinh nghiệm hút và trữ sữa - Ảnh: FBNV

Kinh nghiệm hút và trữ sữa mẹ

Cách hút sữa mẹ

Trước khi bắt đầu hút sữa mẹ, chị em cần vệ sinh sạch sẽ máy hút sữa và bình trữ sữa theo 2 bước: