Bà bầu ăn lựu khi mang thai: Liều thuốc tự nhiên bảo vệ sức khỏe mẹ và bé

Mẹ bầu 07/06/2018 16:18

Người Ai Cập cổ đại xem lựu là biểu tượng của sự sinh sản và thường dùng trong việc chữa trị các vết thương. Ở nước ta, nhiều mẹ bầu vẫn truyền tai nhau kinh nghiệm ăn nhiều lựu khi mang thai để con có má lúm đồng tiền và tốt cho sức khỏe.

Dân gian quan niệm bà bầu ăn lựu thì con sinh ra sẽ có lúm đồng tiền. Chính vì lý do này mà chị em đã truyền tai nhau kinh nghiệm nên ăn nhiều lựu khi mang thai. Đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh việc bà bầu ăn nhiều lựu sẽ sinh ra con có lúm đồng tiền. Trên thực tế, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bà bầu nên ăn lựu vì những lợi ích cho sức khỏe dưới đây.

Ích lợi của quả lựu đối với sức khỏe bà bầu

1. Cung cấp năng lượng cho bà bầu

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Bà bầu nên ăn lựu để bổ sung năng lượng suốt 24 giờ đồng hồ - Ảnh minh họa: Internet

Khi mang thai, bà bầu cần 2000 – 2200 ca lo. Ăn lựu hoặc uống nước ép lựu sẽ cung cấp năng lượng lành mạnh cho bà bầu.

2. Giàu chất chống oxy hóa

Lựu giàu chất chống oxy hóa hơn cả trà xanh hay việt quất. Những dưỡng chất này khi vào cơ thể giúp bà bầu có làn da tươi trẻ, khỏe khoắn, ngăn ngừa tình trạng thâm nám do các hắc sắc tố gây ra trong thời kỳ mang thai. Rất nhiều sản phẩm dưỡng da cho phụ nữ hiện nay đều chiết xuất từ lựu.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa còn giúp giảm những nguy cơ xấu với não bộ thai nhi. Theo nghiên cứu, một nhóm các chất chống oxy hóa như polyphenol giúp làm giảm tổn thương não bộ của trẻ do thiếu oxy, đặc biệt trong quá trình đứa trẻ chào đời.

3. Ngăn ngừa dị tật ống thần kinh

Bà bầu ăn lựu khi mang thai: Liều thuốc tự nhiên bảo vệ sức khỏe mẹ và bé - Ảnh 2
Lựu cung cấp nguồn folate dồi dào cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Trung bình một quả lựu cung cấp khoảng 60mg lượng folate tự nhiên đảm bảo đủ nhu cầu folate mỗi ngày. Folate đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành ống thần kinh thai nhi, giúp ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh đặc biệt trong 3 tháng đầu.

4. Cung cấp nhiều vitamin K 

Vitamin K có trong quả lựu là nguồn dưỡng chất cực kỳ quý giá đối với mẹ bầu và thai nhi. Đối với phụ nữ mang thai, vitamin K đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố và phát triển hệ xương thai nhi. Thiếu vitamin này, trẻ sinh ra có nguy cơ xuất huyết não, viêm màng não cùng những di chứng nặng nề về thần kinh.

5. Ngăn ngừa chuột rút

Chứng chuột rút trong thời kỳ mang thai là nỗi ám ảnh thường trực của bà bầu. Để khắc phục tình trạng này, bà bầu cần bổ sung nhu cầu kali cần thiết (khoảng 4700mg). Ăn lựu là giải pháp giúp bà bầu bổ sung lượng kali tự nhiên đơn giản và hiệu quả nhất.

Bà bầu ăn lựu khi mang thai: Liều thuốc tự nhiên bảo vệ sức khỏe mẹ và bé - Ảnh 3
Nước ép lựu hoặc lựu tươi đều giàu kali, cải thiện tình trạng chuột rút không mong muốn ở mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, kali còn đóng vai trò duy trì lượng máu trong cơ thể mẹ bầu ở trạng thái ổn định.

Biết được những công dụng tuyệt vời của quả lựu đối với sức khỏe mẹ bầu, chị em hãy bổ sung ngay từ giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên.  

 

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