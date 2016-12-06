Thực hiện theo cách này, chắc chắn giảm 15kg trong 2 tuần

Luyện tập 06/12/2016 13:57

Hầu hết mọi phụ nữ đều phải vật lộn với việc giảm cân của mình, nhiều chị em đã thử đủ cách mà vẫn không siết chặt được vòng eo. Ở đây, chúng ta có một chế độ ăn uống sát sao, nếu bạn thật sự có quyết tâm, chắc chắn bạn sẽ giảm cân một cách thần kì.

Không giống như những chế độ ăn dài ngày, chế độ mà chúng tôi giới thiệu ở đây chỉ mất 2 tuần thực hiện. Công dụng của nó thấy rõ tức thì, tương đương mỗi ngày bạn có thể giảm đến 1kg.

 

Chế độ ăn uống này chỉ dành cho những người thực sự thừa cân, nếu bạn ở mức độ cân nặng vừa phải thì không nên thực hiện. Thay vì bạn phải cật lực tập luyện hoặc nhịn đói thì chế độ ăn uống này giúp bạn trải qua việc giảm cân một cách nhẹ nhàng chỉ trong 2 tuần.

 

Dưới đây là thực đơn mà chúng tôi muốn giới thiệu đến toàn thể chị em:

 

Thứ hai:

 

Bữa sáng: 1 trái cam (bạn cũng có thể thay thế bằng: lê, đào, dưa hấu), 2 miếng bánh mì nhỏ, 1 tách cà phê hoặc trà (không đường).

 

Bắt đầu chế độ ăn bằng 1 trái cam sáng thứ 2.

Bữa trưa: 1 quả cam, 1 quả trứng luộc, 1 hộp sữa chua.

Bữa tối: 2 quả cà chua, ½ kg rau xanh hoặc dưa chuột, 2 miếng bánh mì nhỏ.

 

Thứ ba:

 

Bữa sáng: giống như ngày thứ hai.

 

Bữa trưa: 1 quả cam, 1 quả trứng luộc, 1 hộp sữa chua, 2 miếng bánh mì nhỏ.

 

Trong chế độ ăn vẫn có bánh mì.

Bữa tối: 125gr thịt bò băm nhỏ, 1 trái cà chua, 1 mảnh bánh mì, 1 tách trà hay cà phê.

Thứ tư:

 

Bữa sáng: giống như những ngày trước.

 

Bữa trưa:  1 quả cam, 1 quả trứng luộc, 1 hộp sữa chua, 1 xà lách xanh nhỏ.

 

Bữa tối:  125gr thịt bò băm nhỏ (có thể hấp chín hoặc luộc để ăn), 1 trái cam, 1 mảnh  bánh mì nhỏ, 1 tách cà phê hoặc trà.

 

Thứ năm:

 

Bữa sáng: Như mọi ngày.

 

Bữa trưa:  125gr phô mai tươi, 1 trái cà chua, 1 miếng bánh mì nhỏ.

 

Kết hợp thịt bò để đảm bảo năng lượng và chất dinh dưỡng.

Bữa tối:  125gr thịt băm nhỏ, 2 quả cà chua, 1 quả táo, 1 miếng bánh mì nhỏ.

Thứ sáu:

 

Bữa sáng:  Như mọi ngày.

 

Bữa trưa:  200gr thịt bò hoặc cá luộc, 1 trái cà chua, 1 miếng bánh mì nhỏ.

 

Ăn càng nhiều rau luộc chứa chất xơ càng tốt.

Bữa tối:  500gr rau luộc, 1 quả trứng luộc, 1 trái cà chua.

Bạn có thể sẽ giảm 2,5 - 5kg sau 5 ngày. Sau 5 ngày này, bạn nên ăn uống bình thường trong 2 ngày rồi mới tiếp tục như thế 2 đợt nữa. Tuy nhiên, nếu 5kg là con số bạn mong muốn, thì không nên tiếp tục thực hiện. Vì nếu bạn kiên trì trong vòng 15 ngày, số cân giảm xuống có thể lên đến 15kg.

 

Lưu ý:

 

- Trong thời gian thực hiện chế độ ăn nêu trên, bạn tuyệt đối không uống rượu, nước ngọt và bánh ngọt.

 

- Nếu muốn, bạn có thể dùng thêm nước chanh cả ngày để tăng hiệu quả.

 

- Nếu bạn mắc các bệnh về hạ huyết áp, bệnh đường tiêu hóa nặng hoặc đang điều trị một số bệnh khác, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện theo chế độ ăn này.

 

Chúc bạn thành công.

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