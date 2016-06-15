Quấn gừng lên bụng rồi đi ngủ, kết quả chắn chắn sẽ khiến bạn phải sốc

Luyện tập 15/06/2016 09:48

Đây là phương pháp đốt cháy mỡ bụng hiệu quả nhất, đơn giản nhất và bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được vùng mỡ cần giảm, theo healthyandnaturallife.

Béo bụng là một trong những vùng mỡ khó giảm nhất, muốn giảm đòi hỏi bạn phải có được chế độ ăn uống hợp lí, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và luyện tập khắt khe. Hoặc, bạn có thể áp dụng phương pháp với gừng dưới đây, đơn giản nhưng lại cực kì hiệu quả.

Nếu bạn đang mong muốn giảm nhanh mỡ ở vòng 2, hãy thực hiện theo các bước sau:

Chuẩn bị:

-    1 củ gừng nhỏ

-    1 chút kem dưỡng ẩm

-    Nilong loại bọc thực phẩm

-    1 chiếc khăn 

-    Một cuộn băng gạc lớn có độ co giãn

Thực hiện:

Bước 1: Dùng khăn nhúng vào nước ấm và quấn quanh khu vực bụng có mỡ tích tụ. Bạn có thể áp dụng cho bụng, đùi hoặc cánh tay tùy ý. Giữ nguyên khăn ấm trên vùng cần đốt chất béo trong vòng 5 phút để các lỗ chân lông giãn nở ra.

Bước 2: Gừng tươi giã nát rồi trộn với kem dưỡng ẩm thành hỗn hợp đồng nhất. Đắp hỗn hợp gừng lên vùng bụng, thoa đều rồi dùng nilong quấn quanh bụng. Cuối cùng, mặc một chiếc áo định hình bụng bên ngoài hoặc dùng băng gạc quấn bên ngoài lớp nilong (chọn loại băng gạc co giãn tốt).

Hãy giữ nguyên hỗn hợp gừng trên bụng đi ngủ và loại bỏ vào sáng hôm sau. Có thể khi vừa đắp hỗn hợp bạn sẽ gặp cảm giác nóng và ngứa ran, tuy nhiên, đây là triệu chứng bình thường. Điều đó cũng có nghĩa là phương pháp đang có tác dụng tốt.

Sáng hôm sau khi tỉnh dây, bạn sẽ cảm nhận vùng quấn gừng giảm thêm một chút mỡ. Thực hiện đều đặn, bạn sẽ có được vòng eo hoàn hảo.

Chúc bạn thành công.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Đời sống 36 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Video 42 phút trước
Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong