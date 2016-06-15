Quấn gừng lên bụng rồi đi ngủ, kết quả chắn chắn sẽ khiến bạn phải sốc

Đây là phương pháp đốt cháy mỡ bụng hiệu quả nhất, đơn giản nhất và bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được vùng mỡ cần giảm, theo healthyandnaturallife.

Béo bụng là một trong những vùng mỡ khó giảm nhất, muốn giảm đòi hỏi bạn phải có được chế độ ăn uống hợp lí, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và luyện tập khắt khe. Hoặc, bạn có thể áp dụng phương pháp với gừng dưới đây, đơn giản nhưng lại cực kì hiệu quả.

Nếu bạn đang mong muốn giảm nhanh mỡ ở vòng 2, hãy thực hiện theo các bước sau:

Chuẩn bị:

- 1 củ gừng nhỏ

- 1 chút kem dưỡng ẩm

- Nilong loại bọc thực phẩm

- 1 chiếc khăn

- Một cuộn băng gạc lớn có độ co giãn

Thực hiện:

Bước 1: Dùng khăn nhúng vào nước ấm và quấn quanh khu vực bụng có mỡ tích tụ. Bạn có thể áp dụng cho bụng, đùi hoặc cánh tay tùy ý. Giữ nguyên khăn ấm trên vùng cần đốt chất béo trong vòng 5 phút để các lỗ chân lông giãn nở ra.

Bước 2: Gừng tươi giã nát rồi trộn với kem dưỡng ẩm thành hỗn hợp đồng nhất. Đắp hỗn hợp gừng lên vùng bụng, thoa đều rồi dùng nilong quấn quanh bụng. Cuối cùng, mặc một chiếc áo định hình bụng bên ngoài hoặc dùng băng gạc quấn bên ngoài lớp nilong (chọn loại băng gạc co giãn tốt).

Hãy giữ nguyên hỗn hợp gừng trên bụng đi ngủ và loại bỏ vào sáng hôm sau. Có thể khi vừa đắp hỗn hợp bạn sẽ gặp cảm giác nóng và ngứa ran, tuy nhiên, đây là triệu chứng bình thường. Điều đó cũng có nghĩa là phương pháp đang có tác dụng tốt.

Sáng hôm sau khi tỉnh dây, bạn sẽ cảm nhận vùng quấn gừng giảm thêm một chút mỡ. Thực hiện đều đặn, bạn sẽ có được vòng eo hoàn hảo.

Chúc bạn thành công.

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