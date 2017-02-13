Mật ong, chanh + quế: Giảm 4kg chỉ trong 1 tuần, an toàn và nhanh chóng

Nếu bạn đang muốn giảm cân nhưng chưa tìm được phương pháp phù hợp hoặc đã thử nhiều lần mà chưa thành công, đây sẽ là công thức tuyệt vời cho bạn, theo naturalcuresbook.

Mật ong, chanh và nước ấm từ lâu đã được biết đến như một thức uống giúp cải thiện hệ tiêu hóa, làm sạch cơ thể, loại bỏ độc tố và giúp giảm cân hiệu quả. Điều này phần lớn là do sự có mặt của pectin trong chanh khiến bạn thấy no lâu hơn và khiến bạn không cảm thấy thèm ăn.

Bênh cạnh đó, chanh và mật ong sẽ tạo ra một môi trường kiềm trong dạ dày, giúp hỗ trợ tuyệt vời trong việc tiêu diệt các chất béo.

Mặt khác, quế là một trong những nguyên liệu tốt nhất giúp cải thiện tiêu hóa và giúp điều chỉnh việc sản xuất insulin. Nó cũng hỗ trợ cải thiện việc đồng hóa các chất dinh dưỡng từ thức ăn, giúp tạo cảm giác nó, giảm cơn đói. Từ đó, quế tuyệt vời cho việc giảm cân.

Dưới đây là những gì bạn cần chuẩn bị:

Nguyên liệu:

1 muỗng cà phê bột quế

Nước cốt ½ trái chanh

1 muỗng cà phê mật ong

1 cốc nước ấm

Thực hiện:

Cho cả 3 nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào một chiếc cốc, khuấy đều thành hỗn hợp bột nhão. Sau đó, thêm nước ấm và khuấy đều là được.

Uống khi nào và uống bao nhiêu?

Hãy chắc chắn rằng bạn uống hỗn hợp này ngày 1 lần để phát huy được tác dụng tối đa. Tốt nhất, nên dùng vào buổi sáng khi bụng đói hoàn toàn.

Công thức này là một phương pháp giúp bạn giảm cân nhanh một cách tự nhiên. Tuy nhiên, đây không phải là thuốc và không sử dụng như một loại thuốc y tế. Bạn nên sử dụng nó một cách lành mạnh và đúng liều lượng, không nên uống quá nhiều và bỏ bữa để tránh gây hại cho sức khỏe.

Chúc bạn thành công.

(Nguồn: naturalcuresbook)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mat-ong-chanh-que-giam-4kg-chi-trong-1-tuan-an-toan-va-nhanh-chong-179885.html