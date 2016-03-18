Kỹ thuật mát xa bằng khăn đánh bay cơn nhức đầu ngay lập tức, không thử hối hận

Luyện tập 18/03/2016 10:28

Nhức đầu là chứng bệnh khó chịu mà tất cả chúng ta luôn gặp. Nếu bạn muốn học 1 mẹo đơn giản để loại bỏ cơn đau đầu ngay lập tức, hãy đọc bài này nhé.

Việc mát xa bằng khăn giúp đánh bay nhức đầu ngay lập tức. Ảnh minh họa

Theo Myilifestyle, phương pháp này hiệu quả hơn cả uống thuốc. Hơn nữa, việc mát xa đầu cũng rất dễ chịu. Mát xa giúp kích thích lưu thông máu trong các khu vực bị đau, giảm stress và giảm đau.

Kỹ thuật mát xa bằng khăn

Đây là 1 cách hiệu quả để cải thiện sự lưu thông máu ở đầu, cổ và giúp giảm đau.

Bạn nên chọn 1 chiếc khăn tắm chất lượng tốt cho phương pháp này. Cuộn khăn tắm lại bằng cách dùng chuyển động hình xoắn ốc (nói nôm na là xoắn khăn tắm lại). Vòng khăn sau cổ, dùng hai tay cầm 2 đầu khăn. Sau đó, bắt đầu di chuyển khăn khắp đầu, cổ và vai. Di chuyển khăn với tốc độ bằng nhau và dần dần mở khăn ra để mát xa cho khu vực rộng hơn.

Hãy làm điều này trong 3-5 phút. Chừng này là đủ để giúp giảm đau đầu. Nhưng nếu cơn đau vẫn không thuyên giảm, hãy nghỉ 10 phút rồi tiếp tục thực hiện lại kỹ thuật mát xa này.

Chuột rút (vọp bẻ) là nguyên nhân phổ biến nhất gây đau đầu, theo các nhà mát xa trị liệu. Kỹ thuật mát xa bằng khăn này giúp thư giãn vùng đầu và cổ, loại bỏ sự co cứng, đồng thời có ảnh hưởng tích cực lên đốt sống cùng của cổ.

Cơn nhức đầu sẽ nhanh chóng biến mất nếu bạn kết hợp phương pháp mát xa này với liệu pháp trà bạc hà, vốn giúp thư giãn các mạch máu.

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