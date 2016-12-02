Bạn đã bao giờ nghe nói về chế độ giảm cân bằng việc uống trà chưa? Đó là chế độ lành mạnh với bột trà xanh và sữa, thực tế nó có thể giúp bạn giảm đến 2kg trong một ngày.

Ngoài ra, việc thực hiện chế độ giảm cân với trà xanh kết hợp sữa này cũng có cách để thanh lọc chất độc tích tụ trong cơ thể lâu ngày. Đây là biện pháp 2 trong 1, vừa giúp bạn có được cân nặng như ý, vừa giúp loại bỏ cặn bã trong hệ tiêu hóa. Dưới đây là phương pháp bạn cần thực hiện chỉ trong 1 ngày:

Thực đơn với sữa và trà xanh vô cùng phổ biến trong việc giảm cân hoặc dành cho người muốn duy trì cân nặng lí tưởng. Đây không chỉ là thức uống ngon mà còn giúp bạn cắt cơm thèm ăn, loại bỏ cảm giác đói. Và đây cũng là cách tuyệt vời để làm sạch toàn bộ cơ thể của bạn. Khi thực hiện theo chế độ bao gồm trà xanh và sữa, bạn có thể giảm đến 2kg/ngày. Chế độ này được khuyên chỉ nên áp dụng trong một ngày và mỗi tháng chỉ nên thực hiện 2 lần là đủ.

Công thức: - 1,5 lít sữa ít béo (có thể dùng sữa bột ít béo để pha) - 2 muỗng canh bột trà xanh Thực hiện: - Đun sôi 1,5 lít nước rồi pha với bột sữa ít béo (pha đúng tỷ lệ mà bao bì sữa hướng dẫn), khuấy đều rồi tắt bếp. Để khi sữa nguội chừng 70 độ C thì cho vào 2 muỗng canh bột trà xanh. Khuấy đều rồi và giữ yên trong vòng 20 phút. Cuối cùng, căng lọc hỗn hợp sữa trà xanh, loại bỏ những phần bột trà xanh còn lợn cợn là được. Cách uống: Cứ cách 2 giờ, bạn lại rót 1 cốc sữa trà xanh để uống, mỗi cốc chừng 250ml. Bắt đầu uống từ 6 giờ sáng đến trước khi đi ngủ là vừa hết hỗn hợp. Hỗn hợp này sẽ khiến bán không đói, và bạn không cần dùng thêm bất kì một thực phẩm nào khác trong ngày. Ngoài ra, chế độ này khuyến khích bạn nên uống kèm thật nhiều nước trong ngày, cứ 2 giờ 1 cốc nước lọc (đan xen với giờ uống sữa trà xanh). Bạn chỉ nên thực hiện 1 ngày trong vòng nửa tháng, không nên thực hiện quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng quát. Hoặc nếu bạn đang mắc một căn bệnh mãn tính, đang trong quá trình điều trị, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện chế độ này. Chúc bạn thành công. Xem thêm: mang thai có nên ăn dứa, công dụng của dầu dừa trong việc làm đẹp

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