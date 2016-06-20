1 cốc nước này mỗi ngày: Da sáng, vòng 1 căng tròn và cân nặng giảm “như điên”

Luyện tập 20/06/2016 08:16

Thừa cân là vấn đề gây khó chịu cho hầu hết mọi người, nhất là chị em phụ nữ. Tất cả mọi người đều có xu hướng muốn có được thân hình săn chắc, làn da đẹp và vòng 1 căng tròn.

Thế nhưng làm thế nào để có được điều đó nhanh chóng, an toàn và không mất quá nhiều thời gian hàng ngày?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một loại nước uống sẽ là đồng minh hữu ích nhất của bạn trong cuộc chiến chống lại mỡ thừa. Và loại trái cây mà chúng tôi muốn nói đến ở đấy chính là dứa (thơm). 

Dứa là loại trái cây giúp đốt cháy mỡ thừa, chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa ung thư, điều trị viêm đau và phá vỡ protein xấu trong máu, theo healthylifemaster.

Hơn nữa, dứa chứa nhiều vitamin C, mangan, đồng và lượng lớn bromelain – hợp chất giúp tiêu hóa, tăng tốc chữa lành vết thương, tăng cường khả năng miễn dịch giúp bạn khỏe hơn.

Một ly nước ép dứa chứa:

-    130 calo

-    30 magiê mg

-    33 mg canxi

-    25 mg vitamin C

Loại trái cây này còn cung cấp tính đàn hồi cho làn da của bạn, thúc đẩy sự tăng trưởng, làm mới làn da và ngăn ngừa lão hóa.

Đặc biệt nhất, dứa giúp khôi phục độ săn chắc của vòng 1, ngăn ngừa chảy xệ nên rất hữu ích cho chị em phụ nữ. Tất cả chị em phụ nữ nên nói không với rượu, cà phê; thay vào đó, hãy uống 1 cốc nước ép dứa mỗi ngày và cảm nhận điều tuyệt vời đến với bộ ngực của mình.

Bạn nên uống đều đặn nước ép dứa trong vòng 2 tuần, bạn sẽ giảm được các nếp nhăn, giải độc cơ thể, đốt cháy chất béo dư thừa, “nâng cấp” vòng 1 và giúp làn da sáng mịn tự nhiên.

Chúc bạn thành công.

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