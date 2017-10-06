1 cây sả, 1 quả chanh đun nước uống: Giảm 4kg và làm sạch gan chỉ trong 7 ngày

Luyện tập 06/10/2017 14:51

Trà kết hợp giữa chanh và sả là một trong những loại thức uống ngon, giàu vitamin và cũng là thức uống giúp giảm mỡ bụng cực nhanh.

Ngày nay, có khá nhiều phương pháp giảm cân như thẩm mỹ hút mỡ, dùng thực phẩm chức năng giảm cân hay luyện tập và ăn kiêng hà khắc. Thế nhưng, đối với nhiều người ngoài tốn kém tiền bạc thì họ không có quá nhiều thời gian để đưa mình vào khuôn khổ hà khắc để giảm cân.

Đó là lí do các phương pháp detox giảm cân với các nguyên liệu thiên nhiên được chị em săn lùng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ công thức trà chanh sả giảm cân hiệu quả. Không chỉ là thức uống tốt cho sức khỏe, đây còn là nước uống giúp thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể, giúp giảm cân nhanh chóng.

Dưới đây là những gì bạn cần chuẩn bị:

Nguyên liệu:

1 cây sả, 1 quả chanh đun nước uống: Giảm 4kg và làm sạch gan chỉ trong 7 ngày - Ảnh 1
Nguyên liệu cần thiết.

-    1 cây sả

-    2 trái chanh dây hoặc 1 trái chanh thường

-    1 muỗng canh mật ong

-    500ml nước lọc

-    1 túi trà (có thể có hoặc không)

Thực hiện:

Bước 1: Nếu là chanh dây thì ép lấy phần nước rồi rây bỏ phần hạt. Còn nếu chọn chanh thường, hãy vắt lấy nước cốt để riêng sang một bên.

1 cây sả, 1 quả chanh đun nước uống: Giảm 4kg và làm sạch gan chỉ trong 7 ngày - Ảnh 2

Bước 2: Sả cây cắt khúc, đập dập rồi cho vào nồi chứa 500ml nước. Cho lên bếp đun sôi trong khoảng 10 phút, lưu ý đun trên bếp lửa nhỏ để sả ra nước và bén mùi thơm.

Bước 3: Tắt bếp, nếu muốn thêm trà thì cho túi trà vào ngâm trong khoảng 5 phút. Còn không, để nước sả nguội thì cho nước cốt chanh và mật ong vào khuấy đều.

Bạn nên uống vào buổi sáng khi bụng đói 1 ly, số nước còn lại uống trong ngày khi cảm thấy khát. Tốt nhất, nên bảo quản trong tủ lạnh để hương vị và tăng khả năng đốt cháy năng lượng và mỡ thừa của hỗn hợp.

Lưu ý: Nước sả chanh không phù hợp với người mắc bệnh viêm loét dạ dày.

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