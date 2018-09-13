Cách chuẩn bị và bày mâm cỗ trung thu truyền thống đẹp và ý nghĩa nhất

Tết trung thu là dịp để gia đình đoàn tụ, là ngày lễ cực kỳ quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là sự mong chờ của rất nhiều trẻ nhỏ. Lễ rước đèn ông sao với bao nhiêu háo hức, cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cỗ trung thu đêm trăng rằm là nét đẹp văn hóa truyền thống mà bất cứ người dân nào cũng muốn gìn giữ.

Mâm cỗ trung thu truyền thống của người Việt tuy không quá đa dạng nhưng vẫn rất đầy đủ và phong phú với nhiều các loại hoa quả xanh, chín. Trên mâm cỗ trung thu truyền thống luôn có một nải chuối trứng cuốc chín tới độ vàng ươm, những quả hồng đỏ mọng, quả lựu chín đều mang ý nghĩa đem lại may mắn và những điều lành.

Tết trung thu truyền thống gợi nhắc nhiều sự háo hức, mong chờ đặc biệt đối với trẻ nhỏ

Cách bày mâm cỗ trung thu truyền thống

Mâm cỗ trung thu truyền thống đơn giản mà đẹp, được coi là tiêu chuẩn của quy luật cân bằng âm dương trên vũ trụ với đầy đủ ngũ quả ở trạng thái xanh, chín tự nhiên khác nhau. Mâm cỗ trung thu gồm những gì và cách bày biện ra sao để gia đình được đón tết trung thu vẹn tròn, quây quần ấm cúng nhất, hãy theo dõi những hướng dẫn dưới đây:

Món đầu tiên trên mâm cỗ trung thu không thể không kể đến các loại bánh nướng, bánh dẻo. Đây là thứ bánh mà cả người lớn và trẻ em đều đặc biệt yêu thích. Với nhiều loại nhân khác nhau, ngày nay, bánh nướng, bánh dẻo còn có nhiều hương vị rất lạ và đặc sắc. Tuy nhiên, những loại bánh truyền thống như bánh con lợn, bánh cá vẫn rất được trẻ con yêu thích.

Bánh nướng, bánh dẻo truyền thống là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ trung thu

Các loại hoa quả trên mâm cỗ trung thu truyền thống như hồng, lựu, bưởi, chuối, táo, đu đủ,... được lựa chọn cho đa dạng màu sắc, có cả quả chín và quả xanh. Từ những loại quả này, có thể cắt tỉa thành hình thù ngộ nghĩnh, bắt mắt mà đặc biệt nhất trong ký ức bất kỳ ai cũng không thể quên được là hình ảnh chú chó làm bằng bưởi đáng yêu trên mâm cỗ.

Những chiếc đèn lồng nhỏ xinh hay đèn ông sao cắm xung quanh mâm cỗ tạo nên thứ ánh sáng lung linh đúng nghĩa cho đêm hội trăng rằm, tạo nên bầu không khí đầy màu sắc cổ truyền.

Đêm trăng rước đèn không thể thiếu những món đồ chơi mà trẻ nhỏ yêu thích

Đối với mâm cỗ trung thu truyền thống, bên cạnh những món ăn ngọt và hoa quả tráng miệng thì còn có sự xuất hiện của một vài món ăn mặn để người lớn vừa trông trăng, vừa thưởng thức. Đó là món giò ốc viên mộc nhĩ cùng lá gừng hấp chín tới thơm lừng. Bên cạnh đó, không thể thiếu được món gỏi cá nhắm cùng với rượu thơm tăng thêm hương vị cho mâm cỗ tết trung thu đoàn viên.

Ngày nay, xã hội phát triển thì mâm cỗ trung thu cũng dần thay đổi nhiều so với truyền thống. Nhưng những món ăn, những thứ đồ chơi quen thuộc vẫn được gìn giữ và bảo tồn nguyên vẹn để tết trung thu mãi mãi còn nguyên giá trị văn hóa mà nó đem lại.