Trị tóc rụng, bạc sớm chỉ với 3.000 đồng

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/08/2016 16:40

Tóc bạc sớm, rụng tóc là nỗi lo của rất nhiều người. Làm mất đi tính thẩm mỹ, khiến bạn tự ti, mặc cảm trong công việc và cuộc sống.

Để trị tóc bạc sớm, rụng tóc, nhiều người mất rất nhiều thời gian và công sức cho các liệu pháp tốn kém, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như ý muốn.

Có nhiều lý do khiến bạn mắc chứng tóc bạc sớm, rụng tóc không riêng gì do thời gian hay ngoại cảnh. Hiểu được nguyên nhân bị bệnh sẽ giúp quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ và hiệu quả hơn

Chị Nguyễn Thị Doãn (30 tuổi, Hà Nội), chia sẻ, thời con gái, tóc chị được xếp vào hạng nhất nhì của xóm, tóc rất dày, đen nhánh, tuy nhiên từ khi lấy chồng, sinh hai con, tóc chị Doãn trở nên khô cứng, bạc đi, rụng rất nhiều

“Do lo nghĩ nhiều, thiếu máu sau sinh nên như vậy, mình rất lo lắng vì mới 30 tuổi mà tóc bạc quá nhiều như vậy, mình có tìm đủ mọi loại thuốc uống, tuy nhiên không có tác dụng”

Bí quyết chữa tóc bạc sớm, rụng tóc của bà mẹ bỉm sữa chỉ mất 3 nghìn đồng mỗi ngày

Tóc khô cứng, bạc đi, rụng rất nhiều

Đang lo lắng không biết làm sao, chị Doãn may mắn được bà ngoại mách cho phương pháp chữa tóc bạc, rụng tóc bằng đậu đen và khế

“Thấy bà ngoại mách sử dụng đậu đen và khế mình bắt tay vào làm luôn, cứ luân phiên sử dụng đậu đen và khế hàng ngày, hai nguyên liệu này đều rất dễ kiếm, giá thành lại rất rẻ, nếu tính trung bình mỗi ngày chỉ hết tầm 3 nghìn

Sau hai tháng kiên trì sử dụng, mình thấy tình trạng tóc bạc, rụng tóc giảm đi rất nhiều, giờ mình rất tự tin khi ra ngoài không còn ngại nữa.Vì đậu đen và khế rất dễ kiếm, nên mình vẫn sử dụng thường xuyên kể cả khi tóc đã cải thiện vì nó rất tốt cho sức khỏe

Bí quyết chữa tóc bạc sớm, rụng tóc của bà mẹ bỉm sữa chỉ mất 3 nghìn đồng mỗi ngày

Chị Doãn đã có mái tóc đen trở lại

Chị Doãn chia sẻ cách chữa tóc bạc, rụng tóc bằng cách sử dụng luân phiên với hai nguyên liệu như sau:

1. Chữa tóc bạc sớm, rụng tóc bằng đậu đen

- Dùng 50g đậu đen, hầm kỹ với xương lợn để làm canh ăn hay dùng đậu đen đồ chín, phơi khô, sao thơm, đựng trong lọ kín dùng dần. Mỗi ngày ăn 2 lần, mỗi lần 6g.

- Hãm đậu đen để uống nước sôi hàng ngày

- Dùng 3 thìa đậu đen xay nhỏ, trộn với dầu dừa, lòng trứng gà trắng làm hỗn hợp ủ tóc, giúp tóc bớt rụng, tóc óng, mượt mà.

- Sử dụng 4-5 lần/tuần. Hiệu quả sẽ thấy rõ rệt.

Bí quyết chữa tóc bạc sớm, rụng tóc của bà mẹ bỉm sữa chỉ mất 3 nghìn đồng mỗi ngày

Đậu đen có tính ngọt, giúp thanh lọc cơ thể, giải độc và làm tóc đen cực kì hiệu quả.

2. Sử dụng khế chua

Khế chua rất giàut? vitamin C giúp cơ thể tăng sức đề kháng, ngừa lão hóa sớm của da và tóc

- Chuẩn bị 200g  khế chua, 200ml nước dừa tươi, mật ong vừa đủ.

- Trước tiên cần rửa sạch khế, sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc lấy nước rồi trộn với nước dừa, thêm chút mật ong. Mỗi ngày uống 2 lần để bổ sung vitamin và dưỡng chất cho cơ thể, làm mái tóc đen mượt và chống hiện tượng bạc tóc sớm.

 

Trị tóc rụng, bạc sớm chỉ với 3.000 đồng

 

Khế chua, trộn nước dừa, vài thìa mật ong

Lương y Thu Hương cũng khẳng định rằng, hai phương pháp trên hoàn toàn có hiệu quả, đòi hỏi phải có tính kiên trì cao, vì tóc cần quá trình thẩm thấu cho nên bạn cũng kết hợp với chế độ nghỉ ngơi hợp lí, tránh thức khuya, lo lắng, suy nghĩ nhiều.

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