Tóc bạn khô rối, chẻ ngọn và dễ bị gãy rụng là do ăn quá nhiều loại thực phẩm này

Hãy cùng khám các loại thực phẩm có hại cho tóc và thực hiện chế độ ăn uống hợp lý để mang lại lợi ích cho mái tóc của bạn nhé.

Thực phẩm chứa nhiều chất ngọt chính là "khắc tinh" đối với mái tóc của bạn. Khi tiêu thụ nhiều chất ngọt, lượng đường trong máu sẽ tăng vọt một cách nhanh chóng, kéo theo đó là các phản ứng tự nhiên của cơ thể như tăng cường sản xuất insulin, androgen - một loại hormone góp phần thu hẹp nang lông, dẫn đến tóc mỏng.

Cá chứa nhiều thủy ngân

Hàm lượng thủy ngân tích tụ nhiều trong cơ thể cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt, chúng sẽ khiến cho mái tóc của bạn dễ bị gãy rụng. Bạn nên hạn chế ăn một số loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá ngừ, cá thu... để giúp mái tóc của mình luôn chắc khỏe.

Thức ăn chứa nhiều muối

Không chỉ khiến cho cơ thể dễ bị mất nước và tăng huyết áp, tiêu thụ nhiều muối natri cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến mái tóc của bạn, khiến tóc bị khô rối và thiếu sức sống. Tốt nhất là bạn nên cắt giảm lượng muối tiêu thụ hàng ngày để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và mái tóc của mình.

Thực phẩm giàu protein

Tóc được cấu tạo từ protein nên cung cấp đầy đủ dưỡng chất này sẽ giúp cho mái tóc của bạn luôn khỏe đẹp. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ nhiều loại thực phẩm giàu protein sẽ dẫn đến sự tích tụ chất acid uric, ở nồng độ cao dễ dẫn đến bệnh gút. Bạn sẽ dễ dàng thấy được hiện tượng rụng tóc trước khi các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác có thể xảy ra sau đó.

Thực phẩm chứa nhiều glycemic

Nui, ngũ cốc và bánh mì là những thực phẩm có chỉ số đường huyết glycemic cao, góp phần làm tăng mức độ androgen trong cơ thể. Do đó, bạn nên tiêu thụ chúng ở mức độ vừa phải, kết hợp ăn thêm rau củ, trái cây và thịt nạc để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của mái tóc.

Thực phẩm giàut? vitamin A

Mặc dù vitamin A rất tốt cho thị lực, nhưng tiêu thụ quá nhiều khoáng chất này cũng có thể khiến cho sợi tóc mỏng và dễ bị gãy rụng. Tốt nhất là bạn nên thực hiện chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Không nên chỉ ăn thường xuyên một loại thực phẩm nào đó mà cần luân phiên thay đổi món để hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ khuyến cáo.

Chất ngọt nhân tạo

Nhiều người đã thay đường bằng chất tạo ngọt nhân tạo aspartame. Tuy nhiên, theo FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), tiêu thụ nhiều aspartame có thể làm cho tóc mỏng và dễ bị gãy rụng hơn.

Thịt mỡ

Nếu bạn có vấn đề về tóc dầu thì nên hạn tiêu thụ nhiều thịt mỡ. Bởi lẽ, chúng sẽ làm tăng tiết dầu nhờn trên da đầu, khiến mái tóc dễ bị bám bụi bẩn, từ đó gây viêm da đầu nếu không được vệ sinh kỹ càng.

Nước ngọt có gas

Các loại nước ngọt có gas cũng chứa nhiều đường và chất ngọt nhân tạo, cùng với đó là màu tổng hợp và hương thơm, nên bạn phải hạn chế tiêu thụ chúng khi đang đối phó với tóc khô rối.

Khoai tây chiên

Trong khoai tây chiên thường chứa nhiều dầu mỡ và muối, vì vậy nó cũng là một trong những loại thực phẩm không có lợi cho mái tóc của bạn.