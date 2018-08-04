Thứ tưởng chừng như bỏ đi này lại là 'thần dược' điều trị mọi vấn đề về da, không biết thì mãi chẳng đẹp

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/08/2018 10:25

Sau khi đọc hết những tác dụng "thần kỳ" mà vỏ cam mang đến cho làn da dưới đây, bạn sẽ tiếc hùi hụi vì không biết sớm hơn.

Thuộc loại trái cây có múi, cam mang đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Nhưng, khi ăn loại quả này, mọi người đều vứt vỏ đi mà không biết đây là nguyên liệu cực kỳ tốt trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc làn da.

Giàu vitamin C, vỏ cam là một trong những tác nhân làm da trắng hồng rạng rỡ tốt nhất. Các đặc tính kháng khuẩn trong loại nguyên liệu này loại bỏ mụn trứng cá và viêm da. Đồng thời, nguồn chất này hoạt động như một chất tẩy rửa tuyệt vời làm sạch sâu làn da.

Vỏ cam đang được sử dụng nhiều trong ngành làm đẹp, mỹ phẩm. Trong bài viết mới đây, Boldsky đã chia sẻ các công thức mặt nạ từ bột vỏ cam tốt cho làn da nhờn. Theo đó, các phương pháp này giúp điều trị những vấn đề liên quan đến dầu nhờn như mụn trứng cá, lỗ chân lông, viêm nang lông...

Sữa chua và vỏ cam

Gói mặt nạ vỏ cam này sẽ giúp bạn loại bỏ làn da xỉn màu bằng cách tẩy các tế bào chết.

Thành phần:

- 1 muỗng canh bột vỏ cam

- 2 muỗng canh sữa chua

Cách thực hiện:

Trong một cái bát, trộn đều bột vỏ cam và sữa chua với nhau. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt và cổ, sau đó để trong vòng 20 phút thì rửa sạch với nước lạnh.

Thứ tưởng chừng như bỏ đi này lại là 'thần dược' điều trị mọi vấn đề về da, không biết thì mãi chẳng đẹp - Ảnh 1
Mặt nạ điều trị các vấn đề trên da dầu nhờn từ vỏ cam và sữa chua - Ảnh: Internet

Vỏ cam, chanh và mật ong

Nếu sử dụng thường xuyên, công thức gồm 3 thành phần này hoạt động hiệu quả trong việc loại bỏ da xỉn màu, cháy nắng, đồng thòi làm da trắng mịn và rạng rỡ hơn.

Thành phần:

- 1 muỗng canh bột vỏ cam

- 2 muỗng cà phê nước cốt chanh

- ½ muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

Cho bột vỏ cam, mật ong, nước cốt chanh tươi vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Thoa hỗn hợp này lên da mặt và cổ, rửa sạch bằng nước mát sau 20 phút.

Thứ tưởng chừng như bỏ đi này lại là 'thần dược' điều trị mọi vấn đề về da, không biết thì mãi chẳng đẹp - Ảnh 2
Bột vỏ cam, mật ong và chanh có tác dụng xóa mờ da cháy nắng, xỉn màu - Ảnh: Internet

Vỏ cam và bột nghệ

Vỏ cam kết hợp với bột nghệ giúp bạn sở hữu làn da rạng rỡ và tươi sáng nhờ tác dụng tẩy tế bào chết, cải thiện sắc tố da. Ngoài ra, các đặc tính khử trùng của nghệ giúp điều trị viêm, mụn trứng cá trên da dầu nhờn.

Thành phần:

- 1 muỗng canh bột vỏ cam

- 1 muỗng cà phê bột nghệ

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trộn bột vỏ cam, nghệ, mật ong thật đều trong chiếc bát nhỏ. Thoa đều chúng lên da mặt và cổ được làm sạch. Để yên khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

Thứ tưởng chừng như bỏ đi này lại là 'thần dược' điều trị mọi vấn đề về da, không biết thì mãi chẳng đẹp - Ảnh 3
Công thức mặt nạ bột vỏ cam và bột nghệ hỗ trợ giảm viêm, điều trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Bột vỏ cam, đất sét và nước hoa hồng

Nếu muốn loại bỏ những nốt mụn đầu trắng, mụn đầu đen trên mặt, đây là công thức tuyệt vời mà bạn nên áp dụng.

Thành phần:

- 1 muỗng canh bột vỏ cam

- 1 muỗng canh đất sét

- 2 muỗng canh nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Trộn lẫn bột vỏ cam, bột đất sét và nước hoa hồng đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều chúng lên da mặt và cổ trong vòng 20 phút. Sau đó, rửa sạch với nước lạnh.

Thứ tưởng chừng như bỏ đi này lại là 'thần dược' điều trị mọi vấn đề về da, không biết thì mãi chẳng đẹp - Ảnh 4
Mặt nạ bột vỏ cam, bột đất sét giúp điều trị mụn đầu đen, mụn đầu trắng - Ảnh: Internet

Bột vỏ cam và dầu hạnh nhân

Đây là một phương pháp tẩy tế bào chết, tăng cường sản sinh tế bào mới, từ đó giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Thành phần:

- 1 muỗng canh bột vỏ cam

- 1 muỗng canh dầu hạnh nhân

Cách thực hiện:

Kết hợp bột vỏ cam và dầu hạnh nhân để tạo thành hỗn hợp đặc sánh. Thoa hỗn hợp này trên da mặt và cổ, nhẹ nhàng mát xa bằng đầu ngón tay. Để yên trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Thứ tưởng chừng như bỏ đi này lại là 'thần dược' điều trị mọi vấn đề về da, không biết thì mãi chẳng đẹp - Ảnh 5
Mặt nạ bột vỏ cam, dầu hạnh nhân tăng cường sản sinh tế bào mới giúp làn da tươi trẻ - Ảnh: Internet

Chăm chỉ áp dụng các công thức mặt nạ từ bột vỏ cam trên 2 - 3 lần mỗi tuần bạn sẽ nhận về hiệu quả tốt nhất.

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