Răng trắng sáng, sạch mảng bám ố vàng nhờ súc miệng bằng những nguyên liệu rẻ tiền này

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/10/2017 11:59

Hàm răng trắng sáng sẽ mang đến nụ cười cười tỏa nắng, làm siêu lòng những người đối diện. Để sở hữu được yếu tpps "chết người" này, hãy thử ngay các phương pháp làm trắng răng từ rau củ quả dưới đây.

1. Dâu tây

Dâu tây chứa nhiều axit malic giúp loại bỏ và ngăn ngừa việc hình thành mảng bám ố vàng khiến răng luôn trắng sáng.

Bên cạnh đó, muối được biết đến bởi những tác dụng "thần kì" trong việc làm đẹp, đặc biệt là tẩy trắng và ngăn ngừa sâu răng. Kết hợp với dâu tây, các hạt muối đóng vai trò như một chiếc “máy tẩy” giúp đánh bay mọi mảng bám, cao răng và cung cấp thêm khoáng chất giúp hàm răng trắng khỏe tự nhiên.

Răng trắng sáng, sạch mảng bám ố vàng nhờ súc miệng bằng những nguyên liệu rẻ tiền này - Ảnh 1
Dâu tây và muối là hỗn hợp tuyệt vời giúp răng trắng khỏe - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn trộn một quả dâu tây đã nghiền nhuyễn với nửa thìa cà phê muối mịn.

Bước 2: Dùng hỗn hợp thay thế kem đánh răng thông thường.

Bước 3: Dùng bàn chải đánh răng bôi đều hỗn hợp lên bề mặt răng. Giữ trong khoảng 10 phút sau đó súc miệng lại với nước lạnh. 

2. Bông cải, cà rốt và cần tây

Những loại thực phẩm này cũng được xem là "bàn chải đánh răng" tự nhiên bởi chúng có chức năng cuốn trôi mảng bám, làm trắng và cung cấp các dưỡng chất cho răng chắc khỏe.

Chuẩn bị:  100gr cần tây, 100gr cà rốt, 100gr bông cải.

Thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch cần tây, cà rốt và bông cải, để ráo nước.

Bước 2: Cho 3 loại rau củ trên vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn rồi cho ra bát.

Bước 3: Bôi hỗn hợp lên răng, giữ nguyên khoảng 10 - 15 phút sau đó làm sạch lại bằng nước.

3. Chuối

Mang trong mình nhiều vitamin và khoáng chất, chuối là loại trái cây cực tốt cho sức khỏe. Khi ăn, chuối không bám vào răng nên chị em không cần lo ngại nguy cơ xâm nhập của vi khuẩn. Chưa kể vỏ chuối cũng có thể giúp làm trắng răng rất hiệu quả.

Răng trắng sáng, sạch mảng bám ố vàng nhờ súc miệng bằng những nguyên liệu rẻ tiền này - Ảnh 2
Cả thịt chuối lẫn vỏ chuối đều có khả năng làm trắng răng hữu hiệu - Ảnh: Internet

Sử dụng phần vỏ chuối là một trong những cách nhanh nhất để làm trắng răng. Tất cả những gì bạn cần là dùng vỏ chuối chà nhẹ nhàng lên răng trong vòng 2 phút, sau đó súc miệng thật sạch là hoàn thành. Các vitamin D và khoáng chất trong vỏ chuối sẽ giúp bạn sở hữu hàm răng trắng bóng và nụ cười rạng rỡ.

4. Cau

Không phải ngẫu nhiên mà người Việt ăn cau để bảo vệ răng. Tác dụng này của cau đã được kiểm nghiệm qua rất nhiều năm. Bởi trong cau có chất tannin, axit gallic, lignin, tinh dầu và một loạt các hoạt chất khác góp phần loại bỏ cao răng, mảng bám – những tác nhân chủ yếu gây ra các bệnh lý răng miệng và làm răng ố vàng.

Răng trắng sáng, sạch mảng bám ố vàng nhờ súc miệng bằng những nguyên liệu rẻ tiền này - Ảnh 3
Cau có khả năng điều trị các bệnh lý về răng miệng hiệu quả - Ảnh: Internet

Việc kết hợp giữa vôi và cau giống như một công thức hoàn hảo giúp tẩy trắng, cung cấp thêm canxi giúp răng trắng khỏe tự nhiên.

5. Dứa, chanh và cam

Thành phần axit trong dứa có tác dụng làm bề mặt răng trắng và sáng hơn. Loại trái cây có múi như chanh, quýt, quất đều là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa và axit tự nhiên tác động trực tiếp đến việc làm trắng và giữ răng chắc khỏe.

Răng trắng sáng, sạch mảng bám ố vàng nhờ súc miệng bằng những nguyên liệu rẻ tiền này - Ảnh 4
Axit tự nhiên trong dứa, chanh và cam có khả năng làm trắng, bảo vệ răng - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công!

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