Những công dụng 'trời ban' cho oxy già mà phụ nữ phải biết để làm đẹp hiệu quả và tiết kiệm hơn

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/11/2018 11:37

Không chỉ có tác dụng khử trùng vết thương nhỏ, lọ oxy già còn mang đến vô vàn điều tuyệt vời trong việc làm đẹp mà phụ nữ nhất định phải biết.

Oxy già có công thức hóa học là H2O2, loại dung dịch này có vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch. Oxy già được sản xuất bởi các túi lysosome nằm trong tế bào bạch cầu. Chúng có công dụng kháng khuẩn cực kỳ mạnh mẽ. 

Những công dụng 'trời ban' cho oxy già mà phụ nữ phải biết để làm đẹp hiệu quả và tiết kiệm hơn - Ảnh 1
Không chỉ khử trùng vết thương, oxy già còn có nhiều tác dụng tuyệt vời khác - Ảnh: Internet

Chính nhờ khả năng chống vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài, oxy già mang đến 4 tác dụng "thần thánh" sau đây trong việc làm đẹp làn da và mái tóc.

Điều trị mụn trứng cá

Như đã trình bày, oxy già có khả năng điều trị mụn trứng cá vượt trội nhờ vào tính kháng khuẩn, ngừa viêm. 

Bạn có thể dùng tăm bông để thoa oxy già trực tiếp lên các nốt mụn hoặc pha loãng loại dung dịch này với nước lọc để rửa mặt mỗi ngày. Tình trạng mụn, thâm mụn sẽ nhanh chóng được điều trị dứt điểm.

Lưu ý rằng để hiệu quả trị mụn cao, đồng thời bảo vệ làn da, bạn hãy kiểm tra độ kích ứng của oxy già trên các vùng da khác trong vòng 24 giờ đồng hồ. 

Ngoài ra, có một số công thức hữu dụng trong việc điều trị mụn là kết hợp oxy già với các nguyên liệu tự nhiên như bột nghệ, trà xanh, bột đậu... mà bạn có thể tham khảo.

Những công dụng 'trời ban' cho oxy già mà phụ nữ phải biết để làm đẹp hiệu quả và tiết kiệm hơn - Ảnh 2
Oxy già có tác dụng điều trị mụn trứng cá hiệu quả - Ảnh: Internet

Khử mùi hôi miệng, làm trắng răng

Bởi đặc tính kháng khuẩn, dùng nước oxy già súc miệng sẽ khử hoàn toàn mùi hôi dai dẳng trong tích tắc. Đặc biệt loại nước này còn tẩy trắng răng, cặn thức ăn và vi khuẩn trong khoang miệng hiệu quả, nhanh chóng.

Tuy nhiên, hãy pha loãng oxy già với nước theo tỉ lệ đồng đều trước khi súc miệng.

Những công dụng 'trời ban' cho oxy già mà phụ nữ phải biết để làm đẹp hiệu quả và tiết kiệm hơn - Ảnh 3
Pha loãng oxy già với nước để súc miệng, bạn sẽ khử sạch mùi hôi và mảng ố vàng trên răng - Ảnh: Internet

Thải độc tố 

Ngâm mình trong nước oxy già có thể thải sạch độc tố, cặn bã trong cơ thể giúp thanh lọc, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. 

Cách thực hiện rất đơn giản, thêm khoảng 6 đến 8 bát oxy già vào bồn đầy nước ấm, ngâm mình khoảng 30 phút rồi tắm sạch là hoàn thành.

Những công dụng 'trời ban' cho oxy già mà phụ nữ phải biết để làm đẹp hiệu quả và tiết kiệm hơn - Ảnh 4
Oxy già còn có tác dụng thải độc tố, thanh lọc cơ thể và làn da - Ảnh: Internet

Giữ màu tóc nhuộm 

Nếu muốn màu tóc nhuộm bền lâu, cũng như ngăn ngừa khô xơ, chẻ ngọn, oxy già là phương pháp tuyệt vời. 

Pha loãng oxy già với nước lọc, đổ hỗn hợp vào bình xịt bảo quản trong tủ lạnh. Sau đó, mỗi khi gội đầu xong, hãy dùng chúng xịt đều lên mái tóc. Giữ khoảng vài phút thì sấy khô. 

Những công dụng 'trời ban' cho oxy già mà phụ nữ phải biết để làm đẹp hiệu quả và tiết kiệm hơn - Ảnh 5
Với cách dùng oxy già này, bạn sẽ giữ được màu nhuộm cũng như giúp mái tóc luôn mượt mà - Ảnh: Internet

Với những cách sử dụng oxy già đơn giản này, bạn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề về da lẫn mái tóc mà không cần tốn kém nhiều tiền cho mỹ phẩm. 

Đặc biệt, ngoài công dụng làm đẹp, lọ dung dịch khử trùng này còn có thể được dùng để tẩy trắng quần áo ố vàng, loại bỏ thuốc trừ sâu trong thực phẩm, làm sạch vết ố trên đồ gia dụng... 

Súc miệng với oxy già theo cách này, mảng bám tự động bong ra hết sạch, cao răng cả năm không cần đi lấy nếu làm đều đặn 1 lần/tuần

Súc miệng với oxy già theo cách này, mảng bám tự động bong ra hết sạch, cao răng cả năm không cần đi lấy nếu làm đều đặn 1 lần/tuần

Làm trắng răng bằng oxy già không phải là phương pháp xa lạ nhưng nhiều người vẫn còn e ngại bởi cho rằng, oxy già có tính tẩy mạnh gây hại cho men răng.

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