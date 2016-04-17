Đây là cách ăn mặc sành điệu mà các nàng mũm mĩm cần biết

Vài bí quyết bổ ích sau đây sẽ giúp các nàng béo về vấn đề này:

Hầu như cô gái nào cũng muốn sở hữu thân hình đồng hồ cát đúng "chuẩn" và nội y có vai trò đáng kể trong t? vi ệc “tạo hình” này. Những mẫu nội y to bản, ôm sát cơ thể với độ co giãn tốt sẽ là chọn lựa đúng đắn dành cho bạn.

Khi chọn nội y, bạn nên hạn chế những chi tiết mỏng manh nơi dây cài, cạp quần…vì chúng sẽ để lại vết hằn và không có tác dụng làm thon gọn cơ thể một cách hiệu quả.

• Chọn trang phục màu sậm tối

Với dáng người tròn trịa, các gam màu sậm tối như tím than, xanh hải quân, đen, nâu... sẽ giúp bạn trở nên thanh mảnh hơn thực tế rất nhiều.

Thêm vào đó, các nàng béo cũng có thể kết hợp màu sáng và tối cho phần trên/dưới, đeo một số phụ kiện đơn giản và trang điểm nhẹ để tạo nét cuốn hút.

Tuy nhiên, bạn nên tránh mặc quần áo có màu sắc quá sặc sỡ để không gây phản cảm cho người đối diện.

• Nên mặc áo váy rộng dài dưới hông và cao trên gối

Phần gấu áo được phủ qua hông sẽ che khuất phần ngấn mỡ của vòng eo và mông rất hiệu quả, giúp người đối diện không thấy khuyết điểm của bạn.

• Chọn họa tiết sọc ngang bản nhỏ

Mặc dù họa tiết sọc ngang làm cho bạn trông thấp và mập ra. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn bỏ qua loại họa tiết đẹp này.

Hãy chọn những bộ váy xòe có họa tiết sọc ngang nhỏ kết hợp với áo có màu đơn và sậm tối, hoặc diện áo váy bó sát cơ thể mang họa tiết sọc ngang "lạ", bạn sẽ thu hút được nhiều ánh mắt nhìn với phong cách thời trang sang trọng này.

• Tránh các mẫu thiết kế rườm rà

Những bộ cánh được thiết kế quá đơn điệu, hoặc quá rườm rà cũng sẽ khiến cho những điểm yếu trên cơ thể bạn dễ bị lộ ra ngoài.

Vì vậy, bạn cần chọn những mẫu thiết kế vừa phải, chất liệu vải nhẹ nhàng, mềm mại, đồng thời kết hợp thêm những phụ kiện làm đẹp đơn giản khác để tăng nét sành điệu cho bản thân.

• Thực hiện nguyên tắc "trong sáng ngoài tối"

Màu sắc là một trong những yếu tố có khả năng tạo ra cảm giác cồng kềnh hay thu gọn vóc dáng của bạn.

Do đó, nếu bạn thích diện trang phục với hai lớp áo, nên mặc áo khoác ngoài màu sậm tối tương phản với màu áo váy sáng chói ở bên trong. Bằng cách này, vóc dáng của bạn sẽ trông cân đối và thon gọn lên rất nhiều.

• Chọn chất liệu vải phù hợp

Chất liệu vải dày hay mềm nhẹ như thun cotton, denim, lụa, voan sẽ có tác dụng nâng đỡ, che chắn cho cơ thể bạn rất tốt.

Do đó, khi chọn trang phục, bạn nên hạn chế tối đa những chất liệu bóng như phi, linen hay các trang phục dập nhún, bởi chúng không giúp bạn đẹp hơn, mà còn khiến bạn trở nên "đô" hơn nữa.