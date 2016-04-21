Công thức dưỡng da từ thâm xạm thành trắng mịn với tinh nghệ

Tinh bột nghệ có khá nhiều ưu điểm so với bột nghệ thông thường như lượng tinh chất nhiều hơn, không làm vàng da, dễ sử dụng. Và trên hết, nó có công dụng dưỡng trắng mịn da rất tốt cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi.

Nghệ từ lâu đã được xem như một vị thuốc quý cho sắc đẹp và sức khỏe của phụ nữ. Nghệ chứa nhiều chất curcumin, giúp nhanh chóng làm lành các tổn thương trên da, giảm nếp nhăn, ngừa lão hóa và giúp da trẻ trung lâu hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của củ nghệ là màu vàng rất khó gột rửa. Do đó, giải pháp hiện nay được nhiều người sử dụng là chiết xuất ra tinh bột nghệ nhằm giữ lại các dược chất quý của nghệ nhưng vẫn không làm vàng da khi đắp.

Để làm trắng da với mặt nạ tinh nghệ, điều quan trọng là bạn cần tìm được tinh bột nghệ nguyên chất, không pha trộn để có thể tận dụng được những lợi ích của loại củ này.

Tinh bột nghệ nguyên chất có màu vàng nhạt, có mùi thơm dễ chịu, khi đắp lên da không để lại vết vàng hoặc để lại rất ít. Tinh bột nghệ kết hợp với 2 nguyên liệu khác là sữa chua không đường và mật ong sẽ đem đến cho bạn loại mặt nạ làm trắng mịn da rất rẻ tiền, dễ làm nhưng vô cùng hiệu quả.

Nguyên liệu:

- 3 muỗng cafe tinh bột nghệ

- 1 muỗng cafe mật ong nguyên chất

- 3 muỗng cafe sữa chua không đường

- Vài giọt nước cốt chanh (không cho quá nhiều nước cốt chanh, chỉ 3-4 giọt)

Cách làm

Lấy một cái chén sạch, trộn hỗn hợp 3 thứ trên với nhau, sau cùng cho thêm nước cốt chanh, quét đều lên da mặt đã rửa sạch và thư giãn trong 10 phút. Sau đó, bạn có thể rửa sạch với nước lạnh và lau khô, thoa toner để cân bằng da.

Nên làm liệu trình này mỗi tối vì ban đêm là thời điểm da tái tạo mạnh mẽ nhất. Sử dụng từ 2-3 lần một tuần trong 2 tuần đều, những tuần sau đắp 1-2 lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

Với da mụn hoặc thâm sau mụn, mặt nạ sẽ giúp làm lành mụn trên da nhanh chóng và giúp da trắng sáng dần.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-duong-da-tu-tham-xam-thanh-trang-min-voi-tinh-nghe-82411.html