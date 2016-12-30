Cô gái lấy bã cafe trộn cùng dầu dừa: Biết lý do bạn sẽ làm theo ngay lập tức

Bã cafe là một nguyên liệu làm đẹp vô cùng hiệu quả mà nhiều người trong chúng ta vẫn vô tình bỏ đi mỗi ngày.

Bất cứ khi nào bạn pha một bình cà phê, đừng vứt phần bã cafe còn lại vào thúng rác. Đây là nguyên liệu làm đẹp vô cùng lý tưởng và hiệu quả dành cho những cô gái có làn da đen sạm, thô ráp và thiếu sức sống. Ngoài ra nó còn có thể dùng để điều trị chứng da sần vỏ cam.

Bã cà phê là một nguyên liệu tẩy tế bào chết vật lý, có nghĩa là chúng có thể được sử dụng để lấy đi phần da chết nằm bên ngoài và để lộ ra làn da mới khỏe mạnh bên dưới. Trong khi đó, các loại sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học loại bỏ các tế bào da bằng enzym hoặc thành phần có tính axit. Tẩy tế bào chết với bã cà phê cải thiện lưu thông máu, giúp bạn có làn da mịn màng, tươi sáng.

Caffeine và làn da của bạn

Khi uống, caffeine giúp chúng ta cảm thấy tỉnh táo. Tuy nhiên khi sử dụng trên da, nó có tác dụng làm săn chắc, sáng tông da và giảm thiểu sự xuất hiện của chứng da sần vỏ cam.

Nguyên liệu:

- Bã cafe 1 chén

- Dầu dừa 1/3 chén

- Bột đậu đỏ 1/3 chén

- Nửa quả chanh

Cách làm:

Lấy 1 cái tô hoặc một hộp nhựa lớn, cho bã cafe vào (chú ý chọn loại cafe xay nhuyễn mịn để không làm tổn thương da), trộn thêm dầu dừa, bột đậu đỏ, nước cốt nửa quả chanh cho đều.

Tắm sạch, dùng bông tắm tẩy tế bào chết qua 1 lần, massage đều hỗn hợp vừa làm lên da toàn thân. Chú ý massage kỹ những vùng khuỷu tay, đầu gối. Sau 15 phút, tắm lại với nước sạch.

Công thức 2:

Ngoài việc kết hợp bã cafe với dầu dừa và bột đậu đỏ, chúng ta có thể dùng bã cafe với sữa tươi, dầu olive và một vài viên Vitamin E. Sữa tươi sẽ giúp giữ ẩm da hiệu quả, kết hợp với công dụng tẩy tế bào chế của bã cafe, đem đến cho bạn một làn da tươi sáng và khỏe mạnh.

Nguyên liệu:

- Bã cafe 1/2 chén

- Dầu olive 1/3 chén

- 2 viên Vitamin E

- 100ml sữa tươi không đường

Cách làm:

Trộn bã cafe với dầu olive, dầu trong 2 viên Vitamin E và 100ml sữa tươi không đường cho đến khi có hỗn hợp mịn. Tắm sạch, dùng bông tắm tẩy tế bào chết qua 1 lần. Nếu có điều kiện bạn có thể xông hơi toàn thân. Tiếp theo, massage đều hỗn hợp vừa làm lên da. Chú ý massage kỹ những vùng khuỷu tay, đầu gối. Sau 15 phút, tắm lại với nước sạch.

2 công thức trên có thể làm 2 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất.

(Nguồn: Style Craze)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-lay-ba-cafe-tron-cung-dau-dua-biet-ly-do-ban-se-lam-theo-ngay-lap-tuc-172019.html