Bôi mật ong lên môi trước khi đi ngủ và xem điều kỳ diệu vào sáng hôm sau

Mật ong là một nguyên liệu tự nhiên rất quý giá mà bạn có thể sử dụng để chăm sóc đôi môi của mình.

Mật ong là dưỡng chất được ong tổng hợp từ phấn hoa và nhụy hoa. Vì thế nó chứa rất nhiều các vi chất cần thiết cho cơ thể và làn da như Vitamin A, C, E. Đồng thời, mật ong có đặc tính hút nước, giữ ẩm và khử trùng. Vì thế nó là loại kem dưỡng ẩm tự nhiên, lành tính được phụ nữ ở nhiều quốc gia ứng dụng trong các sản phẩm làm đẹp như mặt nạ, sữa rửa mặt, chăm sóc vết thương.

Một công dụng cực kỳ nổi bật của mật ong là làm hồng môi thâm. Mật ong có thể giúp đôi môi của bạn hồng hào và sáng màu lên mỗi ngày. Thời điểm tốt nhất để dưỡng môi là buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên trước đó bạn phải làm bước tẩy tế bào chết.

Nguyên liệu:

- Đường cát

- Chanh

- Mật ong

- Khăn xô

Cách làm:

B1: Trước khi đi ngủ, lấy một cái chén, trộn mật ong, đường và chanh để có hỗn hợp sệt. Thoa hỗn hợp này lên môi, nhúng ướt khăn xô, chà nhẹ lên môi nhiều lần theo chuyển động tròn khoảng 5 phút. Lau sạch môi bằng khăn ấm.

B2: Thoa một lớp dày mật ong lên môi, dàn đều. Sau đó bạn có thể đi ngủ bình thường. Sáng hôm sau thức dậy, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy đôi môi trở nên sáng hồng và mịn màng hơn rất nhiều.

Làm đều đặn mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.

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