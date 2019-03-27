Tư thế ngủ giúp tăng vòng 3 hiệu quả cho phái đẹp

Tuy nhiên, do cuộc sống quá bận rộn cộng với sự lười biếng, đồng thời quen với lối sống ít vận động của dân văn phòng nên các chị em công sở khó có thể sở hữu được vòng 3 cong, tròn đẹp như ý muốn. Để khắc phục được điều này, các chị em hãy thực hiện ngay các tư thế ngủ giúp vòng 3 căng tròn ngay tại giường. Khoảng sau 1-2 tháng vỏn vẹn luyện tập , các chị em sẽ sở hữu được vòng 3 săn chắc, mông cong sexy mà không cần đến phòng tập hay dụng cụ tập luyện phức tạp.

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển nên tiêu chuẩn đánh giá một vóc dáng đẹp cũng có đôi chút khắt khe hơn trước. Vẻ đẹp hình thể không chỉ nhấn vào vòng 1 đầy sức sống mà còn chú trọng vào vòng 3 căng tròn, sexy, đầy quyến rũ.

Đây là tư thế ngủ giúp tăng vòng 3 hiệu quả mà nhiều người yêu thích. Tư thế này vừa thoải mái, tạo cảm giác dễ ngủ mà còn giúp cho vòng 3 nảy nở hơn. Mông của chúng ta được cấu tạo bởi đa phần là mô mỡ, khi nằm sấp, phần mông sẽ không phải gánh chịu trọng lực nào cả tốt cho việc phát triển của các mô mỡ vùng mông.

Chính vì vậy, nếu các chị em quá bận rộn nhưng vẫn có muốn vòng 3 nảy nở, cong, tròn mà không phải hùng hục tập tại phòng gym thì luyện tập tư thế ngủ giúp tăng vòng 3 dưới đây:

Mặc dù tư thế ngủ nằm sấp tốt cho quá trình phát triển của vòng 3 nhưng lại không tốt cho vòng 1. Nếu duy trì tư thế này trong một thời gian dài thì bộ ngực sẽ bị chảy xệ và tự động thu nhỏ. Do đó, sau 2-3 tiếng ngủ sấp thì các chị em nên chuyển tư thế.

Tư thế ngủ nằm nghiêng về một bên

Nằm nghiêng là một tư thế ngủ tốt thứ hai sau nằm sấp, tốt cho việc phát triển của vòng 3. Hơn nữa, nếu ngủ nằm nghiêng về bên phải sẽ tránh được việc đè lên tim. Chính vì vậy mà rất nhiều người thường ép mình ngủ theo tư thế này.

Ngủ 1 bên giúp vòng 3 phát triển

Nhưng tư thế này, giúp phần mông thả lỏng một bên, còn 1 bên còn lại chịu sức ép của trọng lực. Nếu bạn nằm nghiêng về một bên cố định trong suốt quá trình ngủ sẽ làm cho vòng 3 mất cân bằng. Chính vì vậy, trong khi ngủ các bạn cần đổi tư thế qua lại 2 bên đều đặn, để cân bằng quá trình phát triển cho vòng 3.

Ngoài ra, để giúp tăng vòng 3, trước khi đi ngủ, các chị em cũng nên thực hiện một số động tác như:

Quỳ gối trước khi đi ngủ

Hàng ngày trước khi đi ngủ, các chị em hãy quỳ gối khoảng 1 phút sẽ giúp cho mông cong, vòng eo thì thon gọn. Theo giáo sư Michiya Tanimoto tại Đại học Kinki, quỳ là một tư thế giúp khung xương chậu, cột sống thẳng, tạo tư thế đẹp cho con người. Hơn nữa, nó cũng là tư thế giúp tập luyện cơ bụng, tăng cường tiêu hóa từ đó giúp đốt cháy mỡ thừa và làm săn chắc cơ bụng. Chính vì vậy, với quỹ thời gian eo hẹp thì quỳ gối trước khi đi ngủ sẽ là cách hoàn hảo để bạn loại bỏ mỡ bụng nhanh chóng, duy trì vóc dáng cân đối hoàn hảo, thúc đẩy quá trình tăng mô mỡ, giúp vòng 3 căng tròn đầy như mong muốn.

Để thực hiện tư thế này, các chị em hãy làm theo đúng hướng dẫn sau:

Bước 1: Quỳ gối, chụm các ngón chân vào nhau và gót chân mở.

Bước 2: Ngồi hẳn xuống để mông chạm lòng bàn chân.

Bước 3: Đặt mắt cá chân sát mặt đất để xương chậu mở rộng.

Bước 4: Nhổm dậy, mở rộng 2 đầu gối, 2 bàn tay nắm hờ đặt trên đùi.

Bước 5: Trở về tư thế ban đầu, chú ý thẳng lưng.

Khi mới bắt đầu tập luyện tư thế này các chị em sẽ chưa quen, cảm thấy hơi đau nhức thì hãy đặt một chiếc khăn để quỳ lên như vậy sẽ làm giảm sự đau nhức của mắt cá chân.

Quỳ gối trước khi đi ngủ giúp vòng 3 cong tròn

Tư thế này nếu các chị em không thích luyện tập trước khi đi ngủ thì có thể thực hiện vào sáng sớm khi thức dậy cũng được hoặc bất kể khi nào có thời gian rảnh. Tuy nhiên, với những chị em bị suy thoái khớp đầu gối hoặc loãng xương thì không nên thực hiện động tác này.

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Tư thế Donkey Kicks

Đây là tư thế giúp bạn nhanh chóng sở hữu mông quả táo căng tròn, săn chắc đầy gợi cảm đồng thời còn giúp giải tỏa căng thẳng và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Để thực hiện động tác này, các chị em hãy chống thẳng tay trên giường và khụy gối vuông góc 90 độ với đệm. Sau đó nâng chân trái theo hướng từ dưới lên trên, vẫn giữ gối vuông góc. Cứ thực hiện 15 lần rồi đổi chân.

Tư thế Leg Lifts

Các chị em hãy chống tay và khuỵ gối vuông góc với đệm 90 độ. Sau đó duỗi thẳng chân trái, nâng chân theo hướng từ dưới lên trên. Cũng thực hiện 15 lần rồi đổi chân.

Bên cạnh việc luyện tập, các chị em cũng hãy kết hợp với việc bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein để tốt cho quá trình tăng sinh các mô mỡ giúp vòng 3 phát triển, căng tròn và săn chắc như ý muốn.