Top các kiểu tóc khiến các cô nàng sở hữu cằm vuông trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết

Làm đẹp 13/04/2023 21:05

Tóc ngắn là sự lựa chọn hàng đầu đối với những chị em sở hữu cằm vuông, bởi sự đa dạng về kiểu dáng, giúp gương mặt trông trẻ trung, thon thả hơn trông thấy.

Top các kiểu tóc khiến các cô nàng sở hữu cằm vuông trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết - Ảnh 1

Kiểu tóc ngắn ngang vai được cắt tỉa layer, uốn lọn sóng hay đánh rối là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng có gương mặt góc cạnh. Không chỉ che được khuyết điểm mà còn làm tôn lên vẻ cả tính.

Top các kiểu tóc khiến các cô nàng sở hữu cằm vuông trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết - Ảnh 2

Nếu cân nhắc mặt vuông nên để kiểu tóc nào để che bớt phần khung xương thô cứng thì tóc uốn gợn sóng là lựa chọn tốt nhất. Kiểu tóc cho mặt vuông này giúp bạn có gương mặt thanh lịch và dịu dàng.

Top các kiểu tóc khiến các cô nàng sở hữu cằm vuông trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết - Ảnh 3

Khi bạn có mặt vuông chữ điền hoặc mặt to, tóc thẳng buông xuống sẽ che được hai phần khuôn mặt để mặt bạn trông gọn gàng hơn. Mái tóc dài sẽ giúp tạo hiệu ứng cho khuôn mặt dài ra, từ đó bớt to hơn. Còn với mái tóc ngắn duỗi thẳng ôm sát khuôn mặt sẽ tạo cảm giác thon gọn hơn là những kiểu tóc hơi bồng và xù.

Top các kiểu tóc khiến các cô nàng sở hữu cằm vuông trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết - Ảnh 4

Khi để ngôi lệch đã tạo ra hiệu quả che mặt thực sự tốt. Với kiểu ngôi này sẽ chia lại tỷ lệ trên khuôn mặt bạn, giúp tạo ra những cú lừa về thị giác. Đồng thời mái lệch giúp cho gương mặt bớt tròn, bớt cân đối đi để tập trung ánh nhìn vào những phần khác. Bạn có thể chọn xoăn nhẹ hoặc để ngắn theo sở thích.

Top các kiểu tóc khiến các cô nàng sở hữu cằm vuông trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết - Ảnh 5

Tóc chữ C phù hợp với người có xương hàm to, kiểu tóc uốn cụp nhẹ, mềm mại luôn chiếm được cảm tình của chị em. Đây là kiểu tóc chưa bao giờ hết hot và dễ dàng kết hợp phong cách thời trang, phù hợp với mọi khuôn mặt, nhất là những nàng sở hữu khuôn mặt to.

Top các kiểu tóc khiến các cô nàng sở hữu cằm vuông trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết - Ảnh 6

Kiểu uốn xù ngang vai sẽ mang đến vẻ ngoài phá cách và cá tính đầy ấn tượng. Hiệu ứng của mái tóc uốn xù đối với các cô nàng mặt vuông sẽ tạo dấu ấn cho người đối diện ngay từ lần đầu gặp mặt. Do đó, nếu muốn “đánh lừa thị giác” của những người xung quanh, chị em mặt vuông nên cân nhắc thay đổi kiểu tóc này.

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