Tóc rụng cả nắm to mỗi ngày cũng hết chỉ nhờ một quả khế

Để tóc ngưng rụng và mọc lại nhanh chóng, bạn có thể sử dụng phương pháp gội đầu với khế như sau.

Khế là một loại quả có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều nơi trên Việt Nam. Khế vừa rẻ, lại nhiều, là một thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Ở Ấn Độ, quả khế được ăn để cầm máu và giảm trĩ, nước ép dùng làm thuốc hạ sốt. Ở Brasil, người ta dùng khế làm thuốc lợi tiểu trong trường hợp tiểu ít. Nước sắc cành lá mang quả trị lở ngứa do sơn ăn (nếu để nhựa mủ của cây sơn - Rhus verniciflua dính da sẽ gây lở loét da). Hột khế giã nát sắc uống có tính lợi sữa, điều kinh, giải độc. Bột hột khế khô có tính an thần nhẹ.

Ngoài các công dụng trên, khế còn có thể dùng để điều trị chứng rụng tóc lâu năm. Tóc rụng, yếu, dễ gãy là do nhiều nguyên nhân, có thể là thay đổi hoocmone, rụng tóc di truyền, sử dụng dầu gội không phù hợp hay nguồn nước bị ô nhiễm. Để trị rụng tóc, bạn có thể dùng khế theo cách sau:

Nguyên liệu:

- Khế chua 5 quả to

- Mật ong 20ml

- Nước dừa 200ml

Cách làm:

B1: Khế mua hoặc hái về rửa sạch, để ráo, cắt thành những miếng nhỏ.

B2: Thêm 200ml nước dừa cùng với khế vào máy xay nhuyễn, lọc bỏ bã, thu lại phần nước.

B3: Cho mật ong vào dung dịch vừa làm được.

B4: Gội đầu sạch với dầu gội để tóc sạch mồ hôi và bụi bẩn. Bạn nên gội bằng nước ấm để chân tóc nở. Sau đó, thoa hỗn hợp vừa làm lên tóc từ chân đến ngọn kết hợp massage nhẹ nhàng.

B5: Quấn khăn ủ 30 phút. Sau 30 phút xả tóc sạch với nước lạnh.

Thực hiện 2 lần một tuần với hỗn hợp ủ tóc này để tóc ngừng rụng, mọc lại nhanh chóng. Phương pháp này cũng rất phù hợp với người bị chứng tóc bạc sớm, tóc yếu.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm: mang thai 1 tháng có biểu hiện gì , cách làm món cá kho riềng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toc-rung-ca-nam-to-moi-ngay-cung-het-chi-nho-mot-qua-khe-155334.html