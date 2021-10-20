Tinh dầu dưỡng tóc Moroccanoil - “Vũ khí” làm đẹp cho mái tóc

Tinh dầu dưỡng tóc Moroccanoil là cái tên rất hot hiện nay, đặc biệt là với nữ giới. Đây là một trong những thương hiệu tiên phong sản xuất các sản phẩm làm đẹp từ dầu Argan. Đặc biệt, các dòng sản phẩm dưỡng tóc là lợi thế của thương hiệu. So với những cái tên khác, Moroccanoil vừa đảm bảo hiệu quả, vừa an toàn đối với người sử dụng.

Trong tinh dầu dưỡng Moroccanoil chứa chủ yếu là tinh dầu Argan kết hợp với các chiết xuất lành tính từ sữa, dầu cá, … Vậy nên chúng gần như không gây kích ứng, tổn hại da đầu như các sản phẩm sử dụng hóa chất. Dù trong Moroccanoil có chứa thêm silicon nhưng đây chỉ là hàm lượng nhỏ, trong tiêu chuẩn cho phép, không đáng lo ngại.

Mức độ an toàn của Moroccanoil được kiểm định từ chính các chuyên gia, nhà tạo mẫu tóc cho đến người dùng. Vậy nên nếu đang tìm sản phẩm chăm sóc tóc hiệu quả, an toàn, Moroccanoil chính là cái tên được nhiều người nhắc đến nhất.

Sản phẩm mang đến những tác dụng tuyệt vời cho mái tóc

Nhiều người thường lựa chọn những loại tinh dầu dưỡng tóc có sử dụng hóa chất vì khả năng tác dụng của chúng thường mạnh hơn. Vậy nhưng bên cạnh đó cũng là rủi ro với những người có làn da nhạy cảm. Do đó, tinh dầu dưỡng tóc Moroccanoil tại Dầu Gội Cao Cấp vẫn là lựa chọn an toàn khi đảm bảo mang đến cho người dùng những hiệu quả rõ rệt nhất.

Sản phẩm mang đến những tác dụng tuyệt vời cho mái tóc

Chỉ sau khoảng 2 tuần sử dụng, bạn sẽ thấy những công dụng nổi bật của sản phẩm là:

Sản phẩm giúp mái tóc hư tổn nhanh chóng được phục hồi

Giảm thiểu tình trạng chẻ ngọn, tóc bị xơ rối hoặc khô gãy

Cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho tóc, từ đó giúp tóc suôn mượt, dễ chải và không còn bị rụng tóc thường xuyên

Tóc trở nên óng mượt và hút mắt hơn

Giảm bã nhờn, tình trạng tóc bị bết, xẹp ảnh hưởng đến việc tạo kiểu tóc như ý muốn

Nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong, không chỉ làm đẹp mà còn cải thiện chất lượng tóc, giúp chân tóc chắc khỏe và phát triển khỏe mạnh hơn.

Làm chủ sản phẩm chỉ với hai bước đơn giản

Nhiều người thường khá ngại việc sử dụng các sản phẩm dưỡng tóc vì lo tốn thời gian. Nhưng tinh dầu dưỡng Moroccanoil thì không như vậy. Theo đó, bạn chỉ cần chưa tới 2 phút sử dụng chúng sau khi gội đầu. Đặc biệt, sản phẩm Moroccanoil dùng được cho cả tóc khô và tóc ẩm nên thời gian chờ tóc khô được rút ngắn đáng kể sau khi gội.

Làm chủ sản phẩm chỉ với hai bước đơn giản

Theo đó, bạn hoàn toàn có thể làm chủ Moroccanoil chỉ với hai bước sử dụng cơ bản là:

Sau khi gội đầu (khoáng 3 lần/tuần), bạn có thể để tóc ẩm hoặc khô hẳn. Tiếp đến lấy tinh dầu dưỡng tóc Moroccanoil ra lòng bàn tay. Trung bình lượng tinh dầu chỉ cần 1 đến 2 lần nhấn. Nếu tóc của bạn quá dày và dài thì có thể lấy nhiều hơn

ra lòng bàn tay. Trung bình lượng tinh dầu chỉ cần 1 đến 2 lần nhấn. Nếu tóc của bạn quá dày và dài thì có thể lấy nhiều hơn Xoa nhẹ lòng bàn tay cho tinh dầu tán đều rồi nhẹ nhàng vuốt lên thân, chân tóc, đồng thời mát xa để các dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào tóc. Đến khi tinh dầu trên tay đã bám hết vào tóc thì dừng lại. Quá trình này chỉ mất chưa tới một phút.

Moroccanoil hướng đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau

Các chuyên gia tạo mẫu tốc khuyến khích nên dùng tinh dầu dưỡng tóc Moroccanoil từ ngay hôm nay vì chúng phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Từ nam đến nữ, già hay trẻ đều có thể sử dụng sản phẩm để chăm sóc tóc. Đặc biệt, so với mặt bằng chung, giá sản phẩm không quá đắt. Thiết kế dung tích linh hoạt giúp người mua có thể dễ dàng lựa chọn.

Moroccanoil hướng đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau

Theo phổ giá thị trường, một sản phẩm Moroccanoil sẽ có giá từ 320.000VNĐ. Các dung tích phổ biến là 25ml đến 200ml. Vậy nên nếu muốn dùng thử, bạn có thể lựa chọn chai có dung tích nhỏ. Việc thiết kế đa dạng như vậy nhằm giúp lựa chọn của khách hàng linh hoạt hơn cả về nhu cầu sử dụng lẫn điều kiện kinh tế.

Tinh dầu dưỡng tóc Moroccanoil được phân phối bởi Dầu Gội Cao Cấp là một sản phẩm nên có tại tủ đồ của mỗi người. Đây là đơn vị đã có 5 năm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp cho mái tóc, chuyên phân phối Moroccanoil chính hãng, chất lượng cao.