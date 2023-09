Tháng 10 “làm đẹp thả ga” với ưu đãi 30% từ Thẩm mỹ Hồng Kông

Gói giảm béo S-CER “4 trong 1” là sáng tạo độc quyền của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tại Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà. Sự kết hợp thông minh giữa 4 công nghệ giảm béo không phẫu thuật đỉnh cao thế giới (Slim Up Ultra, Cryolipolysis, ELS 18 & Radar Shape) trong cùng 1 liệu trình điều trị sẽ cho hiệu quả gấp 4 lần so với các phương pháp giảm cân thông thường.

Những ưu điểm và hiệu quả tuyệt vời của S-CER:

“Thổi bay” 6 - 13kg trọng lượng cơ thể (tương đương với 98% lượng mỡ thừa), giảm 7 – 13cm vòng bụng, giảm 4 – 7cm bắp tay, bắp chân chỉ với 1 liệu trình duy nhất.

An toàn tuyệt đối với cơ thể.

Không phẫu thuật, không xâm lấn.

Không cần ăn kiêng, tập luyện.

Ngăn chặn mỡ tích tụ trở lại.

Vùng da sau điều trị săn chắc và mịn màng.

Không phải nghỉ dưỡng, có thể trở lại sinh hoạt bình thường ngay sau điều trị.

3. TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN VỚI THE RECORD 618 THẾ HỆ MỚI

The Record 618 là công nghệ triệt lông hiện đại và thông minh nhất thế giới, đã được FDA Hoa Kỳ và CE Châu Âu chứng nhận về tính hiệu quả và độ an toàn, có khả năng triệt lông tận gốc ở mọi vùng trên cơ thể. Chỉ cần sử dụng The Record 618 , chị em sẽ trở nên lôi cuốn và hấp dẫn hơn trong những chiếc váy ngắn sexy hay những bộ bikini nóng bỏng.

Triệt lông vĩnh viễn đến 98%, không lo mọc lại.

An toàn tuyệt đối.

Loại bỏ dứt điểm viêm nang lông.

Không đau rát, không để lại sẹo.

Không gây khô da, vùng da sau điều trị trở nên sáng mịn.

“Thổi bay” mùi hôi cơ thể.

Thời gian điều trị nhanh chóng.

4. TRỊ NÁM, TÀN NHANG ULTRALIGHT

UltraLight được các chuyên gia đánh giá là công nghệ trị nám, tàn nhang ưu việt nhất hiện nay:

Loại bỏ tận gốc các loại nám, tàn nhang chỉ sau 1-2 lần điều trị.

An toàn tuyệt đối.

Không xâm lấn, không đau đớn.

Không lo tái phát.

Không để lại sẹo, vết thâm.

Chống nhăn, chống chảy xệ hiệu quả.

Không mất thời gian nghỉ dưỡng.

5. TRỊ TẬN GỐC CÁC LOẠI MỤN

Mụn là nguyên nhân trực tiếp gây ra những tổn thương trên bề mặt da. Do đó, khi vừa xuất hiện mụn bạn nên áp dụng phương pháp trị mụn tận gốc để hạn chế quá trình tổn thương trên bề da, lâu ngày hình thành sẹo gây mất thẩm mỹ.Hiện nay, công nghệ The Record 618 được các chuyên gia và khách hàng đánh giá là giải pháp hoàn hảo nhất trong việc chữa trị, khắc phục và cải thiện hư tổn do mụn gây ra.

Điều trị tận gốc các loại mụn, hiệu quả đến 98%.

An toàn tuyệt đối, không gây tổn thương da, không để lại sẹo.

Hạn chế sự gia tăng tuyến bã nhờn, se khít lỗ chân lông.

Loại bỏ hoàn toàn tình trạng viêm da, vết thâm mụn.

Chống lão hóa, trẻ hóa làn da hiệu quả.

Không cần nghỉ dưỡng.

