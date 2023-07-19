Sau 2 ngày đi xăm môi, nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội đau nhức, xuất hiện nhiều mụn mủ đóng vảy dày như tổ ong

Với nhu cầu làm đẹp, một nữ sinh 15 tuổi, sống tại Hà Nội đã theo chị gái đến xăm môi tại một cơ sở thẩm mỹ tại Hoàng Mai.

Theo thông tin từ Dân Trí, 2 ngày sau khi xăm môi về, nữ sinh này thấy môi bắt đầu có biểu hiện ngứa, sưng, đau nhức, xuất hiện nhiều mụn mủ đóng vảy tiết vàng… tình trạng ngày càng nặng hơn. Đỉnh điểm là bắt đầu có những nốt mụn vỡ, chảy dịch, máu… khiến nữ sinh đau nhức vô cùng. Thấy vậy, gia đình mới tá hỏa đưa bé đến gặp bác sĩ da liễu. Sau khi thăm khám, ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội Da liễu Việt Nam chẩn đoán nữ sinh này bị dị ứng mực xăm, nhiễm Herpes, bội nhiễm do xăm môi, nguy cơ bị sẹo vĩnh viễn.

2 ngày sau khi xăm môi về, bệnh nhân thấy môi bắt đầu có biểu hiện ngứa, sưng, đau nhức, xuất hiện nhiều mụn mủ đóng vảy tiết vàng… - Ảnh: Dân trí BS Thành chỉ định bệnh nhân cần được chăm sóc vết thương ở môi hàng ngày, uống kháng sinh, kháng virus và bôi các thuốc dưỡng để giảm nguy cơ bị sẹo. BS Thành chia sẻ: "Việc xăm môi là không phù hợp với trẻ em. Phun môi hay xăm môi cho trẻ có thể có rất nhiều hệ lụy đi kèm, thậm chí có những tác hại mà bạn không thể lường trước được.

Trẻ em là đối tượng dễ xảy ra biến chứng, các biến chứng này thường nặng nề hơn và để lại hậu quả lâu dài hơn. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ sau này. Dẫn tin từ VnExpress, cũng theo bác sĩ Thành, mực phun xăm có hai loại là hữu cơ (organic), chiết xuất từ các sản phẩm thiên nhiên và mực vô cơ chứa các oxit kim loại để giữ màu như oxit sắt hoặc chì. Hàm lượng oxit kim loại càng cao, mực càng độc, có thể gây nhiễm độc gan, thận, đặc biệt là ở trẻ em. Nhiều trường hợp xăm môi bị dị ứng gây hậu quả nghiêm trọng - Ảnh: báo Công Lý Khi xăm ở những cơ sở không đảm bảo còn có nguy cơ dị ứng mực xăm, nhiễm trùng (sưng, tấy đỏ kéo dài, chảy máu), nhiễm virus (herpes môi, HIV, viêm gan), biến chứng sẹo lồi, sẹo quá phát, sẹo co kéo, ảnh hưởng kinh tế và sức khỏe. Bác sĩ khuyến cáo trẻ em, vị thành viên là đối tượng dễ xảy ra biến chứng, hậu quả thường nặng nề và lâu dài hơn. Do đó, trẻ dưới 18 tuổi không nên phẫu thuật, can thiệp thẩm mỹ chuyên sâu vì đang trong giai đoạn phát triển thể chất, những thay đổi của cơ thể sau đó có thể không phù hợp các thủ thuật thẩm mỹ đã làm.

Chân to do cơ địa, tập mãi không thon: Huấn luyện viên khuyên chị em nên làm 3 việc Tập gym chăm chỉ nhưng chân to vẫn cứ to, khiến nhiều chị em chán nản. Giải pháp giúp chân thon nhỏ hơn hóa ra không phải chỉ dựa vào tập luyện...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-ngay-i-xam-moi-nu-sinh-lop-10-o-ha-noi-au-nhuc-xuat-hien-nhieu-mun-mu-ong-vay-day-nhu-to-ong-603191.html