Peel da sinh học tại nhà như thế nào và chăm sóc ra sao?

Bạn không may sở hữu làn da không được đẹp hoàn hảo hoặc bị các tổn thương do mụn gây ra. Điều này cũng khiến bạn thấy khó khăn khi tìm hiểu các phương pháp làm đẹp vừa hiệu quả vừa an toàn. Peel da sinh học là phương pháp thay da tuy không quá mới nhưng lại được rất nhiều người lựa chọn. Vì vậy, nếu bạn cũng quan tâm về phương pháp này thì hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về hình thức peel da sinh học tại nhà trong bài viết sau.

Theo chu kỳ sinh học con người thì các tế bào da chết hoặc hư tổn sẽ được thay thế bằng tế bào da mới sau mỗi 28 ngày. Về cơ bản peel da chính là sử dụng các hoạt chất như Glycolic acid và Salicylic acid thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới. Tuy nhiên, peel da là phương pháp đòi hỏi người thực hiện cần phải có kinh nghiệm và kiến thức để đem lại hiệu quả tốt nhất.

Peel da sinh học là phương pháp làm đẹp sử dụng các hợp chất tự nhiên tác động lên bề mặt da, giúp loại bỏ các vi khuẩn, bụi bẩn và tế bào chết sâu trong lỗ chân lông. Peel da có công dụng kích thích tế bào da bong tróc và tái tạo da trắng sáng hơn.

Peel da sinh học là phương pháp làm đẹp sử dụng các hợp chất tự nhiên tác động lên bề mặt da - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của peel da sinh học

Dưới đây là một số tác dụng của phương pháp peel da mang lại mà bạn cần biết.

Gom cồi mụn đồng thời kích thích các mụn ẩn dưới da trồi lên và bong tróc, loại bỏ các tế bào hư tổn.

Khắc phục những hư tổn và trẻ hóa da.

Đem lại làn da trắng sáng và mịn màng.

Giúp da đều màu.

Hỗ trợ điều trị sạm, nám và lỗ chân lông to.

Tác dụng của peel da sinh học - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn peel da tại nhà đúng cách

Cách peel da sinh học tại nhà cũng tương tự như khi tẩy da chết, bạn thực hiện như sau:

Làm sạch da mặt bằng cách sử dụng sữa rửa mặt rồi dùng khăn mềm lau khô.

Tiến hành thoa sản phẩm peel da lên vùng da mặt cần chăm sóc. Bạn nên chú ý sử dụng nồng độ vừa đủ.

Bạn có thể ủ khăn lạnh làm dịu da nếu cần.

Vệ sinh da mặt thật sạch sau khi peel da

Cuối cùng cấp ẩm cho da và bôi kem chống nắng.

Hướng dẫn peel da tại nhà đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nồng độ của sản phẩm thay da sinh học ở nhà thường sẽ thấp hơn nồng độ hóa học của các sản phẩm ở các trung tâm chăm sóc sắc đẹp rất nhiều. Hai dung dịch hóa học dùng để peel da là thường là AHA và BHA. Bạn nên thử trước xem có bị kích ứng da hay không rồi hãy thực hiện peel da để đảm bảo an toàn.

Chăm sóc sau quá trình peel da như thế nào?

Thông thường sau khi peel da sinh học, bạn sẽ gặp phải các tác dụng phụ như da bị rát hoặc đỏ ửng.Tuy nhiên bạn không cần quá lo lắng vì đó là biểu hiện cho thấy hiệu quả của phương pháp peel da. Trạng thái này thường sẽ tự khỏi sau khoảng 15 đến 45 phút. Sau khoảng thời gian này da sẽ sạm và bong dần để tế bào mới được thay thế. Khi đó bạn sẽ thấy làn da mới trắng sáng và khỏe mạnh hơn.

Cách chăm sóc sau quá trình peel da - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên để đảm bảo các tế bào da mới được hình thành khỏe mạnh, bạn cần chăm sóc da sau khi peel đúng cách. Bạn nên lưu ý một số điều sau đây:

Không nên chạm tay vào da mặt hay lột lớp tế bào chết mà hãy để chúng tự bong ra.

Vệ sinh da mặt bằng các sản phẩm chăm sóc da chuyên dụng sau khi peel.

Lựa chọn và sử dụng những sản phẩm chăm sóc da cung cấp collagen hoặc hỗ trợ tăng sản sinh collagen cho da.

Hạn chế tối đa để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và cung cấp ẩm thường xuyên.

Bạn không nên dùng quá nhiều loại mỹ phẩm sau khi peel da.

Tùy vào cơ địa của mỗi người mà da sẽ phục hồi nhanh hoặc chậm. Trung bình bạn sẽ mất khoảng 1 tuần. Vì vậy bạn cần duy trì chăm sóc da thật tốt trong khoảng thời gian này để da đạt hiệu quả tốt nhất.

Ưu điểm của phương pháp peel da

Điều trị hầu hết các loại mụn trên da

Nhờ có chứa thành phần các dược chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, nên peel da có tác dụng điều trị hầu hết các loại mụn. Bên cạnh đó còn giúp ngăn ngừa mụn tái phát và tái tạo da nhanh chóng.

Peel da có tác dụng điều trị hầu hết các loại mụn - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị tổn thương do mụn trên da

Phương pháp peel da sinh học có khả năng loại bỏ các tế bào hư tổn bằng cách gây ra các vi tổn thương trên bề mặt da. Từ đó kích thích đẩy nhân mụn và sản sinh collagen từ bên trong. Peel da còn giúp làm đầy các tổn thương trước đó do mụn gây ra mà không để lại sẹo, xóa thâm rõ rệt và nhanh chóng nhất so với các phương pháp khác.

Liệu trình điều trị ngắn

Peel da mang lại hiệu quả nhanh và có liệu trình điều trị ngắn hơn so với các phương pháp thông thường. Đối với tình trạng mụn nhẹ thì sẽ có liệu trình peel khoảng 2 - 3 lần. Các trường hợp bị mụn nặng thì cần điều trị khoảng 5 - 7 lần sẽ cho kết quả tốt nhất. Thời gian phục hồi da sau mỗi lần điều trị là khoảng 7 - 10 ngày và tùy vào cơ địa ở mỗi người.

Trên đây là những thông tin chia sẻ chi tiết về cách thực hiện phương pháp peel da sinh học tại nhà. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp này và nhanh chóng lấy lại làn da trắng sáng, mịn màng.