Nghiền 3 viên B1 theo công thức này, da toàn thân trắng bật 2 tông không đen trở lại

Làm đẹp 06/10/2017 14:59

Vitamin B1 có bán ở hầu hết các hiệu thuốc. Nó có nhiều công dụng làm đẹp ít ai biết tới, trong đó có làm trắng da toàn thân an toàn và hiệu quả.

Thiamin hay vitamin B1, được đặt tên "thio-vitamine" ("vitamin chứa lưu huỳnh") là một loại vitamin B. Ban đầu nó được đặt tên là aneurin do các hiệu ứng thần kinh bất lợi nếu không có mặt trong chế độ ăn uống, sau đó nó được đặt tên mô tả chung là vitamin B1. Dẫn xuất photphat của nó liên quan đến nhiều quá trình của tế bào. Dạng đặc trưng nhất là thiamin pyrophosphat (TPP), một loại coenzyme trong trao đổi chất của đường và axit amin. Trong men, TPP cũng cần thiết cho bước đầu của quá trình lên men rượu.

Viatmin B1 có khá nhiều công dụng với cơ thể. Ngoài ra, nhiều phụ nữ còn dùng Viatmin B1 ứng dụng trong các công thức làm đẹp, tiêu biểu như làm dài tóc và làm trắng da, se vết mụn bọc, mụn đỏ. Trong đó, công thức làm trắng da phổ biến của Viatmin B1 thường sẽ đi kèm với những nguyên liệu dưỡng ẩm vì Viatmin B1 nếu sử dụng không có thể làm khô da.

Nghiền 3 viên B1 theo công thức này, da toàn thân trắng bật 2 tông không đen trở lại - Ảnh 1
Hỗn hợp Vitamin B1 làm trắng da

Nguyên liệu:

- 2 vỉ vitamin B1 (khoảng 20 viên).

- 1 quả trứng gà

- 3 thìa dầu olive hoặc dầu dừa

- 20g đường cát

- Một chút nước ấm

Cách làm:

Nghiền 3 viên B1 theo công thức này, da toàn thân trắng bật 2 tông không đen trở lại - Ảnh 2

Lấy toàn bộ số Viatmin B1, cho vào 1 cái chén nhỏ, thêm một chút nước ấm, chờ 15 phút rồi dùng thìa nghiền nát. Tiếp theo, bạn cho 1 quả trứng gà đã đánh tan, 3 thìa dầu olive hoặc dầu dừa, 20g đường cát mịn, trộn đều tất cả cho đến khi bạn thu được hỗn hợp sệt.

Tắm sạch da, tẩy tế bào chết sơ bằng bông tắm hoặc xơ mướp. Thoa hỗn hợp vừa làm lên da kết hợp massage nhiều lần để dưỡng chất thấm sâu xuống các tế bào.

Sau khi massage 15-20 phút, tắm sạch lại với nước ấm, thấm khô da với khăn mềm. Tắm liên tục mỗi ngày trong 1 tuần đầu tiên, sau đó tắm tuần 2-3 lần, bạn sẽ có làn da trắng mịn như ý muốn mà không hề bị bắt nắng hay đen trở lại.

Chúc bạn thành công!

 

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